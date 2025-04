FCSB - U CLUJ 1-0. Mihai Stoica (59 de ani), președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor, a răspuns acuzaților lui Cristi Balaj (53 de ani), președintele de la CFR Cluj.

Fostul arbitru FIFA a contestat penalty-ul primit de FCSB și este de părere că nu ar fi fost necesară intervenția arbitrului VAR Sorin Costreie la faza contactului dintre Bîrligea și Simion.

Balaj consideră că a fost doar o atingere, nu o lovitură, iar Bîrligea a căzut cu efect întârziat.

FCSB - U CLUJ. Mihai Stoica: „În favoarea unei echipe se făceau multe favoruri an după an”

Prezent în studioul Prima Sport, Mihai Stoica i-a dat replica oficialului de la CFR Cluj și a vorbit despre anii în care consideră că ardelenii erau favorizați de arbitri:

„Aici am multe de comentat. În favoarea unei echipe se făceau multe favoruri, an după an. Am înțeles că vor arbitri-robot (n.r. referitor la declarațiile lui Dan Petrescu înaintea meciului cu Universitatea Craiova). Nu mă simt cu musca pe căciulă”.

VIDEO. Penalty-ul controversat primit de FCSB

Mihai Stoica: „Incriminează Cristi Balaj faza, dar aici nu îl lovește”

Totodată, Mihai Stoica a vorbit și despre faza incriminată de Cristi Balaj, în meciul FCSB - CFR Cluj 1-1, din returul sezonului regulat al Superligii.

Atunci, ardelenii au cerut penalty la un contact între Vlad Chiricheș și Louis Munteanu.

„Incriminează Cristi Balaj faza, dar aici nu îl lovește. Nu trebuia să se se dea penalty, poate când arbitra el CFR-ul”, a conchis Mihai Stoica.

Ce a declarat Cristi Balaj duminică

„S-a stabilit că VAR intervine când o greșeală majoră, o situație clară, lovire, împingere. Nu atunci când vorbim de atingeri în urma cărora atacantul cade cu efect întârziat.

Arbitrul ce centru a decis că nu trebuie sancționat. Cel din camera VAR a considerat că e lovitură, nu atingere , într-un fotbal care e sport de contact.

Același Costreie care nu a văzut henț la Ngezana a văzut aici lovitură. Când sunt circumstanțe, VAR nu intervine. VAR intervine când sunt clare lucrurile. Se recomandă să existe o colaborare.

Dacă VAR-ul consideră că sunt circumstanțe, dacă arbitrul, urmărind reluările, consideră că e prea puțin pentru un sport de contact și atacantul a căzut prea ușor, dacă nu dă penalty, atunci unul dintre cei doi a greșit”, a declarat Cristi Balaj ieri, la Digi Sport Matinal.