Supărat pe Bîrligea Mihai Stoica e de părere că atacantul nu a înțeles nimic după amenda primită: „În tribună până îi cresc rădăcini” +20 foto
Daniel Bîrligea. Foto: Sportpictures
Superliga

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 16.11.2025, ora 15:27
alt-text Actualizat: 16.11.2025, ora 15:34
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, l-a mustrat pe Daniel Bîrligea (25 de ani).
  • Atacantul, marcator în meciul Bosnia – România 3-1, și-a replicat gestul care îi adusese o eliminare în Superliga.
  • Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul FCSB, crede că gestul a fost doar o glumă și nu vede situația la fel ca Mihai Stoica.

Daniel Bîrligea (25 de ani), imediat după gol, a repetat gestul în care imită un arbitru care acordă un cartonaș, pe care l-a făcut, inițial, în meciul de campionat cu Hermannstadt, 3-3.

Mihai Stoica crede că Bîrligea nu a înțeles nimic după amenda primită

„Prima jumătate a meciului a fost jumătatea lui Mihăilă și Bîrligea, care au jucat excelent, cu excepția acelei bucurii la gol. Cred că Bîrligea n-a înțeles nimic, deocamdată.

Și probabil că va trebui să înțeleagă, că vom avea niște discuții mai aprinse de data asta, pentru că gestul pe care l-a făcut la gol nu e normal să-l facă.

Ei cred acolo că se duc să facă bășcălie de toată lumea, inclusiv de noi. Pentru că gestul ăla a fost premergător eliminării lui, justificate, de la Sibiu.

Când și-a lăsat echipa de club, care îl plătește, în 10 oameni, într-un moment în care echipa asta putea să câștige și să fie la trei puncte de accederea în play-off.

Dar din cauza lui, a gesturilor pe care le-a făcut, am ajuns în situația asta: să egalăm în ultimele secvențe ale meciului, iar el n-a înțeles nimic din asta”, a declarat Mihai Stoica, în cadrul emisiunii MM la Fanatik.

Golul lui Bîrligea Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (2).jpg
Golul lui Bîrligea Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (2).jpg

Mihai Stoica a precizat că sancțiunile pe care le-ar putea primi Bîrligea, după cea inițială de 20.000 de euro, vor fi și mai mari.

El face același gest pentru că lui i se pare că totul e o bășcălie. Nu e o bășcălie totul. Pentru că amenzile vor fi drastice de data asta.

Dacă el crede că asta trebuie să facă, se înșală amarnic. O să aibă viața foarte grea.

Pentru că, în situația în care va mai recurge la un gest de genul ăsta, probabil că va sta în tribună până când o să-i crească rădăcini”, a mai spus oficialul roș-albaștrilor

Mihai Stoica: „Bîrligea n-a înțeles că Mihăilă făcea mișto de el cu gestul ăla”

Apoi, Mihai Stoica a amintit de momentul în care Valentin Mihăilă a râs de fotbalistul de la FCSB.

A fost întâmpinat la echipa națională de Mihăilă cu gluma asta. Nu ai ce să-i impuți lui Mihăilă, el face o glumă. Le-aș fi imputat celor de la Federația Română de Fotbal, care au crezut că e normal să mediatizeze acel gest. Aia e o glumă între fotbaliști. O glumă proastă.

Între fotbaliști e o glumă bună. «Daniel, ia uite»... Bîrligea n-a înțeles că Mihăilă făcea mișto de el cu gestul ăla. În fine... Nu e normal să o pună (n.r. - FRF, pe rețelele de socializare), dar nu mai contează.

După aia, într-un moment în care se impunea o seriozitate maximă, pentru că jucai în infern acolo, tu vii și faci glume, că ai dat gol. «Mamă, dau cartonașe».

Totuși, Mihai Stoica l-a lăudat pe atacantul cu 7 goluri marcate pentru FCSB în acest sezon.

„Asta nu știrbește din excepționala acțiune. Chipciu, Mihăilă, Bîrligea, finalizată cu o scăriță cu piciorul stâng.

Ca să ai stăpânirea de sine, ideea în cap ca să fii un atacant care, în presiunea aia, fiind jucător de picior drept, tu să înscrii cu piciorul stâng scăriță, pentru că el ne-a obișnuit cu niște goluri cu piciorul stâng fenomenale.

Dar să marchezi scăriță la echipa națională, într-un meci decisiv, e mare lucru. Înseamnă că ești fotbalist”, a mai spus oficialul roș-albaștrilor.

Totuși, Gigi Becali, patronul FCSB-ului, consideră că gestul făcut la națională nu a fost atât de important.

Bîrligea a demonstrat cu golul pe care l-a dat. A fost o glumă (n.r. - cum a celebrat). A zis că nu mai face în viața lui. Să facă dacă vrea, 10.000 de acum încolo (n.r.- de euro, amenda). Dacă nu avea personalitate nu era fotbalist. Gigi Becali

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share