Regres îngrijorător pentru națională Promisiunea lui Lucescu, încălcată. Semne mari de întrebare înainte de baraj

Naționala României a înregistrat în meciul din Bosnia (1-3) cea mai slabă posesie din mandatul lui Mircea Lucescu, stârnind îngrijorare înainte de barajul din martie.

Naționala României a încheiat într-un mod dezamăgitor meciul decisiv pentru locul 2 în grupa H a preliminariilor CM 2026, cedând cu 1-3 în Bosnia și consemnând cel mai slab procent de posesie din mandatul secund al lui Mircea Lucescu: doar 38%.

România, cea mai slabă posesie din al doilea mandat al lui Mircea Lucescu

Un recul puternic pentru o echipă care, în urmă cu un an, își propunea să devină formație dominantă cu mingea la picior.

O parte din explicație ține și de faptul că tricolorii au evoluat în inferioritate numerică din minutul 67, după eliminarea lui Denis Drăguș, intrat pe teren cu doar două minute înainte.

Atacantul a văzut direct cartonașul roșu după ce l-a lovit cu gheata în cap pe Katic într-un duel aerian.

La debutul acestui mandat, Mircea Lucescu critica stilul reactiv moștenit din „era Edi Iordănescu” și anunța o schimbare fundamentală:

„Echipa asta a reușit până acum prin dăruire, prin latura emoțională, dar nu e de ajuns. Trebuie să începem să și jucăm, să practicăm un alt tip de fotbal. Să dominăm total adversarul.

Întotdeauna aveam posesia sub 50%, dar ca să devenim o echipă competitivă, trebuie să ajungem la 60-70% posesie, indiferent de adversar”.

Obiectivul era să se treacă de la un fotbal reactiv la un joc în care echipa să controleze ritmul și spațiile pe teren.

În Liga Națiunilor, parcursul naționalei sub Mircea Lucescu a început cu o posesie în nota obișnuită, doar 43% în victoria 3-0 din deplasarea cu Kosovo, primul meci din mandat.

A urmat o ușoară creștere, România având 52% în succesul cu 3-1 contra Lituaniei, apoi 56% în deplasarea câștigată 3-0 cu Cipru.

În meciul retur cu Cipru, victoria, 4-1, cu 62% posesie a fost punctul culminant al acestei faze, cel mai ridicat procent de posesie înregistrat de tricolori în Liga Națiunilor.

Posesia României a început să scadă abrupt, până la un minimum îngrijorător

Se aștepta ca în preliminariile CM 2026 identitatea propusă de Mircea Lucescu să se vadă cel mai clar.

Era perioada în care echipa trebuia să fie deja stabilizată, automatizările de joc să funcționeze, iar posesia să devină un element definitoriu, nu doar un obiectiv teoretic.

În debutul campaniei, România a dat senzația că urmează această direcție: meciurile cu Bosnia 0-1, la București, (60%) și Cipru 2-0 (62%) și, urmate de recordul cu San Marino (73%) au sugerat că tricolorii pot controla ritmul și spațiile atunci când sunt organizați și conectați la planul tehnic.

Totuși, această promisiune nu s-a transformat în consecvență. Pe măsură ce nivelul adversarilor a crescut și mizele s-au amplificat, posesia României a început să scadă abrupt, până la un minimum îngrijorător.

Partidele cu Austria (1-2) și Cipru (2-2) au readus posesia sub 50%, ca în mandatul lui Edi Iordănescu, semn că tricolorii nu pot face sub presiune ce le cere Mircea Lucescu.

Declinul a culminat cu 38% la Zenica, în înfrângerea cu Bosnia, tocmai în meciul care decidea locul 2.

Inferioritatea numerică din ultimele 30 de minute de joc explică doar parțial statisticile, dar tendința era deja instalată: România nu are încă acea capacitate să controleze jocul în momentele decisive.

Acest regres ridică mari semne de întrebare înainte de barajul din martie pentru calificarea la CM 2026, unde România se poate confrunta cu adversari puternici, capi de serie precum Italia, Turcia, Ucraina sau Polonia.

Posesia naționalei României în meciurile oficiale din mandatul lui Mircea Lucescu

43% Kosovo – România (0-3) Liga Națiunilor C

52% România – Lituania (3-1) Liga Națiunilor C

56% Cipru – România (0-3) Liga Națiunilor C

50% Lituania – România (1-2) Liga Națiunilor C

49% România – Kosovo (3-0 masa verde) Liga Națiunilor C

62% România – Cipru (4-1) Liga Națiunilor C

60% România – Bosnia (0-1) preliminarii CM 2026

73% România – San Marino (5-1) preliminarii CM 2026



46% Austria - România 2-1 preliminarii CM 2026

55% România - Cipru 2-0 preliminarii CM 2026

44% Cipru - România 2-2 preliminarii CM 2026

44% România - Austria 1-0 preliminarii CM 2026

38% Bosnia - România 3-1 preliminarii CM 2026

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA 3-1

Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – 3-1 Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri Gol Punctaj 1. Austria 7 21-3 (+18) 18 2. Bosnia 7 16-6 (+10) 16 3. România 7 12-9 (+3) 10 4. Cipru 8 11-11 (0) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

VIDEO. Conferința de presă a lui Mircea Lucescu, după Bosnia - România 3-1

