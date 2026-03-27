Mutare importantă pregătită de FCSB Anunțul făcut de  Mihai Stoica:  „Un mare transfer pentru noi”
Mutare importantă pregătită de FCSB Anunțul făcut de Mihai Stoica: „Un mare transfer pentru noi"

alt-text Publicat: 27.03.2026, ora 18:25
alt-text Actualizat: 27.03.2026, ora 18:25
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că roș-albaștrii au pus ochii pe un atacant din străinătate.

FCSB, campioana ultimelor două ediții de Liga 1, a ratat în premieră calificarea în play-off și este nevoită să evolueze în play-out.

Obiectivul echipei antrenate de Mirel Rădoi (45 de ani) este calificarea în Conference League, iar Mihai Stoica a dezvăluit că roș-albaștrii se gândesc deja la perioada de mercato din vară, când vor să întărească ofensiva.

Mihai Stoica: „Va fi un mare transfer pentru noi

Întrebat dacă FCSB îi va face o ofertă lui Lorenzo Biliboc (19 ani), atacantul celor de la CFR Cluj și una dintre revelațiile acestui sezon, președintele CA a spus că roș-albaștrii se gândesc la un jucător mult mai experimentat.

Mihai Stoica nu a dat nume, dar a ținut să sublinieze că FCSB și-a încercat norocul și în iarnă, însă mutarea nu s-a concretizat.

„Noi nu avem nevoie de jucători sub vârstă pe poziția aia. Noi vrem să aducem seniori acolo. Jucător sub vârstă va fi portar la noi, e un lucru cert.

Nu contează vârsta, dar avem un jucător străin pe care îl urmărim pentru poziția asta. Un jucător cu aceleași calități, doar că mai experimentat. Dacă reușim să îl aducem, va fi un mare transfer pentru noi.

Am încercat să îl luăm în iarnă, dar n-am reușit. Nu mai conta nici cât ofeream, pentru că președintele echipei la care joacă a spus clar că nu e de vânzare și cu asta, basta! Sperăm să îl luăm vară. 

Mi se pare foarte, foarte bun. Îl urmăresc meci de meci de-atunci și e cel mai bun din echipa lui. Tocmai de aceea sunt un pic cam speriat, ca nu cumva să atragă atenția unora care sunt peste noi.

Vrem să aducem jucători străini. Dacă am face o ofertă pentru Korenica, de care îmi place foarte mult, suma s-ar duce mult în sus. Cum s-a dus și la Emerllahu. Până la urmă a ajuns în Ucraina. Ucraina e în război, dar are echipe necunoscute și care dau mai mulți bani decât ne permitem noi.

Așa, putem aduce fotbaliști de valoare, pe bani mult mai puțini, de afară”, a declarat Mihai Stoica, citat de fanatik.ro.

Meciurile din play-out rămase pentru FCSB

  • FC Botoșani - FCSB
  • FCSB - Oțelul Galați
  • Farul Constanța - FCSB
  • FCSB - Petrolul Ploiești
  • Csikszereda - FCSB
  • FCSB - Unirea Slobozia
  • Hermannstadt - FCSB

Clasamentul în play-out

LocEchipaMeciuriPuncte
7FCSB227
8UTA Arad225*
9Botoșani224
10Farul223*
11Oțelul121*
12Csikszereda220
13Petrolul216
14Hermannstadt215*
15Unirea Slobozia113*
16Metaloglobus210

*️ - beneficiază de rotunjire

