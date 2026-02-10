FCSB îi prelungește contractul Mihai Stoica, vești bune despre un jucător de bază al campioanei: „Am vorbit cu Gigi”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că unui jucător al echipei i se va propune prelungirea contractului. Despre cine este vorba, mai jos.

FCSB vine după victoria importantă cu Oțelul Galați de duminică, scor 4-1, succes care a dus-o pe campioana României la doar două puncte distanță de locurile de play-off.

Mihai Stoica, anunț despre Mihai Popescu: „Îi vom face o propunere de prelungire”

Mihai Popescu nu a mai evoluat pentru FCSB de pe 5 octombrie 2025, atunci când campioana a întâlnit-o pe Universitatea Craiova, scor 1-0, în etapa 12.

Fundașul central a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior al genunchiului stâng, pe 12 octombrie 2025, în meciul României cu Austria, 1-0, din preliminariile pentru CM 2026.

Contractul lui Popescu cu FCSB urmează să expire în această vară, dar Mihai Stoica a oferit noi detalii despre situația fundașului.

„ Mihai Popescu va reveni în două săptămâni, va începe antrenamentele cu echipa. Sută la sută îi vom face o propunere de prelungire. Am vorbit și cu Gigi deja. El va putea să joace curând.

A contat și cum este văzut în vestiar, personalitatea lui. Este un jucător de valoare, era titular la națională când s-a accidentat”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Mihai Popescu a sosit la FCSB în anul 2024 de la Farul Constanța, în schimbul sumei de 250.000 de euro.

Acesta a devenit un jucător de bază în centrul defensivei campioanei României, având evoluții solide. Mihai Popescu a bifat, în total, 58 de apariții pentru formația roș-albastră și a oferit două pase decisive.

19 meciuri a jucat Mihai Popescu pentru FCSB în acest sezon, înainte de accidentarea suferită

Mihai Stoica: „Nu are niciun fel de problemă”

Mihai Stoica a mai vorbit, luni, despre recuperarea miraculoasă pe care a avut-o Mihai Popescu.

„Arată foarte bine. Lovește mingea, pune forță, nu are niciun fel de problemă. Se estimează chiar ca în două săptămâni să se antreneze cu prima echipă”, a precizat oficialul FCSB.

800.000 de euro este cota de piață a lui Mihai Popescu, conform Transfermarkt

FCSB a urcat pe locul 8 în clasament, cu 40 de puncte acumulate, la doar două lungimi distanță de ultimul loc care asigură prezența în play-off, ocupat de U Cluj.

Pentru echipa antrenată de Elias Charalambous urmează duelul cu Universitatea Craiova de joi, din Cupa României, de la ora 20:30. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

