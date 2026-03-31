- SLOVACIA - ROMÂNIA. Ciprian Marica (40 de ani), fostul atacant al naționalei, l-a criticat pe portarul Ionuț Radu (28 de ani) la pauza meciului de la Bratislava.
Gazdele au deschis rapid scorul, încă din minutul 7, după o lovitură de colț la care Bîrligea a deviat balonul în propria poartă.
FOTO. Portarul naționalei, criticat dur după primul gol primit de România în Slovacia: „Prinde-o, Radu! Prinde și tu una!”
Ciprian Marica îl arată cu degetul pe Ionuț Radu pentru golul încasat de România, însă nu pentru faza propriu-zisă. Fostul atacant consideră că portarul român ar fi trebuit să evite cornerul din care slovacii au reușit să deschidă scorul.
Cornerul primit de gazde a venit după un șut al lui Haraslin de la marginea careului, pe care Radu l-a respins de sub bară.
Galerie foto (6 imagini)
„Prinde-o, Radu! A fost un șut slab la poartă din care a ieșit cornerul. O ai în mână, Radu! Vorbeam despre portari care nu mai prind o minge. Acum, imediat aleg să respingă, să joace simplu.
Înainte era scandal mare dacă respingeai toate mingile. Acum, un portar nu mai prinde mingea. Prinde și tu una! Dă-le-n Doamne iartă-mă, le respingi pe toate?
Un șut ușor pe poartă, putea să prindă mingea. La corner, pierdem omul din marcaj, cred că Bancu e acolo. Vine slovacul, îi ia fața la colțul scurt, după care Bîrligea își introduce mingea în poartă. Nu mai avea ce să facă, îl lovește pur și simplu. Nu e vina lui. Dar a fost debandadă în careu”, a spus Ciprian Marica pentru gsp.ro.