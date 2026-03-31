SLOVACIA - ROMÂNIA. Ciprian Marica (40 de ani), fostul atacant al naționalei, l-a criticat pe portarul Ionuț Radu (28 de ani) la pauza meciului de la Bratislava.

Gazdele au deschis rapid scorul, încă din minutul 7, după o lovitură de colț la care Bîrligea a deviat balonul în propria poartă.

Portarul naționalei, criticat dur după primul gol primit de România în Slovacia: „ Prinde-o , Radu! Prinde și tu una!"

Ciprian Marica îl arată cu degetul pe Ionuț Radu pentru golul încasat de România, însă nu pentru faza propriu-zisă. Fostul atacant consideră că portarul român ar fi trebuit să evite cornerul din care slovacii au reușit să deschidă scorul.

Cornerul primit de gazde a venit după un șut al lui Haraslin de la marginea careului, pe care Radu l-a respins de sub bară.

„Prinde-o, Radu! A fost un șut slab la poartă din care a ieșit cornerul. O ai în mână, Radu! Vorbeam despre portari care nu mai prind o minge. Acum, imediat aleg să respingă, să joace simplu.

Înainte era scandal mare dacă respingeai toate mingile. Acum, un portar nu mai prinde mingea. Prinde și tu una! Dă-le-n Doamne iartă-mă, le respingi pe toate?

Un șut ușor pe poartă, putea să prindă mingea. La corner, pierdem omul din marcaj, cred că Bancu e acolo. Vine slovacul, îi ia fața la colțul scurt, după care Bîrligea își introduce mingea în poartă. Nu mai avea ce să facă, îl lovește pur și simplu. Nu e vina lui. Dar a fost debandadă în careu”, a spus Ciprian Marica pentru gsp.ro.

