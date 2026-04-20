Dinamo - U Craiova Câte bilete s-au vândut cu trei zile înaintea semifinalei din Cupa României

Dinamo a vândut deja un număr semnificativ de bilete pentru meciul cu U Craiova, din semifinalele Cupei României.

Partida de pe Arena Națională se joacă joi, de la ora 20:30, în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Gruparea din „Ștefan cel Mare” își dorește cu orice preț să revină în cupele europene începând din sezonul viitor.

Cum în campionat se află doar pe locul 5, câștigarea Cupei României ar reprezenta traseul mai scurt pentru Dinamo în atingerea obiectivului.

Dinamo vrea o atmosferă incendiară cu U Craiova

Sâmbătă, formația antrenată de Zeljko Kopic (48 de ani) a învins U Cluj, scor 2-1, în etapa #5 din play-off, iar entuziasmul fanilor dinamoviști pentru meciul cu Craiova a crescut și mai mult.

Astfel, cu trei zile înaintea partidei, suporterii au cumpărat deja peste 9.000 de bilete , informează dinamo1948.club.

Totodată, a fost deschis și inelul 2 de la Tribuna a II-a.

La ce a recurs Dinamo pentru a umple stadionul la meciul cu U Craiova, din semifinalele Cupei României

Pentru a se asigura că va fi susținută de câți mai mulți suporteri la partida de pe Arena Națională, oficialii clubului au ales ca, la fiecare bilet cumpărat de fani la peluză sau în tribuna a II-a, să mai ofere gratuit încă unul în aceeași zonă a stadionului.

„ÎMPREUNĂ SPRE TROFEU

Pentru acest meci, susținerea voastră poate face diferența. De aceea, clubul vine în sprijinul suporterilor cu o ofertă specială de ticketing:

La fiecare bilet achiziționat la peluză sau Tribuna a II-a primiți încă un bilet în același sector.

De asemenea, toți suporterii care au cumpărat deja bilete la peluză sau Tribuna a II-a vor primi pe e-mailul folosit la comandă încă un bilet în același sector, fără niciun cost suplimentar.

Împreună pentru Dinamo, iar împreună transformăm Arena Națională într-un vulcan”, a anunțat vineri Dinamo pe pagina de Facebook.

Prețul biletelor la Dinamo - U Craiova

VIP Experience – Inel 1 – 500 lei

Tribuna 0 Cat. 1 – Inel 1 – 150 lei

Tribuna 0 Cat. 2 – Inel 1 – 100 lei

Tribuna 1 – Inel 2 – 70 lei

Tribuna 1 – Inel 3 – 50 lei

Tribuna 2 – Inel 1 – 60 lei

Tribuna 2 – Inel 2 – 50 lei

Tribuna 2 – Inel 3 – 40 lei

Peluza PCH – Inel 1 – 30 lei

Peluza PCH – Inel 2 – 25 lei

Peluza PCH – Inel 3 – 20 lei

13 Cupe ale României are Dinamo în palmares (1959, 1964, 1968, 1982, 1984, 1986, 1990, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2012)

Va fi a patra confruntare din acest sezon între Dinamo și U Craiova. Cele două echipe au remizat în partidele din sezonul regulat din Liga 1 (2-2, respectiv 1-1), în timp ce oltenii s-au impus în turul play-off-ului, scor 1-0.

În cealaltă semifinală din Cupa României, FC Argeș o va găzdui pe U Cluj.

Finala competiției se va juca la Sibiu, pe 13 mai. Câștigătoarea va evolua în preliminariile Europa League.

