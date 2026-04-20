Dinamo - U Craiova Câte bilete s-au vândut cu trei zile înaintea semifinalei din Cupa României
Dinamo - U Craiova Câte bilete s-au vândut cu trei zile înaintea semifinalei din Cupa României

alt-text Publicat: 20.04.2026, ora 21:15
alt-text Actualizat: 20.04.2026, ora 21:15
  • Dinamo a vândut deja un număr semnificativ de bilete pentru meciul cu U Craiova, din semifinalele Cupei României.
  • Partida de pe Arena Națională se joacă joi, de la ora 20:30, în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Gruparea din „Ștefan cel Mare” își dorește cu orice preț să revină în cupele europene începând din sezonul viitor.

Cum în campionat se află doar pe locul 5, câștigarea Cupei României ar reprezenta traseul mai scurt pentru Dinamo în atingerea obiectivului.

Dinamo a pus ochii pe un sud-african Prima mutare a verii pregătită de „câini”: au primit deja un răspuns
Dinamo a pus ochii pe un sud-african Prima mutare a verii pregătită de „câini”: au primit deja un răspuns

Dinamo vrea o atmosferă incendiară cu U Craiova

Sâmbătă, formația antrenată de Zeljko Kopic (48 de ani) a învins U Cluj, scor 2-1, în etapa #5 din play-off, iar entuziasmul fanilor dinamoviști pentru meciul cu Craiova a crescut și mai mult.

Astfel, cu trei zile înaintea partidei, suporterii au cumpărat deja peste 9.000 de bilete, informează dinamo1948.club.

Totodată, a fost deschis și inelul 2 de la Tribuna a II-a.

Dinamo - U Cluj, meci în etapa #5 din play-off. Foto: GOLAZO.ro
Dinamo - U Cluj, meci în etapa #5 din play-off. Foto: GOLAZO.ro

Dinamo - U Cluj, meci în etapa #5 din play-off. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - U Cluj, meci în etapa #5 din play-off. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - U Cluj, meci în etapa #5 din play-off. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - U Cluj, meci în etapa #5 din play-off. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - U Cluj, meci în etapa #5 din play-off. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
labels.photo-gallery

La ce a recurs Dinamo pentru a umple stadionul la meciul cu U Craiova, din semifinalele Cupei României

Pentru a se asigura că va fi susținută de câți mai mulți suporteri la partida de pe Arena Națională, oficialii clubului au ales ca, la fiecare bilet cumpărat de fani la peluză sau în tribuna a II-a, să mai ofere gratuit încă unul în aceeași zonă a stadionului.

„ÎMPREUNĂ SPRE TROFEU

Pentru acest meci, susținerea voastră poate face diferența. De aceea, clubul vine în sprijinul suporterilor cu o ofertă specială de ticketing:

La fiecare bilet achiziționat la peluză sau Tribuna a II-a primiți încă un bilet în același sector.

De asemenea, toți suporterii care au cumpărat deja bilete la peluză sau Tribuna a II-a vor primi pe e-mailul folosit la comandă încă un bilet în același sector, fără niciun cost suplimentar.

Împreună pentru Dinamo, iar împreună transformăm Arena Națională într-un vulcan”, a anunțat vineri Dinamo pe pagina de Facebook.

Prețul biletelor la Dinamo - U Craiova

  • VIP Experience – Inel 1 – 500 lei
  • Tribuna 0 Cat. 1 – Inel 1 – 150 lei
  • Tribuna 0 Cat. 2 – Inel 1 – 100 lei
  • Tribuna 1 – Inel 2 – 70 lei
  • Tribuna 1 – Inel 3 – 50 lei
  • Tribuna 2 – Inel 1 – 60 lei
  • Tribuna 2 – Inel 2 – 50 lei
  • Tribuna 2 – Inel 3 – 40 lei
  • Peluza PCH – Inel 1 – 30 lei
  • Peluza PCH – Inel 2 – 25 lei
  • Peluza PCH – Inel 3 – 20 lei
13
Cupe ale României are Dinamo în palmares (1959, 1964, 1968, 1982, 1984, 1986, 1990, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2012)

Va fi a patra confruntare din acest sezon între Dinamo și U Craiova. Cele două echipe au remizat în partidele din sezonul regulat din Liga 1 (2-2, respectiv 1-1), în timp ce oltenii s-au impus în turul play-off-ului, scor 1-0.

În cealaltă semifinală din Cupa României, FC Argeș o va găzdui pe U Cluj.

Finala competiției se va juca la Sibiu, pe 13 mai. Câștigătoarea va evolua în preliminariile Europa League.

VIDEO Cătălin Cîrjan a marcat în Dinamo - U Cluj

Transfer tare la CSM București Portarul naționalei României se alătură „tigroaicelor”
Transfer tare la CSM București Portarul naționalei României se alătură „tigroaicelor”
Pariul lui Panduru Jucătorul U21 pe care îl vede convocat de Hagi la națională: „Poate să joace număr 10 sau inter”
Pariul lui Panduru Jucătorul U21 pe care îl vede convocat de Hagi la națională: „Poate să joace număr 10 sau inter”

Fact-checking pe ce a zis unul dintre cei mai aplaudați lideri PSD, care și-a convins colegii să voteze plecarea guvernului Bolojan: 10 neadevăruri în câteva fraze  
Fact-checking pe ce a zis unul dintre cei mai aplaudați lideri PSD, care și-a convins colegii să voteze plecarea guvernului Bolojan: 10 neadevăruri în câteva fraze  
Trei plusuri și un mare minus la FCSB Tănase, Joao Paulo și Tavi Popescu, remarcații serii! Mesajul lui Rădoi din vestiar, marea pierdere. Ce le-a transmis jucătorilor
Trei plusuri și un mare minus la FCSB Tănase, Joao Paulo și Tavi Popescu, remarcații serii! Mesajul lui Rădoi din vestiar, marea pierdere. Ce le-a transmis jucătorilor
Nadia, ce moment! FOTO: Legenda gimnasticii, premiată la Gala Laureus. A plâns când Simone Biles a numit-o „eroina mea” și i-a mulțumit soțului ei: „M-ai salvat”
Nadia, ce moment! FOTO: Legenda gimnasticii, premiată la Gala Laureus. A plâns când Simone Biles a numit-o „eroina mea” și i-a mulțumit soțului ei: „M-ai salvat”
Ultrașii neagă rasismul evident Comunicat incredibil al fanilor U Craiova: „Au fost strict niște înțepături ironice”
Ultrașii neagă rasismul evident  Comunicat incredibil al fanilor U Craiova: „Au fost strict niște înțepături ironice”
Contract reziliat la Rapid Echipa de handbal feminin a rămas fără antrenor » Cine va pregăti formația din Giulești
Contract reziliat la Rapid Echipa de handbal feminin a rămas fără antrenor » Cine va pregăti formația din Giulești
 A intervenit Olăroiu? Gigi Becali susține că selecționerul Emiratelor Arabe Unite l-a sunat pe Mirel Rădoi când a auzit de oferta de la Gaziantep
Trei plusuri și un mare minus la FCSB Tănase, Joao Paulo și Tavi Popescu, remarcații serii! Mesajul lui Rădoi din vestiar, marea pierdere. Ce le-a transmis jucătorilor
Trei plusuri și un mare minus la FCSB Tănase, Joao Paulo și Tavi Popescu, remarcații serii! Mesajul lui Rădoi din vestiar, marea pierdere. Ce le-a transmis jucătorilor
Rețea de escorte, distrusă! Lovitură dată de procurorii italieni unei organizații criminale.  Mulți fotbaliști din Serie A pe lista clienților
Ultrașii neagă rasismul evident Comunicat incredibil al fanilor U Craiova: „Au fost strict niște înțepături ironice”
Ultrașii neagă rasismul evident  Comunicat incredibil al fanilor U Craiova: „Au fost strict niște înțepături ironice”
Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
Gestul lui Mircea Lucescu Ce a făcut fostul selecționer pentru tânărul jucător al lui U Cluj: „L-a sunat și i-a spus asta”
Gestul lui Mircea Lucescu  Ce a făcut fostul selecționer pentru tânărul jucător al lui U Cluj: „L-a sunat și i-a spus asta”
„Aș vrea să-l mănânc pe Rădoi!” VIDEO. Flavius Stoican a făcut show: „E război, ne transformăm” + „Degeaba a construit Hagi...”
„Aș vrea să-l mănânc pe Rădoi!” VIDEO. Flavius Stoican a făcut show: „E război, ne transformăm” + „Degeaba a construit Hagi...”
Klinsmann și-a rupt gâtul Fiul fostului mare fotbalist a fost scos pe targă de pe teren: „Sezonul meu s-a încheiat”
Klinsmann și-a rupt gâtul Fiul fostului mare fotbalist a fost scos pe targă de pe teren: „Sezonul meu s-a încheiat”
VIDEO | Niște puști s-au plimbat cu bicicletele prin metroul din Drumul Taberei ca pe pumptruck. În regulamentul Metrorex, bicla trebuie cărată „ca bagaj de mână” și la ore speciale
VIDEO | Niște puști s-au plimbat cu bicicletele prin metroul din Drumul Taberei ca pe pumptruck. În regulamentul Metrorex, bicla trebuie cărată „ca bagaj de mână” și la ore speciale

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
