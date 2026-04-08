alt-text Alexandru Smeu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 08.04.2026, ora 20:50
alt-text Actualizat: 08.04.2026, ora 20:50
  • Mircea Rednic (63 de ani) a izbucnit în lacrimi în momentul în care a vorbit despre Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu s-a stins din viață marți, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, după ce în urmă cu 12 zile conducea naționala la Istanbul, împotriva Turciei.

Marele antrenor va fi înmormântat vineri, cu onoruri militare, la Cimitirul Bellu.

Mircea Rednic: „Lucescu mi-a decis cariera”

Prezent la priveghiul lui „Il Luce”, Rednic a fost vizibil afectat când a vorbit despre impactul pe care fostul selecționer l-a avut asupra carierei sale de jucător și antrenor.

„Plecarea lui Nea Mircea a lăsat un gol mare în inima mea. A dat sfaturi tuturor, deci nu m-a luat pe mine individual. Cel care a înțeles lucrurile bune pe care el i le-a spus a ajuns să fie un bun fotbalist, chiar foarte bun, și un antrenor bun.

El mi-a decis soarta, cariera. Când m-am întors de la Academia Luceafărul, cei de la Piteşti, care erau în prima ligă, m-au dorit la FC Argeş. Era un schimb, se dădeau nişte bani, şi Halagian a insistat pentru mine.

Nu pot să uit că a venit și mi-a zis «Crețulică”, nu «Strâmbul» sau cum îmi ziceți voi.

A venit şi mi-a zis: «Crețulică, nu pleca! Ar fi bine să rămâi». Am rămas şi am reuşit să fac performanţă şi ca jucător, şi ca antrenor.

Noi am pierdut cel mai mare antrenor pe care l-am avut şi nu cred că se va mai naşte unul ca el. Sunt realist şi spun asta datorită performanţelor pe care le-a avut. Să ai 36 de trofee și în țară și în străinătate, asta spune multe.

S-a întors în țară cu dorinţa de a reuşi să califice echipa naţională. A crezut foarte mult în aceşti băieţi până la sfârşit, chiar dacă medicii i-au sugerat să se oprească.Nu a vrut să renunţe.

Vedeţi cum e fotbalul ăsta… A fost un moment de neatenţie, de nerespectare a sarcinilor. Eu cred că şi acum, dacă jucam cu turcii, nu reuşeau să ne bată”, a declarat Mircea Rednic.

Mircea Rednic: „Sper că nu l-am dezamăgit”

„Puriul” și-a continuat discursul, moment în care nu și-a mai putut ține lacrimile în frâu.

„Eu, de când îl știu, de peste 40 de ani, o dată nu l-am văzut să stea pe bancă. El tot timpul era prezent în joc, se ocupa de tot. Iarba să fie tunsă, meniul să fie bun – el voia să le facă pe toate. Și cu timpul… organismul cedează.

Nu poți să-l schimbi. Pentru el fotbalul era viața lui. Întotdeauna a dorit să performeze. Și ultima dată când am vorbit cu el… ne împingeam unul pe altul, Dinu Gheorghe, Andone, să îi spună să nu accepte postul de selecționer, dar nu ne-a ascultat. Nici noi nu prea îl ascultam tot timpul. O comiteam și noi”, a adăugat Rednic.

Întrebat dacă pierderea lui Mircea Lucescu se simte ca una ca a unui părinte, Rednic a replicat plângând:

„Pentru mine da. Cred că și pentru ceilalți cu care a lucrat. Eu veneam dintr-o familie săracă, aveam nevoie de cineva care să mă ghideze. El a făcut-o și a făcut-o foarte bine. Sper că nu l-am dezamăgit. Acum nu mai contează”, a concluzionat fostul antrenor de la Dinamo sau Rapid.

