Theodor Jumătate Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

alt-text Publicat: 29.03.2026, ora 17:37
alt-text Actualizat: 29.03.2026, ora 19:17
  • Mircea Lucescu are o legătură atât de profundă cu acest sport încât nu se poate despărți de el. 
  • Ce mi-a spus antrenorul în 2010, la 65 de ani. Ce mi-a zis în 2025, când a împlinit 80. Și ce mi-a mărturisit fiul său Răzvan.

Putem spune orice despre Mircea Lucescu, putem să-l criticăm, dacă vrem, pentru înfrângeri, pentru ratarea calificării, dar nu-i putem reproșa că nu iubește fotbalul.

O relație eternă

Acest om iubește fotbalul mai mult decât îl iubim noi toți împreună. Are o legătură atât de profundă cu sportul căruia i-a dăruit 63 de ani, 47 numai ca antrenor, încât nu se poate despărți de el.

E o relație pe viață și dincolo de viață. O relație eternă, infinită.

Ați auzit ce voia astăzi! I s-a făcut rău în cantonament și le-a spus tuturor, în timp ce era pe targă, că vrea să se întoarcă la echipă.

Tocmai suferise o tahicardie ventriculară. Chiar dacă exista riscul unui stop cardiac, ar fi vrut să discute tactica la ultimul meci al carierei.

Mircea Lucescu, la ultima conferință, joi seară, la Istanbul Foto: Raed Krishan

După ce a stat o lună la spital la începutul anului, pentru altă suferință, și mai gravă, a revenit lângă jucători în barajul cu Turcia. Și a urmărit 90 de minute meciul în picioare, la fel ca Vincenzo Montella. Implicat total.

Lucescu, în 2010: „Să mori pe teren e cel mai frumos lucru”

Afecțiunea cardiacă l-a urmărit mereu de-a lungul carierei, a avut preinfarct în 1992, când antrena Brescia, și infarct în 2009, la Shakhtar Donetsk.

A căzut, s-a ridicat și a reluat relația cu fotbalul, fără de care nu poate exista.

Pe 1 decembrie 2010, la 65 de ani, când era tot în Ucraina, îmi făcea o mărturisire tulburătoare, care mă frământă și astăzi.

În 2010, Mircea Lucescu a predat Cupa UEFA, pe care o cucerise în 2009 cu Shakhtar Foto: Imago

„Să mori pe teren e cel mai frumos lucru care i se poate întâmpla unui antrenor. Aș vrea să mor pe teren. Înseamnă că ai trăit totul în mijlocul luptei”, mi-a spus atunci, într-un interviu pentru Gazeta Sporturilor.

Acea discuție a plecat de la declarația lui Sir Alex Ferguson, „Sunt prea bătrân să mă retrag”.

Amintind și de dispariția lui Jock Stein, selecționerul Scoției care se stingea în timpul unui meci, pe 10 septembrie 1985, la 62 de ani.

Tot în interviul din 2010, afirma: „Eu și Ferguson suntem nemuritori”. Trei ani mai târziu, Sir Alex s-a retras de la Manchester United și din fotbal, la 71 de ani. Are 84 astăzi.

Il Luce a continuat mult timp după retragerea marelui scoțian.

Lucescu, în 2025: „Simt ca la 40 de ani. Doar corpul obosește, nu și sufletul”

Pe 29 iulie 2025, când a împlinit 80 de ani, am vorbit iar cu el și l-am întrebat de subiectul care mă măcina, despre fotbal, viață și moarte.

„A fost o figură de stil sau chiar simțiți acest lucru, pentru că nu puteți trăi fără fotbal?”.

Înțelept, a răsturnat răspunsul precedent: „Bineînțeles că e o figură de stil. În primul rând, nu m-ar accepta atât de mult timp suporterii, oamenii, jucătorii”.

A continuat însă: „Sigur că se poate întâmpla orice în viață. Gândește-te și la Lobanovskyi! Stein, Lobanovskyi, pe bancă s-au stins”.

Mircea Lucescu, discutând cu Ionuț Radu, după 1-0 cu Austria, anul trecut Foto: Raed Krishan

Tehnicianul a încercat să lase gândurile sumbre în spate: „Uite ce discutăm noi acum!”.

Uriașul antrenor ucrainean a murit pe 13 mai 2002. Pe 7 mai, s-a prăbușit la marginea terenului, cu atac vascular cerebral, tot în timpul unui joc. Nu și-a mai recăpătat cunoștința în cele șase zile în care inima sa a mai bătut.

Mi-a mai zis: „Simt ca la 40 de ani. Doar corpul obosește, nu și sufletul. Nu se spune că sufletul e nemuritor?”.

Și altă întrebare pentru mine și pentru el: „Cum să mă retrag?”.

Răzvan și ideea tatălui de a se stinge pe teren: „Probabil că așa simte și gândește”

În ziua în care Mircea Lucescu împlinea 80 de ani, vorbeam și cu fiul său Răzvan despre metafora antrenorului care se stinge în locul pe care-l iubește.

Răzvan nu o vedea doar ca figură de stil. Mi-a povestit cum îl observa când nu avea echipă „înainte de a antrena în ultima perioadă. Nu era el, simțeam că, un pic, se scurge”.

Ce crede despre tată: „Oamenii care sunt în acțiune, foarte activi, învățați cu această adrenalină, chiar simt asta. Nu se văd acasă, într-un loc liniștit, depinzând de alții.

Probabil că, pe undeva, așa simte și gândește”.

Mi-a mai dezvăluit ceva: „Cu siguranță, își dorește să fie antrenor încă zece ani. Sunt convins de asta. În final, contează mintea, iar el are o minte foarte ascuțită”.

Înfrângere cu Turcia, dar și îmbrățișarea lui Calhanoglu, la final

Ultimul meci al lui Mircea Lucescu nu va mai fi cel din Slovacia. Va rămâne confruntarea cu Turcia, în barajul pentru Mondial.

Înfrângere, dar și îmbrățișarea nesfârșită a lui Calhanoglu și Montella, cuvintele lui Hakan și Vincenzo.

Cuvinte care înseamnă totul. Recunoașterea sa.

Știrile zilei din sport
„Am simțit că nu pot să mai respir” Dan Udrea a dialogat în această seară cu Mircea Lucescu: „M-am enervat foarte tare”
Nationala
29.03
„Am simțit că nu pot să mai respir” Dan Udrea a dialogat în această seară cu Mircea Lucescu: „M-am enervat foarte tare”
Citește mai mult
„Am simțit că nu pot să mai respir” Dan Udrea a dialogat în această seară cu Mircea Lucescu: „M-am enervat foarte tare”
„Mi se pare abject” Ionuț Lupescu, atac la FRF: „Nu ăsta e rolul Federației!”
Superliga
29.03
„Mi se pare abject” Ionuț Lupescu, atac la FRF: „Nu ăsta e rolul Federației!”
Citește mai mult
„Mi se pare abject” Ionuț Lupescu, atac la FRF: „Nu ăsta e rolul Federației!”
„L-a batjocorit!” Mihai Stoica, atac dur la adresa selecționerului U19: „Are ceva cu FCSB!”
Nationala
29.03
„L-a batjocorit!” Mihai Stoica, atac dur la adresa selecționerului U19: „Are ceva cu FCSB!”
Citește mai mult
„L-a batjocorit!” Mihai Stoica, atac dur la adresa selecționerului U19: „Are ceva cu FCSB!”
Lucescu, dus de urgență la spital FOTO. Selecționerului i s-a făcut rău în cantonament: „Nu mai avea reacție”
Nationala
29.03
Lucescu, dus de urgență la spital FOTO. Selecționerului i s-a făcut rău în cantonament: „Nu mai avea reacție”
Citește mai mult
Lucescu, dus de urgență la spital FOTO. Selecționerului i s-a făcut rău în cantonament: „Nu mai avea reacție”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:34
„A vorbit cu secunzii” FRF a oferit noi detalii despre starea lui Mircea Lucescu, după ce naționala a ajuns în Slovacia. Mesaj pentru secundul Jerry Gane
„A vorbit cu secunzii” FRF a oferit noi detalii despre starea lui Mircea Lucescu, după ce naționala a ajuns în Slovacia. Mesaj pentru secundul Jerry Gane
11:04
Ce mașină folosește Papa Leon al XIV-lea FOTO: Modelul hibrid pe care Suveranul Pontif îl conduce în Vatican: are tracțiune integrală și elemente personalizate
Ce mașină folosește Papa Leon al XIV-lea   FOTO: Modelul hibrid pe care Suveranul Pontif  îl conduce în Vatican: are tracțiune integrală și elemente personalizate
11:15
„Lui Lucescu nu-i pasă de el” Bogdan Stelea îi atrage atenția selecționerului, după noile probleme de sănătate: „Nu merită!”
„Lui Lucescu nu-i pasă de el” Bogdan Stelea  îi atrage atenția selecționerului, după noile probleme de sănătate: „Nu merită!”
09:59
Sinner a câștigat Miami Open Italianul a redus diferența față de Alcaraz și a obținut o performanță neatinsă de 9 ani! » Ce sumă a încasat
Sinner a câștigat Miami Open Italianul a redus diferența față de Alcaraz și a obținut o performanță neatinsă de 9 ani! » Ce sumă a încasat
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Top stiri
Sabalenka, regină la Miami  Performanță rară bifată de liderul WTA » Impresionată de Coco Gauff: „Nu știu ce aș mai putea spune”
Tenis
29.03
Sabalenka, regină la Miami Performanță rară bifată de liderul WTA » Impresionată de Coco Gauff: „Nu știu ce aș mai putea spune”
Citește mai mult
Sabalenka, regină la Miami  Performanță rară bifată de liderul WTA » Impresionată de Coco Gauff: „Nu știu ce aș mai putea spune”
„Am mers all-in și am căzut la 200 km/h” VIDEO. Final dureros de celebrare pentru Jorge Martin, după victoria din sprintul de la Austin
Moto GP
29.03
„Am mers all-in și am căzut la 200 km/h” VIDEO. Final dureros de celebrare pentru Jorge Martin, după victoria din sprintul de la Austin
Citește mai mult
„Am mers all-in și am căzut la 200 km/h” VIDEO. Final dureros de celebrare pentru Jorge Martin, după victoria din sprintul de la Austin
Antonelli, din nou la înălțime Italianul de la Mercedes scrie istorie în Formula 1 » FOTO. Un accident a schimbat soarta cursei din Japonia
Formula 1
29.03
Antonelli, din nou la înălțime Italianul de la Mercedes scrie istorie în Formula 1 » FOTO. Un accident a schimbat soarta cursei din Japonia
Citește mai mult
Antonelli, din nou la înălțime Italianul de la Mercedes scrie istorie în Formula 1 » FOTO. Un accident a schimbat soarta cursei din Japonia
Avertizare meteo de cod galben de ploi până mâine dimineață în București. Meteorologii anunță și ninsori în unele zone. ANM a actualizat prognoza specială pentru Capitală
B365
29.03
Avertizare meteo de cod galben de ploi până mâine dimineață în București. Meteorologii anunță și ninsori în unele zone. ANM a actualizat prognoza specială pentru Capitală
Citește mai mult
Avertizare meteo de cod galben de ploi până mâine dimineață în București. Meteorologii anunță și ninsori în unele zone. ANM a actualizat prognoza specială pentru Capitală

