Doi miliardari vin să-și ia adio de la Lucescu Patronii lui Șahtior și Dinamo Kiev, Rinat Ahmetov și Igor Surkis, și-au anunțat prezența la funeraliile lui Il Luce
Mircea Lucescu și Rinat Ahmetov FOTO Imago
Doi miliardari vin să-și ia adio de la Lucescu Patronii lui Șahtior și Dinamo Kiev, Rinat Ahmetov și Igor Surkis, și-au anunțat prezența la funeraliile lui Il Luce

alt-text Publicat: 08.04.2026, ora 15:20
alt-text Actualizat: 08.04.2026, ora 15:20
  • Mircea Lucescu a murit marți seară, la vârsta de 80 de ani, după complicații produse de un infarct miocardic, dar și după ce a fost diagnosticat cu leucemie la finalul lui 2025
  • Il Luce a antrenat în Ucraina timp de 15 ani: 12 sezoane la Șahtior și 3 la Dinamo Kiev

E copleșitor modul în care marile cluburi de fotbal din afara României reacționează în urma decesului lui Mircea Lucescu.

După ce presa din Italia, Spania, Anglia, dar și cluburi precum Real Madrid, Barcelona, Inter, AC Milan sau UEFA și FIFA au transmis mesaje de condoleanțe, pentru funeraliile din aceste zile, de la București, și-au anunțat prezența doi miliardari din Estul Europei, cu care Lucescu a colaborat în mod direct.

E vorba despre patronii celor două mari cluburi din Ucraina: Șahtior Donețk și Dinamo Kiev. Rinat Ahmetov și Igor Surkis vor sosi în România pentru a-și lua la revedere de la cel pe care l-au avut antrenor, dar și pentru a prezenta în mod personal condoleanțe familiei.

Mircea Lucescu, Igor Surkis și jucătorii de la Dinamo Kiev FOTO Imago Mircea Lucescu, Igor Surkis și jucătorii de la Dinamo Kiev FOTO Imago
Mircea Lucescu, Igor Surkis și jucătorii de la Dinamo Kiev FOTO Imago

Arcadie Zapojoranu, impresar cu care Lucescu a lucrat în ultimii peste 20 de ani, a dezvăluit că a vorbit cu Ahmetov și Surkis și amândoi i-au transmis că vor să fie prezenți la București.

„Vor veni cu avioane private, cel mai probabil vor ajunge joi. Erau interesați în mod deosebit când va fi și doamna Neli, soția domnului Lucescu, la stadion, unde va fi depus sicriul, pentru că vor să-i prezinte în mod direct condoleanțe și să o îmbrățișeze. Au cunoscut-o foarte bine și pe domnia ei, în toți anii în care ea l-a însoțit pe Mircea Lucescu la Donețk și Kiev”, a declarat Zaporojanu pentru GOLAZO.ro.

Mircea Lucescu a antrenat în Ucraine un deceniu și jumătate:

  • 12 ani a fost la Șahtior, începând din 2004 până în 2016, perioadă în care a bifat un palmares impresionant: 22 de trofee, dintre care 8 titluri de campion și o Cupa UEFA (2009)
  • 3 ani a fost la Dinamo Kiev, 2019-2022, interval în care a cucerit 3 trofee și a prins acolo și izbucnirea războiului dintre Rusia și Ucraina

Cei doi patroni ai acestor cluburi sunt printre cei mai mari miliardari ai Ucrainei. Rinat Ahmetov e considera chiar cel mai bogat din Ucraina, cu o avere estimată la 8 miliarde de dolari în 2025. Surkis avea în anii trecuți o avere de circa 3,5 miliarde de dolari.

Lucescu a avut o colaborare deosebită cu cei doi, cu care a rămas în relații apropiate inclusiv după ce n-a mai fost în funcția de antrenor. Practic, mai mult de jumătate dintre trofeele cucerite în întreaga carieră de Lucescu au fost la Șahtior și Dinamo Kiev.

Recent, într-un podcast pentru Prima Sport, Mircea Lucescu a povestit cum înaintea celebrului duel Șahhtior - Rapid, din Cupa UEFA, în care și-a înfruntat fiul, pe Răzvan, s-a dus să-i transmită ceva lui Ahmetov: „I-am spus că efectiv nu pot să pregătesc acel meci, nu eram în stare. M-a înțeles și a zis să fac cum consider”.

