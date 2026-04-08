Moment de reculegere VIDEO. Mircea Lucescu, omagiat înainte de Braga - Betis » „Il Luce", legături strânse cu fotbalul din Portugalia
alt-text Publicat: 08.04.2026, ora 21:14
alt-text Actualizat: 08.04.2026, ora 23:25
  • Un moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu a avut loc la partida Braga - Betis (1-1), din prima manșă a sferturilor de finală din Europa League.

„Il Luce” s-a stins din viață marți, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, după ce în urmă cu 12 zile conducea naționala la Istanbul, împotriva Turciei.

Marele antrenor va fi înmormântat vineri, cu onoruri militare, la Cimitirul Bellu.

Moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu înainte de Braga - Betis

Pentru a-i aduce un omagiu lui Mircea Lucescu, UEFA a anunțat că la toate meciurile din această săptămână din Liga Campionilor, Europa League și Conference League va fi păstrat un minut de liniște

Prima partidă la care a avut loc acest lucru a fost duelul din sferturile de finală dintre Braga și Betis, de pe stadionul Estadio Municipal.

Înainte de startul partidei, jucătorii s-au adunat la centrul terenului, iar pe tabela arenei a fost afișată imaginea lui Mircea Lucescu.

Momentul solemn a fost însă perturbat de o parte a suporterilor oaspeți, care au fluierat și au proferat injurii.

În contrast, cei peste 20.000 fanii portughezi au aplaudat îndelung gestul de respect dedicat tehnicianului român.

Mircea Lucescu, legătură strânsă cu fotbalul din Portugalia

Mircea Lucescu nu era deloc străin de ceea ce înseamnă fotbalul portughez.

În anul 1983, Benfica reușea să se califice în finala Cupei UEFA, după ce trecea de U Craiova grație golului marcat în deplasare (0-0 la Lisabona și 1-1 în Bănie).

Principala armă ofensivă a oltenilor din acel moment era Rodion Cămătaru, fotbalist pe care portughezii au încercat să-l transfere ani la rând.

Înainte de sezonul 1986 - 1987, Mircea Lucescu a fost chemat în Portugalia pentru a negocia transferul lui „Cami”, însă în cele din urmă acesta avea să ajungă la Dinamo, deoarece regimul comunist nu l-a lăsat să părăsească România.

A fost în tratative cu Porto

În anul 1990, pe vremea când încă era sub contract cu Dinamo, Mircea Lucescu își dorea cu orice preț să antreneze în străinătate.

Regretatul Pinto da Costa, fost președinte la Porto, povestea în 2022 că lucrurile nu s-au concretizat, deoarece formația din „Ștefan cel Mare” a cerut o sumă de transfer pentru a-i da drumul lui „Il Luce”.

„Mircea Lucescu a fost aici, la Porto, și toată povestea este foarte amuzantă pentru că a stat la sora regretatului și iubitului Reinado Teles.

A stat două zile ascuns de presă. Sora lui Reinaldo îi aducea mâncarea, nu ieșea să-l vadă careva. Am semnat contractul.

El antrena la Dinamo, dar a spus că a fost lăsat de club să plece. Nu era așa. Nu numai că n-a fost lăsat să plece, dar Dinamo a cerut și mulți bani. Apoi, clubul italian Pisa a plătit cât dorea Dinamo și a semnat”, declara Pinto da Costa pentru maisfutbol.iol.pt.

Fostul președintele al celor de la Porto s-a stins din viață pe 15 februarie 2025 la vârsta de 87 de ani.

