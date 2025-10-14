„Zici că a fost la ședințele mele”  Mircea Lucescu, laude pentru Șumudică : „E un tip care vede jocul” +22 foto
„Zici că a fost la ședințele mele” Mircea Lucescu, laude pentru Șumudică: „E un tip care vede jocul”

  • Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul naționalei, l-a lăudat pe Marius Șumudică (54 de ani), despre care a spus că „a descris foarte bine” jocul „tricolorilor” în meciul cu Austria.
  • Fostul antrenor al Rapidului a analizat, luni, strategia folosită de Il Luce în meciul de pe Arena Națională și i-a criticat dur pe contestatarii selecționerului.

România a dominat partida cu Austria, scor 1-0, din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

„Tricolorii” au bifat cele mai mari ocazii ale partidei, iar golul victoriei a venit în minutul 90+5. Virgil Ghiță a înscris cu capul, din centrarea lui Ianis Hagi.

Mircea Lucescu, despre Marius Șumudică: „Un tip care vede jocul”

În dimineața de după meciul cu Austria, Marius Șumudică a analizat prestația României, declarând că Mircea Lucescu a folosit tactica perfectă.

Marți, în cadrul emisiunii „Fanatik Superliga”, selecționerul României l-a lăudat Șumudică, despre care a spus „că vede bine jocul”.

„A descris foarte bine Șumudică. Și într-adevăr, e un tip care vede jocul. A descris foarte bine jocul nostru și ca și cum ar fi fost acolo, la ședințele mele de pregătire. Cam așa a spus. A văzut exact ce s-a întâmplat în teren”, a declarat Mircea Lucescu.

România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Marius Șumudică, despre jocul României: „O lecție de predat antrenorilor”

Marius Șumudică a analizat prestația „tricolorilor” din duelul contra Austriei. Acesta consideră că Lucescu României a folosit tactica ideală.

„Tactic, este o lecție de predat antrenorilor mai tineri și tuturor la cursurile de licență pro. Este ceva dus la maxim, pentru mine.

Eu îl cunosc foarte bine pe Mircea Lucescu, știu ceea ce face. Nu lasă nimic la voia întâmplării. Este un tip al detaliilor”, a declarat Marius Șumudică.

Marius Șumudică, mesaj dur pentru contestatarii lui Mircea Lucescu: „Să se pălmuiască singuri”

Fostul antrenor al celor de la Rapid crede că valul de critici la adresa lui Mircea Lucescu ar trebui să se oprească, după ce a relansat lupta pentru calificarea la Cupa Mondială 2026.

„Cei care l-au contestat trebuie să își dea două palme în fața oglinzii. Cred că pentru ei a fost cea mai mare palmă pe care o puteau lua vreodată.

Acest om a trecut peste tot ceea ce s-a întâmplat și chiar a avut puterea de a se duce la interviu și de a discuta.

Asta înseamnă mult în portofoliul unui antrenor, să treci peste jigniri și afirmații gratuite și să ajungi în fața camerelor să vorbești despre o victorie”, a continuat fostul antrenor al celor de la Rapid.

VIDEO. Discursul lui Mircea Lucescu din vestiar după meciul cu Austria

Clasamentul grupei H

EchipăMeciuriGol.Punctaj
1. Austria619-3 (+16)15
2. Bosnia613-5 (+8)13
3. România6 11-6 (+5)10
4. Cipru711-9 (+2)8
5. San Marino71-32 (-31)0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

austria mircea lucescu romania NATIONALA Marius Sumudica preliminarii cm 2026
