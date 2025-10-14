Lucescu, scuze publice Și-a făcut „mea culpa” pentru jignirile aduse presei : „Nu stă în caracterul meu” » L-a atacat din nou pe Marian Iancu +22 foto
  • Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a oferit scuze publice pentru „luptele” pe care le-a dus în ultimele zile cu presa din România.

Lucescu a refuzat să acorde un interviu televiziuni Digi Sport, la finalul meciului amical câștigat de România, scor 2-1, cu Republica Moldova.

De asemenea, selecționerul a intrat în conflict cu jurnaliștii și la conferința premergătoare meciului cu Austria.

Selecționerul a fost deranjat de un articol semnat de jurnalistul Remus Răureanu, colaborator al postului Digi Sport, care a scris pe iamsport.ro că Lucescu ar fi adormit pe masa de masaj, ceea ce l-ar fi făcut să întârzie la un antrenament.

Mircea Lucescu, scuze publice pentru jignirile aduse la presei: „Nu e în caracterul meu să fac asta”

„Il Luce” l-a numit pe Răureanu „dobitoc” și a cerut ca acesta să fie dat afară.

De altfel, Lucescu a refuzat să vorbească cu jurnaliștii Digi Sport și după victoria crucială cu Austria, 1-0, din preliminariile CM 2026, însă în cele din urmă a fost înduplecat să spună câteva cuvinte.

Acum, selecționerul și-a făcut „mea culpa” și și-a cerut scuze pentru toate jignirile aduse.

„Îmi pare rău și îmi cer scuze tuturor oamenilor din presă, celor pe care i-am jignit. Am cerut scuze pentru că nu e în caracterul meu să fac lucrul ăsta și să-i jignesc.

Regret, dar era o minciună atât de colosală și jignitoare la vârsta mea și la cariera mea și la succesul pe care l-am avut.

Și cum mă pun pe mine în fața jucătorilor mei de care le vorbesc de o mulțime de lucruri importante pentru cariera lor, pentru viața lor, pentru evoluția lor. Eu știu foarte bine că momentul succesului aduce după sine imediat contestație”, a declarat Mircea Lucescu la emisiunea „Fanatik Superliga”.

România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (22 imagini)

România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+22 Foto
labels.photo-gallery

Mircea Lucescu: „Vorbesc de oameni din presă, nu oameni din afară”

Întrebat dacă își cere scuze și lui Marian Iancu, fostul patron de la Poli Timișoara, după un discurs plin de jigniri, Lucescu a răspuns:

„Eu vorbesc de oameni din presă, nu oameni din afară care vin și își spun părerea.

N-am nicio treabă și nicio legătură cu el. Pentru mine el contează atât de puțin cât nimic”, a adăugat Lucescu.

Clasamentul grupei H

EchipăMeciuriGol.Punctaj
1. Austria619-3 (+16)15
2. Bosnia613-5 (+8)13
3. România611-6 (+5)10
4. Cipru711-9 (+2)8
5. San Marino71-32 (-31)0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

echipa nationala a romaniei mircea lucescu Marian Iancu romania digi sport jigniri remus raureanu
