„Nu știu cum cei din jur nu au văzut" Mircea Rednic a tras un semnal de alarmă legat de starea lui Mircea Lucescu: „M-am certat cu el pe tema asta"
„Nu știu cum cei din jur nu au văzut" Mircea Rednic a tras un semnal de alarmă legat de starea lui Mircea Lucescu: „M-am certat cu el pe tema asta"

alt-text Publicat: 29.03.2026, ora 13:54
alt-text Actualizat: 29.03.2026, ora 13:54
  • Mircea Rednic (63 de ani) a vorbit despre starea lui Mircea Lucescu (80 de ani) și a mărturisit că a fost îngrijorat încă de la finalul meciului pierdut de România cu Turcia, scor 0-1.

Selecționerului i s-a făcut rău în timpul cantonamentului. Acesta va rămâne internat la Spitalul Universitar și nu va merge alături de naționala României la Bratislava, pentru amicalul cu Slovacia de marți.

Mircea Rednic a tras un semnal de alarmă legat de starea lui Mircea Lucescu: „Nu era coerent, îi căzuse gura într-o parte”

Mircea Rednic ar fi încercat în repetate rânduri să îl convingă să fie mai atent la starea sa de sănătate, însă Mircea Lucescu a ales să rămână alături de echipa națională, deși în ianuarie a fost internat timp de o lună la Spitalul Universitar.

„Am o relație foarte bună cu Mircea Lucescu. Eu nu-l înțeleg... M-am și certat cu el pe tema asta. El nu poate trăi fără fotbal. Pentru el, fotbalul este viață, nu-l interesează. De câte ori i-am zis eu și nimic. El pune suflet, trăiește pentru asta.

Vede și comentariile care se fac, unele care nu sunt juste. Toată lumea știe situația reală, lotul nostru e limitat. Ne-am fi dorit să facă mai mult prin experiența sa, dar este greu. Nu ai soluții nici în atac.

Nu am vorbit cu dânsul după meciul cu Turcia, dar m-am îngrijorat când l-am văzut la final. Nu era coerent, îi căzuse puțin gura într-o parte. Nu știu cum cei din jurul său nu au văzut asta. Chiar îmi pare rău de situația lui. Toți cei apropiați am încercat să-i spunem.

Prelua altcineva echipa și asta era. Dar nu a vrut, acesta este nea Mircea", a spus Mircea Rednic, conform digisport.ro.

83 de meciuri
a jucat Mircea Rednic la echipa națională, pentru care a debutat în 1981, sub îndrumarea lui Mircea Lucescu

Selecționerului i s-a făcut rău în timp ce le vorbea jucătorilor, după care s-a așezat pe un scaun și nu a mai reacționat pentru scurt timp.

La baza de pregătire a fost chemată de urgență ambulanța, iar selecționerul a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare, unde a ajuns în jurul orei 11:30.

Conform informațiilor obținute de GOLAZO.ro, selecționerul Mircea Lucescu a suferit o tahicardie ventriculară, o problemă foarte gravă, existând riscul chiar și de stop cardiac.

Aici poți citi mai multe detalii despre această afecțiune.

Selecționerul va rămâne internat la Spitalul Universitar de Urgență București.

