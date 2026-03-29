- Mircea Rednic (63 de ani) a vorbit despre starea lui Mircea Lucescu (80 de ani) și a mărturisit că a fost îngrijorat încă de la finalul meciului pierdut de România cu Turcia, scor 0-1.
Selecționerului i s-a făcut rău în timpul cantonamentului. Acesta va rămâne internat la Spitalul Universitar și nu va merge alături de naționala României la Bratislava, pentru amicalul cu Slovacia de marți.
Mircea Rednic a tras un semnal de alarmă legat de starea lui Mircea Lucescu: „Nu era coerent, îi căzuse gura într-o parte”
Mircea Rednic ar fi încercat în repetate rânduri să îl convingă să fie mai atent la starea sa de sănătate, însă Mircea Lucescu a ales să rămână alături de echipa națională, deși în ianuarie a fost internat timp de o lună la Spitalul Universitar.
„Am o relație foarte bună cu Mircea Lucescu. Eu nu-l înțeleg... M-am și certat cu el pe tema asta. El nu poate trăi fără fotbal. Pentru el, fotbalul este viață, nu-l interesează. De câte ori i-am zis eu și nimic. El pune suflet, trăiește pentru asta.
Vede și comentariile care se fac, unele care nu sunt juste. Toată lumea știe situația reală, lotul nostru e limitat. Ne-am fi dorit să facă mai mult prin experiența sa, dar este greu. Nu ai soluții nici în atac.
Nu am vorbit cu dânsul după meciul cu Turcia, dar m-am îngrijorat când l-am văzut la final. Nu era coerent, îi căzuse puțin gura într-o parte. Nu știu cum cei din jurul său nu au văzut asta. Chiar îmi pare rău de situația lui. Toți cei apropiați am încercat să-i spunem.
Prelua altcineva echipa și asta era. Dar nu a vrut, acesta este nea Mircea", a spus Mircea Rednic, conform digisport.ro.
Selecționerului i s-a făcut rău în timp ce le vorbea jucătorilor, după care s-a așezat pe un scaun și nu a mai reacționat pentru scurt timp.
La baza de pregătire a fost chemată de urgență ambulanța, iar selecționerul a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare, unde a ajuns în jurul orei 11:30.
Conform informațiilor obținute de GOLAZO.ro, selecționerul Mircea Lucescu a suferit o tahicardie ventriculară, o problemă foarte gravă, existând riscul chiar și de stop cardiac.
Selecționerul va rămâne internat la Spitalul Universitar de Urgență București.