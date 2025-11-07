„Puteam să mai marcăm”  Mirel Rădoi și-a lăudat jucătorii după victoria cu Rapid Viena + mesaj pentru Baiaram

Rădoi și-a felicitat jucătorii pentru partida reușită la Viena și a vorbit despre forța grupului.

RAPID VIENA - U CRAIOVA. Mirel Rădoi: „Am fost foarte agresivi și asta a contat”

„A fost greu din tribună, dar se văd mult mai ușor lucrurile de sus decât de la nivelul băncii. În mare, cred că ne-a ieșit faptul că la mijloc am fost foarte agresivi și am încercat să închidem cât mai mult culoarele și ne-a ieșit.

Suntem bucuroși de victorie, de puncte, dar cred că puteam să mai marcăm goluri. În seara asta toate felicitările trebuie să meargă către jucători. Deja s-au obișnuit fără mine pe bancă, trebuie să mă obișnuiesc și eu fără ei.

Încercăm să luăm deciziile bune pentru echipă, chiar dacă unii dintre jucători sunt supărați că nu joacă din prima, dar până la urmă cred că înțeleg că indiferent de cine joacă trebuie să o facă pentru binele echipei”, a declarat Mirel Rădoi, la Prima Sport.

Am arătat foarte bine în ultima perioadă, va trebui să continuăm așa. Vom vedea de la meci la meci cine are prospețimea necesară să ducă astfel de partide. În seara asta a fost o risipă mare de energie. Mirel Rădoi, antrenor U Craiova

Mirel Rădoi: „Am arătat foarte bine”

Rădoi a vorbit și despre eliminarea sa de la acest meci și a explicat de ce a primit cele două cartonașe galbene.

„La primul galben mi s-a zis că a sărit banca în spatele meu, eu eram cu spatele, n-aveam cum să văd, iar la al doilea i-am zis jucătorului advers doar să se ridice, n-am ce să zic mai mult”, a mai adăugat Mirel Rădoi.

Întrebat despre situația lui Ștefan Baiaram, tehnicianul a declarat: „Când vom considera că Baiaram va aduce ceea ce ne dorim va fi titular. El este un jucător foarte important pentru noi, face parte din acest grup care a câștigat în această seară”.

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Gol Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Samsunspor 7-0 9 2. Celje 7-2 9 3. Mainz 4-1 9 4. AEK Larnaca 5-0 7 5. Lausanne 5-1 7 6. Rayo Vallecano 7-4 7 7. Strasbourg 5-3 7 8. Fiorentina 6-2 6 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Crystal Palace 5-2 6 10. Shakhtar 6-4 6 11. KuPS 4-2 5 12. Rakow 3-1 5 13. Drita 3-2 5 14. Jagiellonia 3-2 5 15. AEK Atena 8-4 4 16. Sparta Praga 4-2 4 17. Noah 3-3 4 18. Rijeka 2-2 4 19. Sigma Olomouc 3-4 4 20. U CRAIOVA 2-3 4 21. Shkendija 2-3 4 22. Lincoln 3-7 4 23. Lech Poznan 7-6 3 24. Dinamo Kiev 6-5 3 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Legia 3-4 3 26. Zrinjski 5-7 3 27. Alkmaar 2-7 3 28. Hacken 3-4 2 29. Omonia 2-3 2 30. Shelbourne 0-2 1 31. Shamrock Rovers 2-7 1 32. Breidablik 0-5 1 33. Aberdeen 2-9 1 34. Slovan Bratislava 2-6 0 35. Hamrun Spartans 0-5 0 36. Rapid Viena 1-8 0

Programul Universității Craiova în Conference League

Rakow - U Craiova 2-0

2-0 U Craiova - FC Noah 1-1

- FC Noah 1-1 Rapid Viena - U Craiova 0-1

0-1 27 noiembrie, ora 19:45 : U Craiova - FSV Mainz 05

: U Craiova - FSV Mainz 05 11 decembrie, ora 19:45 : U Craiova - Sparta Praga

: U Craiova - Sparta Praga 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova

