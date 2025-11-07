Nu avem o problemă cu jocul propriu-zis, cu fotbalul, ci cu felul în care ne raportăm la fotbal ca activitate guvernată de un regulament

Auzi și te minunezi. „Ar fi fost altfel 11 la 11!” Adânc! Dar cine i-a împiedicat pe „băieți” să joace în 11? Nu cumva prostia lui Târnovanu? Învățați regulamentul, băieți. Dacă ești portar și joci mingea cu mâna în afara careului de 16 metri e henț și ești eliminat. A-be-ce-dar. Târ-no-va-nu.

„Era Basel o echipă de bătut?”, întreabă reporterul ca să deschidă conversația. Iar Miculescu mușcă cu dantura lui perfectă și cu zâmbetul pe buze. „Da, nu au arătat nimic deosebit. Noi și cu Bologna am jucat bine, ați văzut în repriza a doua”. Poftim?

Interpretări originale

Apoi, atacantul FCSB mai zice ceva și de norocul lui Shaqiri de la golul al doilea al lui Basel. I-a venit mingea chiar pe lat, dom’le.

La hențul lui Ngezana (altă prostie cosmică!) care a provocat penalty-ul bătut și transformat de același Shaqiri vina e aruncată de Becali pe umerii lui Bîrligea, care nu a stat în zid, obligându-l la greșeală pe sud-african. Originală interpretare.

Ce transportă FCSB în Europa? Proastele obiceiuri!

Diferența între FCSB de acum și cel din sezonul trecut nu este doar criza de formă în bloc a echipei. FCSB de azi în transportă în Europa toate lucrurile care i se tolerează acasă în campionat. Mai un fault de galben peste care se trece ușor, mai unul de roșu sancționat doar cu galben. Parlamentări, simulări, tot meniul de trageri de timp.

Bîrligea, altădată un model de forță controlată, se comportă ca o precupeață cu mâinile în șold, certându-l pe arbitru care nu a văzut că lui Tănase îi sângera genunchiul. Revezi faza. Tănase sângera, dar el, Tănase, faultase.

Tocmeala care costă

Tocmeala asta cu arbitrii, care închid ochii acasă, costă în competițiile europene. Acolo unde ești premiat dacă obții rezultate și ești pedepsit când greșești.

Și uite așa trecem la meciul de la Viena, unde Craiova juca din nou bine, de data asta în fața unui alt Rapid.

Rapidul vienez a fost redus la condiția de echipă mică de Romanchuk, Mora, Cicâldău și ceilalți. Are o suplețe în exprimare această Craiovă care nu poate fi decât rodul muncii antrenorului.

Doar că antrenorul nu se poate abține și este eliminat din prima repriză. Ce treabă ai tu, Mirel Rădoi, să cerți jucătorul echipei adverse când jocul echipei tale merge uns? Și pe urmă să faci pe mielușelul cumințel și nelămurit că ai primit cartonaș galben și roșu.

Jucați în Europa, asta e calea!

FCSB și-a făcut harakiri la Basel și a pierdut 1-3. Craiova a câștigat cu 1-0 la Viena, dar și-a permis să dea cu piciorul, la propriu, la o mulțime de ocazii.

În esență, nu felul în care au jucat fotbal echipele noastre este problema. Nu suntem nici cei mai slabi și nici cei mai buni din Europa League și Conference. Problema este felul în care se raportează uneori jucătorii și antrenorii noștri la fotbal ca joc guvernat de reguli și condus de arbitri.