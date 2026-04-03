„Parcă ne-am văzut prima oară”  Rădoi, tăios cu jucătorii după înfrângerea cu Botoșani: „Dacă există asta, e o mare problemă” +13 foto
Mirel Rădoi
Superliga

„Parcă ne-am văzut prima oară” Rădoi, tăios cu jucătorii după înfrângerea cu Botoșani: „Dacă există asta, e o mare problemă”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 03.04.2026, ora 23:04
alt-text Actualizat: 04.04.2026, ora 00:53
  • FC Botoșani - FCSB 3-2. Mirel Rădoi , 45 de ani, a plecat fără puncte din Moldova, la al treilea meci al său pe banca roș-albaștrilor

Antrenorul campioanei s-a declarat nemulțumit de felul în care jucătorii săi au aplicat ceea ce le-a transmis și spune că nu trebuie să existe vreo lipsă de motivație în rândul acestora din cauza ratării play-off-ului.

„I-am dat clubul pe mână, să facă ce vrea”  Gigi Becali spune că e tentat să renunțe: ce a discutat cu Mihai Stoica în pauză
Citește și
„I-am dat clubul pe mână, să facă ce vrea” Gigi Becali spune că e tentat să renunțe: ce a discutat cu Mihai Stoica în pauză
Citește mai mult
„I-am dat clubul pe mână, să facă ce vrea”  Gigi Becali spune că e tentat să renunțe: ce a discutat cu Mihai Stoica în pauză

Mirel Rădoi: „Înainte de meci aș fi zis 200% că nu pierdem”

„Cu toții avem de învățat din acest meci. Important e cum ieșim din el, cât de repede putem învăța din ce am greșit.

O să vedem de ce n-am reglat ce am discutat la pauză, pe construcția lor, cu presing om la om, și cei doi interi pe mijlocașii lor centrali, care au ajuns cu întârziere.

Poate intensitatea a fost prea mare, erau și obosiți de la națională și, din dorința de a juca, nu au fost în condiții de aproape 100%. Urmează să vedem cât mai repede ce s-a întâmplat, ca să remediem.

FC Botosani - FCSB, meci. FOTO Sportpictures (12).jpg
FC Botosani - FCSB, meci. FOTO Sportpictures (12).jpg

Galerie foto (13 imagini)

FC Botosani - FCSB, meci. FOTO Sportpictures (1).jpg FC Botosani - FCSB, meci. FOTO Sportpictures (2).jpg FC Botosani - FCSB, meci. FOTO Sportpictures (3).jpg FC Botosani - FCSB, meci. FOTO Sportpictures (4).jpg FC Botosani - FCSB, meci. FOTO Sportpictures (5).jpg
+13 Foto
Am vorbit după meci, am discutat anumite lucruri, în situația asta, după o partidă de genul ăsta, în care 45 de minute a părut că azi ne-am văzut prima oară, e clar că și eu, și jucătorii trebuie să găsim soluții pentru următorul meci.

Lipsa de motivație pentru că joacă în play-out nu cred că ar trebui să existe, dacă există e o mare problemă, pentru că noi luptăm pentru un loc de Europa, iar ei știu bine meciurile din Europa și își doresc să fie acolo.

Poate presiunea ratării play-off-ului să fie prea mare și nu știm să-i facem față, cumva.

Am lucrat în perioada asta foarte bine, în pauza naționalei, jucătorii chiar au fost foarte bine la antrenamente, chiar și la încălzire înainte de meci aș fi zis 200% că nu pierdem nici măcar un punct. Să sperăm că pe viitor nu vor mai apărea lucrurile astea”, a spus Rădoi la Prima Sport.

Citește și

Rădoi suferă prima înfrângere FC Botoșani dă lovitura pe final și răstoarnă scorul » Ongenda și Mailat au decis meciul 
Superliga
22:35
Rădoi suferă prima înfrângere FC Botoșani dă lovitura pe final și răstoarnă scorul » Ongenda și Mailat au decis meciul
Citește mai mult
Rădoi suferă prima înfrângere FC Botoșani dă lovitura pe final și răstoarnă scorul » Ongenda și Mailat au decis meciul 
Balaj la Rapid! O nouă mutare pe ruta CFR Cluj - Giulești: fostul președinte din Gruia intră în conducerea bucureștenilor! Cum i-a înțepat în trecut
Superliga
21:56
Balaj la Rapid! O nouă mutare pe ruta CFR Cluj - Giulești: fostul președinte din Gruia intră în conducerea bucureștenilor! Cum i-a înțepat în trecut
Citește mai mult
Balaj la Rapid! O nouă mutare pe ruta CFR Cluj - Giulești: fostul președinte din Gruia intră în conducerea bucureștenilor! Cum i-a înțepat în trecut

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
Mirel Radoi liga 1 CRITICI fc botosani fcsb jucatori
Știrile zilei din sport
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Diverse
05.04
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Citește mai mult
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Nationala
05.04
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Citește mai mult
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Superliga
05.04
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Citește mai mult
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Diverse
05.04
Răzvan, aplaudat pe Toumba După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Citește mai mult
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:38
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
02:17
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
23:56
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
23:34
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
Top stiri
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Stranieri
00:08
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Citește mai mult
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Superliga
05.04
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Citește mai mult
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Nationala
05.04
„Este în stare critică” Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Citește mai mult
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
B365
03.04
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
Citește mai mult
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel

Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 23 rapid 15 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
06.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share