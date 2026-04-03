FC Botoșani - FCSB 3-2. Mirel Rădoi , 45 de ani, a plecat fără puncte din Moldova, la al treilea meci al său pe banca roș-albaștrilor

Antrenorul campioanei s-a declarat nemulțumit de felul în care jucătorii săi au aplicat ceea ce le-a transmis și spune că nu trebuie să existe vreo lipsă de motivație în rândul acestora din cauza ratării play-off-ului.

Mirel Rădoi: „Înainte de meci aș fi zis 200% că nu pierdem”

„Cu toții avem de învățat din acest meci. Important e cum ieșim din el, cât de repede putem învăța din ce am greșit.

O să vedem de ce n-am reglat ce am discutat la pauză, pe construcția lor, cu presing om la om, și cei doi interi pe mijlocașii lor centrali, care au ajuns cu întârziere.

Poate intensitatea a fost prea mare, erau și obosiți de la națională și, din dorința de a juca, nu au fost în condiții de aproape 100%. Urmează să vedem cât mai repede ce s-a întâmplat, ca să remediem.

Am vorbit după meci, am discutat anumite lucruri, în situația asta, după o partidă de genul ăsta, în care 45 de minute a părut că azi ne-am văzut prima oară, e clar că și eu, și jucătorii trebuie să găsim soluții pentru următorul meci.

Lipsa de motivație pentru că joacă în play-out nu cred că ar trebui să existe, dacă există e o mare problemă, pentru că noi luptăm pentru un loc de Europa, iar ei știu bine meciurile din Europa și își doresc să fie acolo.

Poate presiunea ratării play-off-ului să fie prea mare și nu știm să-i facem față, cumva.

Am lucrat în perioada asta foarte bine, în pauza naționalei, jucătorii chiar au fost foarte bine la antrenamente, chiar și la încălzire înainte de meci aș fi zis 200% că nu pierdem nici măcar un punct. Să sperăm că pe viitor nu vor mai apărea lucrurile astea”, a spus Rădoi la Prima Sport.

