Armstrong, subiect de analiză  Marius Avram a analizat cele două faze controversate în care a fost implicat scoțianul: „A scăpat destul de ușor”

- Rapid - Dinamo 3-2. Marius Avram (46 de ani) și-a spus părerea în privința situațiilor controversate în care a fost implicat Danny Armstrong, jucătorul „câinilor”.
După scandalul creat de decizia lui Istvan Kovacs la faza dintre Borza și Musi, fostul arbitru a venit cu o analiză și asupra duelului dintre scoțianul lui Dinamo și Cătălin Vulturar, fotbalistul giuleștenilor.
Marius Avram: „E portocaliu spre roșu. A avut noroc că a scăpat”
Deși s-a ales doar cu un cartonaș galben după intrarea dură asupra lui Vulturar, Avram consideră că Armstrong ar fi putut fi chiar eliminat.
„Armstrong a avut noroc că a scăpat destul de ușor. L-a șters doar un pic pe tibie. M-aș duce către portocaliu, dar nu l-aș fi încadrat la un roșu clar. Dacă Istvan Kovacs ar fi dat roșu, nu ar fi intervenit din VAR.
Este o ștergere a tibiei, nu îl prinde clar pe tibie. Călcarea are loc pe gheată. La ce viteză are jucătorul, cum îl atinge, eu aș zice portocaliu spre roșu. A avut noroc că a scăpat doar cu galbenul”, a spus Marius Avram, potrivit digisport.ro.
Cât despre situația tensionată de la începutul meciului, când Armstrong s-a bucurat în fața fanilor rapidiști după ce a deschis scorul din penalty, fostul arbitru a fost de acord cu decizia „centralului” Kovacs, de a nu-i acorda cartonașul galben.
Avram a spus că un avertisment venit atât de devreme ar fi putut destabiliza partida încă din start.