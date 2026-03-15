Armstrong, subiect de analiză  Marius Avram a analizat cele două faze controversate în care a fost implicat scoțianul: „A scăpat destul de ușor”

Rapid - Dinamo 3-2. Marius Avram (46 de ani) și-a spus părerea în privința situațiilor controversate în care a fost implicat Danny Armstrong, jucătorul „câinilor”.

După scandalul creat de decizia lui Istvan Kovacs la faza dintre Borza și Musi, fostul arbitru a venit cu o analiză și asupra duelului dintre scoțianul lui Dinamo și Cătălin Vulturar, fotbalistul giuleștenilor.

Marius Avram: „E portocaliu spre roșu. A avut noroc că a scăpat”

Deși s-a ales doar cu un cartonaș galben după intrarea dură asupra lui Vulturar, Avram consideră că Armstrong ar fi putut fi chiar eliminat.

„Armstrong a avut noroc că a scăpat destul de ușor. L-a șters doar un pic pe tibie. M-aș duce către portocaliu, dar nu l-aș fi încadrat la un roșu clar. Dacă Istvan Kovacs ar fi dat roșu, nu ar fi intervenit din VAR.

Este o ștergere a tibiei, nu îl prinde clar pe tibie. Călcarea are loc pe gheată. La ce viteză are jucătorul, cum îl atinge, eu aș zice portocaliu spre roșu. A avut noroc că a scăpat doar cu galbenul”, a spus Marius Avram, potrivit digisport.ro.

Faultul lui Armsrong asupra lui Vulturar. Foto: captură Digi Sport

Cât despre situația tensionată de la începutul meciului, când Armstrong s-a bucurat în fața fanilor rapidiști după ce a deschis scorul din penalty, fostul arbitru a fost de acord cu decizia „centralului” Kovacs, de a nu-i acorda cartonașul galben.

Avram a spus că un avertisment venit atât de devreme ar fi putut destabiliza partida încă din start.

VIDEO. Golul lui Petrila, plecat de la faza controversată dintre Borza și Musi

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport