Salah, luat la țintă de fani Superstarul egiptean, criticat aspru după victoria de senzație a lui Liverpool: „Să renunțe la prostiile astea!”

Fanii lui Liverpool i-au sărit în cap lui Mohamed Salah (33 de ani), după victoria înregistrată de „cormorani” cu Eintracht Frankfurt, 5-1, în etapa #3 din Liga Campionilor.

Superstarul egiptean a fost lăsat pe bancă de Arne Slot, dar a fost introdus în minutul 74 a duelului de pe Waldstadion.

Fanii lui Liverpool, furioși pe Mohamed Salah: „Trebuie să renunțe la prostiile astea”

Spre finalul partidei, în timpul unei faze la poarta germanilor, Salah a avut șansa de a-i pasa lui Florian Wirtz, care putea marca primul său gol în tricoul cormoranilor, însă a ales să șuteze.

Mingea trimisă de egiptean din colțul careului de 6 metri a fost apărată de portarul Zetterer, ceea ce a declanșat furia fanilor de pe Anfield, scrie Daily Mail.

„Ar fi fost primul gol al lui Wirtz dacă Salah nu ar fi fost atât de egoist. Este o alegere incredibil de proastă, mai ales având în vedere cât de mult are nevoie Wirtz de un gol”.

„A făcut ceva similar și cu United, unde Wirtz și Isak ar fi reușit să finalizeze ușor, dar el voia să marcheze și a tras.”

„Salah trebuie să renunțe la prostiile astea egoiste pe care le face . Ar fi putut avea ușor două pase decisive în seara asta dacă nu ar fi tras din locuri de unde era mai bine să paseze. Nu așa ar fi trebuit să fie.”

Alții au cerut ca Arne Slot să-l pedepsească pe Salah și să nu-l folosească încă din primul minut la meciul de sâmbătă din Premier League, cu Brentford.

„Salah trebuie dat afară. Risipitor, disperat și egoist”, a scris un fan.

Mohamed Salah, perioadă nefastă în sezonul 2025-2026

Stagiunea precedentă a fost una remarcabilă pentru Salah. Egipteanul a contribuit cu 34 de goluri și 23 de pase decisive în 52 de apariții în toate competițiile.

Acum, jucătorul lui Liverpool este de nerecunoscut.

3 goluri și 3 pase decisive a reușit Salah în 12 partide pentru Liverpool

