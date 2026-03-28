Dică vrea să revină Fostul tehnician de la FCSB nu duce lipsă de oferte: „Îmi doresc să preiau o echipă, să am continuitate"
alt-text Publicat: 28.03.2026, ora 21:06
alt-text Actualizat: 28.03.2026, ora 21:07
  • Nicolae Dică (45 de ani) a dezvăluit că a primit mai multe oferte pentru a reveni pe banca tehnică.

Tehnicianul este, în prezent, liber de contract după despărțirea de Concordia Chiajna, din luna septembrie a anului trecut.

Protest la Tottenham  Fanii echipei lui Drăgușin nu-l vor antrenor pe fostul jucător din Liga 1: „Minimalizează gravitatea violenței”
Citește și
Protest la Tottenham Fanii echipei lui Drăgușin nu-l vor antrenor pe fostul jucător din Liga 1: „Minimalizează gravitatea violenței”
Citește mai mult
Protest la Tottenham  Fanii echipei lui Drăgușin nu-l vor antrenor pe fostul jucător din Liga 1: „Minimalizează gravitatea violenței”

Nicolae Dică: „Îmi doresc să preiau o echipă, să am continuitate

Întrebat dacă a fost contactat în ultima vreme, Dică a dezvăluit că a primit oferte din Liga 2 și Liga 3, însă a ales să nu le dea curs.

„Au existat oferte, dar nu... Din Liga 2 și Liga 3. Mai aștept. Îmi doresc să preiau o echipă, să am continuitate, asta contează cel mai mult”, a declarat Dică, citat de digisport.ro.

Fostul antrenor al celor de la FCSB nu a stat degeaba în toată această perioadă și a ales să facă cursul de director sportiv, dar își dorește să revină în antrenorat.

„Deocamdată, vreau să continui în antrenorat. Am niște gânduri, niște visuri pe care vreau să mi le îndeplinesc. Momentan, nu sunt concentrat pe ceea ce înseamnă director sportiv.

Cursul l-am făcut să învăț niște lucruri noi, care să mă ajute în cariera de antrenor. Am vrut să mă dezvolt ca antrenor și ca om. În viață nu se știe niciodată, dar eu vreau să merg mai departe cu partea de antrenorat”, a mai spus Dică.

De-a lungul carierei sale, Dică le-a mai antrenat pe FCSB, FC Argeș, CS Mioveni, Voluntari și FC U Craiova, însă la niciuna dintre aceste echipe nu a reușit să își ducă până la capăt contractul, fie că a plecat sau că fost demis.

Mandatele de antrenor ale lui Nicolae Dică:

  • FCSB, 2017-2018 și iulie-noiembrie 2022
  • CS Mioveni: ianuarie 2023-aprilie 2023
  • FC U Craiova: 17 iulie-18 august 2023
  • FC Voluntari: 2024 (7 partide)
  • FC Argeș: 2016 (7 meciuri), 2019 (9 meciuri), 2024 (7 meciuri
  • Concordia Chiajna: 19 martie 2025 - 22 septembrie 2025 (15 meciuri)

Citește și

Moment uluitor la Gloria Bistrița - Ikast De ce a întrerupt arbitrul partida. A cerut crainicului sălii să facă un anunț: „Vă rugăm!”
Handbal
20:42
Moment uluitor la Gloria Bistrița - Ikast De ce a întrerupt arbitrul partida. A cerut crainicului sălii să facă un anunț: „Vă rugăm!”
Citește mai mult
Moment uluitor la Gloria Bistrița - Ikast De ce a întrerupt arbitrul partida. A cerut crainicului sălii să facă un anunț: „Vă rugăm!”
„Nu-ți mai arde”  Mihai Pintilii, despre meciul amical al României după ce a ratat calificarea la CM 2026 » Explicațiile lui Țicleanu
Nationala
19:57
„Nu-ți mai arde” Mihai Pintilii, despre meciul amical al României după ce a ratat calificarea la CM 2026 » Explicațiile lui Țicleanu
Citește mai mult
„Nu-ți mai arde”  Mihai Pintilii, despre meciul amical al României după ce a ratat calificarea la CM 2026 » Explicațiile lui Țicleanu

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Forțele houthi anunță că au intrat în războiul din Orientul Mijlociu: „Continuăm până când agresiunea de pe toate fronturile va înceta”
Forțele houthi anunță că au intrat în războiul din Orientul Mijlociu: „Continuăm până când agresiunea de pe toate fronturile va înceta”
Forțele houthi anunță că au intrat în războiul din Orientul Mijlociu: „Continuăm până când agresiunea de pe toate fronturile va înceta”
Știrile zilei din sport
Moment uluitor la Gloria Bistrița - Ikast De ce a întrerupt arbitrul partida. A cerut crainicului sălii să facă un anunț: „Vă rugăm!”
Handbal
28.03
Moment uluitor la Gloria Bistrița - Ikast De ce a întrerupt arbitrul partida. A cerut crainicului sălii să facă un anunț: „Vă rugăm!”
Citește mai mult
Moment uluitor la Gloria Bistrița - Ikast De ce a întrerupt arbitrul partida. A cerut crainicului sălii să facă un anunț: „Vă rugăm!”
„Asta e acum problema voastră?” Petrolul nu-l poate numi pe Topal antrenor principal: ce riscă + reacție oficială
Superliga
28.03
„Asta e acum problema voastră?” Petrolul nu-l poate numi pe Topal antrenor principal: ce riscă + reacție oficială
Citește mai mult
„Asta e acum problema voastră?” Petrolul nu-l poate numi pe Topal antrenor principal: ce riscă + reacție oficială
Vești proaste la FCSB Ce se întâmplă cu  Ngezana și Chiricheș + Campioana, nemulțumită: „Cineva a făcut o glumă proastă”
Superliga
28.03
Vești proaste la FCSB Ce se întâmplă cu Ngezana și Chiricheș + Campioana, nemulțumită: „Cineva a făcut o glumă proastă”
Citește mai mult
Vești proaste la FCSB Ce se întâmplă cu  Ngezana și Chiricheș + Campioana, nemulțumită: „Cineva a făcut o glumă proastă”
Au ratat calificarea la EURO! România U19 s-a încurcat și cu Irlanda de Nord!
Nationala
28.03
Au ratat calificarea la EURO! România U19 s-a încurcat și cu Irlanda de Nord!
Citește mai mult
Au ratat calificarea la EURO! România U19 s-a încurcat și cu Irlanda de Nord!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:38
„O mare problemă” Basarab Panduru, nemulțumit de decizia lui Mircea Lucescu: „Dacă-l pui căpitan, nu poate fi schimbat”
„O mare problemă”  Basarab Panduru, nemulțumit de decizia lui Mircea Lucescu: „Dacă-l pui căpitan, nu poate fi schimbat”
22:45
„Când aud că puteam bate...” Adrian Mutu n-a avut milă de „tricolori” după eșecul cu Turcia: „Nu puteam emite pretenții”
„Când aud că puteam bate...” Adrian Mutu n-a avut milă de „tricolori” după eșecul cu Turcia: „Nu puteam emite pretenții”
23:38
Accident pe bicicletă FOTO: Cel mai bun marcator din istoria Premier League, plin de zgărieturi
Accident pe bicicletă  FOTO: Cel mai bun marcator din istoria Premier League, plin de zgărieturi
21:30
Alegeri la FRH Un avocat și fost arbitru internațional vrea să-l detroneze pe actualul președinte: are în plan o școală de antrenori și un All Star Game
Alegeri la FRH Un avocat și fost arbitru internațional vrea să-l detroneze pe actualul președinte: are în plan o școală de antrenori și un All Star Game
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
