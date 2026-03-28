Dică vrea să revină Fostul tehnician de la FCSB nu duce lipsă de oferte: „Îmi doresc să preiau o echipă, să am continuitate”

Nicolae Dică (45 de ani) a dezvăluit că a primit mai multe oferte pentru a reveni pe banca tehnică.

Tehnicianul este, în prezent, liber de contract după despărțirea de Concordia Chiajna, din luna septembrie a anului trecut.

Nicolae Dică: „Îmi doresc să preiau o echipă, să am continuitate”

Întrebat dacă a fost contactat în ultima vreme, Dică a dezvăluit că a primit oferte din Liga 2 și Liga 3, însă a ales să nu le dea curs.

„Au existat oferte, dar nu... Din Liga 2 și Liga 3. Mai aștept. Îmi doresc să preiau o echipă, să am continuitate, asta contează cel mai mult”, a declarat Dică, citat de digisport.ro.

Fostul antrenor al celor de la FCSB nu a stat degeaba în toată această perioadă și a ales să facă cursul de director sportiv, dar își dorește să revină în antrenorat.

„Deocamdată, vreau să continui în antrenorat. Am niște gânduri, niște visuri pe care vreau să mi le îndeplinesc. Momentan, nu sunt concentrat pe ceea ce înseamnă director sportiv.

Cursul l-am făcut să învăț niște lucruri noi, care să mă ajute în cariera de antrenor. Am vrut să mă dezvolt ca antrenor și ca om. În viață nu se știe niciodată, dar eu vreau să merg mai departe cu partea de antrenorat”, a mai spus Dică.

De-a lungul carierei sale, Dică le-a mai antrenat pe FCSB, FC Argeș, CS Mioveni, Voluntari și FC U Craiova, însă la niciuna dintre aceste echipe nu a reușit să își ducă până la capăt contractul, fie că a plecat sau că fost demis.

Mandatele de antrenor ale lui Nicolae Dică:

FCSB, 2017-2018 și iulie-noiembrie 2022

CS Mioveni: ianuarie 2023-aprilie 2023

FC U Craiova: 17 iulie-18 august 2023

FC Voluntari: 2024 (7 partide)

FC Argeș: 2016 (7 meciuri), 2019 (9 meciuri), 2024 (7 meciuri

Concordia Chiajna: 19 martie 2025 - 22 septembrie 2025 (15 meciuri)

