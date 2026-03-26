TURCIA - ROMÂNIA 1-0. Gică Craioveanu (58 de ani) și Marius Lăcătuș (61 de ani) au remarcat că Nicolae Stanciu (32 de ani) a fost poate cel mai afectat „tricolor” după eșecul de la Istanbul.

România a ratat astfel pentru a 7-a oară consecutiv calificarea la un Campionat Mondial.

Imediat după fluierul final al partidei de la Istanbul, „tricolorii” au fost surprinși cu lacrimi în ochi, în drum spre sectorul în care se aflau suporterii români.

Cel mai afectat a fost Nicolae Stanciu, care a intrat pe teren abia în minutul 71, când l-a înlocuit pe Ianis Hagi, căpitanul României în Turcia.

VIDEO+FOTO. Legendele au remarcat reacția lui Stanciu: „Sigur se aștepta să fie titular”

Reacția sa a fost remarcată și de doi foști internaționali români, Gică Craioveanu și Marius Lăcătuș, aflați în studioul Digi Sport.

„Poate că asta a fost ultima lui șansă să joace la un Campionat Mondial. Sigur se aștepta să fie titular”, a spus Craioveanu.

Completat de Lăcătuș: „De la statutul pe care l-a avut la națională, unde era căpitanul și liderul echipei, a ajuns să stea pe bancă și să evolueze câteva minute. Sigur că poate e nemulțumit. Mai ales că a avut și marea ocazie a meciului”.

Craioveanu a revenit și a remarcat prestația bună a mijlocașului: „Și chiar a avut atitudine bună când a intrat, trebuie să spunem asta. Altul intra pe teren mergând”.

Ianis Hagi a fost preferat în primul „11” în locul lui Stanciu, care a bifat doar 4 meciuri în acest an la Dalian Yingbo și nu mai fusese convocat la națională din septembrie.

VIDEO. Jucătorii români, în lacrimi după eșecul cu Turcia

Citește și

