Rapid Viena - U Craiova 0-1. Nicușor Bancu (33 de ani), căpitanul oltenilor, a vorbit despre prima victorie obținută de echipa sa în Conference League.

După un start bun de sezon, Universitatea Craiova a trecut prin momente dificile, reușind să adune doar două victorii în ultimele 5 meciuri înainte de deplasarea din Austria.

Nicușor Bancu, crede în U Craiova: „Suntem pe durmul cel bun”

Căpitanul oltenilor a glumit pe seama tensiunilor din vestiar, unde au avut loc mai multe contre între Mirel Rădoi și Ștefan Baiaram.

„ Câteodată e bun și un pic de scandal, să se aprindă puțin spiritele între noi, să ne revenim. Trebuia un foc de paie, nu e bine când e liniște.

Nu făcusem niște partide foarte bune, aveam nevoie de acest lucru. Suntem pe drumul cel bun”, a declarat Nicușor Bancu, la Digi Sport.

Mijlocașul consideră că echipa sa putea risipi emoțiile din finalul partidei dacă nu se juca cu ocaziile.

„A fost un meci foarte greu, am avut multe ocazii, puteam închide partida mai devreme. Am fost o echipă unită până la final. Nu e ușor să câștigi aici, e o echipă puternică, agresivă. Astăzi chiar a ieșit un meci bun pentru toată echipa.

Am dominat meciul, am avut niște ocazii foarte mari. Cred că am învățat din primele meciuri din ce în ce mai mult și am început să fim mai încrezători în forțele noastre, și s-a văzut în acest meci”, a spus Nicușor Bancu, la Digi Sport.

Adrian Rus: „Atitudinea și mentalitatea a făcut diferența

Fundașul oltenilor, Adrian Rus, consideră că Universitatea Craiova a obținut victoria datorită coeziunii lotului.

„ Atitudinea și mentalitatea plus grupul foarte unit au făcut diferența azi . Mă bucur pentru Romanchuk, a dat și a plecat mai departe, exact ceea ce ne-a cerut și mister înaintea partidei.

Puteam mai mult în celelalte meciuri, dar nu vreau să vorbesc despre ce a fost în trecut, important e că am câștigat și ne bucurăm”, a spus Adrian Rus, la flash-interviu.

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Gol Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Samsunspor 7-0 9 2. Celje 7-2 9 3. Mainz 4-1 9 4. AEK Larnaca 5-0 7 5. Lausanne 5-1 7 6. Rayo Vallecano 7-4 7 7. Strasbourg 5-3 7 8. Fiorentina 6-2 6 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Crystal Palace 5-2 6 10. Shakhtar 6-4 6 11. KuPS 4-2 5 12. Rakow 3-1 5 13. Drita 3-2 5 14. Jagiellonia 3-2 5 15. AEK Atena 8-4 4 16. Sparta Praga 4-2 4 17. Noah 3-3 4 18. Rijeka 2-2 4 19. Sigma Olomouc 3-4 4 20. U CRAIOVA 2-3 4 21. Shkendija 2-3 4 22. Lincoln 3-7 4 23. Lech Poznan 7-6 3 24. Dinamo Kiev 6-5 3 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Legia 3-4 3 26. Zrinjski 5-7 3 27. Alkmaar 2-7 3 28. Hacken 3-4 2 29. Omonia 2-3 2 30. Shelbourne 0-2 1 31. Shamrock Rovers 2-7 1 32. Breidablik 0-5 1 33. Aberdeen 2-9 1 34. Slovan Bratislava 2-6 0 35. Hamrun Spartans 0-5 0 36. Rapid Viena 1-8 0

Programul Universității Craiova în Conference League

Rakow - U Craiova 2-0

2-0 U Craiova - FC Noah 1-1

- FC Noah 1-1 Rapid Viena - U Craiova 0-1

0-1 27 noiembrie, ora 19:45 : U Craiova - FSV Mainz 05

: U Craiova - FSV Mainz 05 11 decembrie, ora 19:45 : U Craiova - Sparta Praga

: U Craiova - Sparta Praga 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport