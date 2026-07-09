Probleme pentru Norvegia Motivul pentru care naționala lui Haaland a fost nevoită să facă o schimbare importantă înainte de meciul cu Anglia
Foto: Imago și Inteligența Artificială
Campionatul Mondial

Probleme pentru Norvegia Motivul pentru care naționala lui Haaland a fost nevoită să facă o schimbare importantă înainte de meciul cu Anglia

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 09.07.2026, ora 15:21
alt-text Actualizat: 09.07.2026, ora 16:15
  • Naționala Norvegiei întâmpină probleme înaintea meciului cu Anglia din sferturile de finală de la CM 2026.
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Naționala lui Erling Haaland are un parcurs de senzație la această ediție a Campionatului Mondial. În optimi, scandinavii au învins Brazilia, scor 2-1, una dintre favoritele pentru câștigarea trofeului.

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Norvegia, nevoită să se mute la un alt hotel înainte de meciul cu Anglia

Naționala Norvegiei a făcut deplasarea la Miami pentru duelul cu Anglia din sferturile Campionatului Mondial, dar nordicii au fost nemulțumiți de hotelul unde erau cazați.

Locația aleasă de FIFA nu a fost pe placul jucătorilor din cauza condițiilor precare. Astfel, Erling Haaland, coechipierii săi și restul staff-ului naționalei au fost nevoiți să își găsească o nouă cazare.

Potrivit Tuttomercato, în acel hotel de patru stele ar fi existat un miros puternic de fum și camerele nu erau dotate cu aer condiționat. În plus, pereții erau plini de mucegai. Lipsa intimității a fost un alt motiv de nemulțumire pentru norvegieni.

Astfel, FIFA și-a dat acordul pentru mutarea Norvegiei la un alt hotel, dar Federația Norvegiană de Fotbal va suporta o parte din costurile noii cazări, conform ojogo.pt.

Norvegia și Anglia se vor întâlni în noaptea dintre duminică și luni, de la ora 00:00. Meciul va fi transmis liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.

Câștigătoarea va da în semifinale peste Argentina sau Elveția, care se vor duela duminică, de la ora 04:00.

Meciurile jucate până acum de Norvegia la CM 2026:

  • Norvegia - Irak 4-1
  • Norvegia - Senegal 3-2
  • Norvegia - Franța 1-4
  • Norvegia - Coasta de Fildeș 2-1
  • Norvegia - Brazilia 2-1

Erling Haaland este cel mai bun marcator al naționalei, cu 7 goluri marcate în 4 meciuri. Este la egalitate cu Kylian Mbappe, la o singură reușită în spatele lui Lionel Messi.

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