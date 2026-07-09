UEFA, comunicat după tragedie  Mesajul transmis de forul european după decesul lui Gabi Mureșan: „Suntem îndurerați”
Foto: Sport Pictures. Montaj: GOLAZO.ro
Superliga

UEFA, comunicat după tragedie Mesajul transmis de forul european după decesul lui Gabi Mureșan: „Suntem îndurerați”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 09.07.2026, ora 15:36
alt-text Actualizat: 09.07.2026, ora 15:36
  • UEFA a transmis, joi, un comunicat în care și-a exprimat regretul după decesul lui Gabi Mureșan, fostul campion al României alături de CFR Cluj.
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Gabi Mureșan, care era primarul comunei Apold după retragerea din fotbal, a decedat la vârsta de 44 de ani, după ce s-a înecat în lacul Trappold.

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UEFA, comunicat după decesul lui Gabi Mureșan

„În numele întregii comunități fotbalistice europene, suntem îndurerați de pierderea fostului internațional român Gabriel Mureșan, care s-a stins din viață la vârsta de 44 de ani.

Mureșan a îmbrăcat de nouă ori tricoul echipei naționale a României și a purtat banderola de căpitan la CFR Cluj, alături de care a cucerit trei titluri de campion în cei șase ani de succes petrecuți la club. De asemenea, a evoluat și în UEFA Champions League.

Gândurile noastre și cele mai sincere condoleanțe se îndreaptă către familia sa și către toți cei care l-au cunoscut”, a scris UEFA pe X.

În perioada petrecută la CFR Cluj (2007-2013), fostul mijlocaș a jucat 13 meciuri în grupele Ligii Campionilor.

A bifat prezențe în cea mai importantă competiție intercluburi din Europa în sezoanele 2008/2009, 2010/2011 și 2012/2013.

Mureșan a jucat împotriva unor echipe de renume precum Chelsea, AS Roma, Manchester United sau Galatasaray.

1.092 de minute
a jucat Gabi Mureșan în faza principală din Liga Campionilor, alături de CFR Cluj

Vestea tragică privind decesul lui Gabi Mureșan a fost anunțată joi dimineață. Conform ISU Mureș, fostul fotbalist a murit înecat într-un lac din localitatea Șaeș din județul Mureș.

Sursele GOLAZO.ro susțin că Mureșan era la o petrecere, iar cei prezenți au alertat autoritățile după ce fostul fotbalist dispăruse de la eveniment. Acesta ar fi intrat în lacul Trappold după o perioadă petrecută în saună.

Gabi Mureșan, trei titluri cu CFR Cluj

Fostul mijlocaș a jucat pentru CFR Cluj în perioada 2007-2013, perioadă în care a câștigat trei titluri (2008, 2010, 2012), trei Cupe ale României (2008, 2009, 2010) și două Supercupe (2010, 2011).

În cei 6 ani de la CFR Cluj, Gabi Mureșan a evoluat în 176 de meciuri, a marcat 20 de goluri și a livrat 12 pase decisive.

De-a lungul carierei sale, Mureșan a mai jucat pentru Gaz Metan Mediaș, Gloria Bistrița, Tom Tomsk (Rusia) și ASA Târgu Mureș, alături de care a cucerit și o Supercupă, în 2016.

Acesta a jucat de 9 ori pentru România, debutând pe 2 iunie 2007, când Victor Pițurcă l-a trimis pe teren în locul lui Dorel Stoica, în minutul 79 al meciului câștigat în fața Sloveniei cu 2-1, în preliminariile pentru EURO 2008.

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