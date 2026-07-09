UEFA, comunicat după tragedie  Mesajul transmis de forul european după decesul lui Gabi Mureșan: „Suntem îndurerați”

UEFA a transmis, joi, un comunicat în care și-a exprimat regretul după decesul lui Gabi Mureșan, fostul campion al României alături de CFR Cluj.

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Gabi Mureșan, care era primarul comunei Apold după retragerea din fotbal, a decedat la vârsta de 44 de ani, după ce s-a înecat în lacul Trappold.

UEFA, comunicat după decesul lui Gabi Mureșan

„În numele întregii comunități fotbalistice europene, suntem îndurerați de pierderea fostului internațional român Gabriel Mureșan, care s-a stins din viață la vârsta de 44 de ani.

Mureșan a îmbrăcat de nouă ori tricoul echipei naționale a României și a purtat banderola de căpitan la CFR Cluj, alături de care a cucerit trei titluri de campion în cei șase ani de succes petrecuți la club. De asemenea, a evoluat și în UEFA Champions League.

Gândurile noastre și cele mai sincere condoleanțe se îndreaptă către familia sa și către toți cei care l-au cunoscut”, a scris UEFA pe X.

On behalf of the European football community, we are saddened by the passing of former Romania international Gabriel Mureșan at the age of 44.



Mureșan earned nine caps for his country and captained CFR Cluj, winning three league titles during a successful six-year spell with the… pic.twitter.com/ymrA9cws8g — UEFA (@UEFA) July 9, 2026

În perioada petrecută la CFR Cluj (2007-2013), fostul mijlocaș a jucat 13 meciuri în grupele Ligii Campionilor.

A bifat prezențe în cea mai importantă competiție intercluburi din Europa în sezoanele 2008/2009, 2010/2011 și 2012/2013.

Mureșan a jucat împotriva unor echipe de renume precum Chelsea, AS Roma, Manchester United sau Galatasaray.

1.092 de minute a jucat Gabi Mureșan în faza principală din Liga Campionilor, alături de CFR Cluj

Vestea tragică privind decesul lui Gabi Mureșan a fost anunțată joi dimineață. Conform ISU Mureș, fostul fotbalist a murit înecat într-un lac din localitatea Șaeș din județul Mureș.

Sursele GOLAZO.ro susțin că Mureșan era la o petrecere, iar cei prezenți au alertat autoritățile după ce fostul fotbalist dispăruse de la eveniment. Acesta ar fi intrat în lacul Trappold după o perioadă petrecută în saună.

Gabi Mureșan, trei titluri cu CFR Cluj

Fostul mijlocaș a jucat pentru CFR Cluj în perioada 2007-2013, perioadă în care a câștigat trei titluri (2008, 2010, 2012), trei Cupe ale României (2008, 2009, 2010) și două Supercupe (2010, 2011).

În cei 6 ani de la CFR Cluj, Gabi Mureșan a evoluat în 176 de meciuri, a marcat 20 de goluri și a livrat 12 pase decisive.

De-a lungul carierei sale, Mureșan a mai jucat pentru Gaz Metan Mediaș, Gloria Bistrița, Tom Tomsk (Rusia) și ASA Târgu Mureș, alături de care a cucerit și o Supercupă, în 2016.

Acesta a jucat de 9 ori pentru România, debutând pe 2 iunie 2007, când Victor Pițurcă l-a trimis pe teren în locul lui Dorel Stoica, în minutul 79 al meciului câștigat în fața Sloveniei cu 2-1, în preliminariile pentru EURO 2008.

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