Arthur Fery (23 de ani, 114 ATP) este surpriza acestei ediții de la Wimbledon, după ce s-a calificat, miercuri, în semifinalele competiției.

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Jucătorul britanic a trecut, în minimum de seturi, de Flavio Cobolli (24 de ani, 10 ATP), scor 6-4, 7-6(4), 6-0.

Arthur Fery, de la wild-card la semifinale la Wimbledon

Fery a ajuns pe tabloul principal al turneului de Grand Slam după ce a primit un wild-card din partea organizatorilor.

Parcursul lui a fost unul fantastic, reușind să-l învingă în „sferturi” pe italianul Flavio Cobolli cu un set trei câștigat la zero!

„A fost prima dată când am jucat pe Terenul Central, nu pot descrie ce înseamnă această victorie. Am crescut la cinci minute de aici, obișnuiam să vin când eram copil să-l văd pe Federer”, a declarat Arthur Fery după meci, potrivit gazzetta.it.

Britanicul nu a intrat niciodată în Top 100 ATP, dar performanța de acum îl va duce în top 40 începând cu săptămâna viitoare.

În penultimul act, Fery va da piept cu Alexander Zverev (29 de ani, 3 ATP), vineri, de la 15:30, iar în cazul unui succes, va înfrunta în finala de duminică unul dintre câștigătorii partidei dintre Jannik Sinner (1 ATP) și Novak Djokovic (8 ATP).

Arthur Fery, Wimbledon semi-finalist.



An incredible achievement - the first British wild card to reach the final four at The Championships 🇬🇧

#Wimbledon pic.twitter.com/e7c1QiJzJl — Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2026

Cine este britanicul Arthur Fery

Tânărul de 23 de ani este fiul multimilionarului Loic Fery, președintele clubului francez FC Lorient, și s-a născut la Sèvres, în apropierea Parisului, în preajma clubului de tenis Roland Garros.

Mama acestuia a jucat și ea tenis la nivel profesionist, însă a fost deja depășită de fiu. Olivia Gravereaux a ajuns cel mai sus pe locul 225 în clasamentul WTA.

Arthur s-a mutat la Londra împreună cu familia la vârsta de doi ani și a crescut lângă All England Club, unde, încurajat de mama sa, a făcut primii pași în tenis.

„Nu existau astfel de terenuri (n.r. - de iarbă), doar suprafețe dure și zgură sintetică. Foarte utile pentru perfecționare”, a mai spus sportivul.

Înainte de Wimbledon, Fery câștigase doar patru meciuri pe iarbă la nivel ATP, trei dintre ele anul acesta, și nu a reușit să se impună în niciun turneu al circuitului.

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