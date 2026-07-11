„Suntem Dinamo!” Nuno Campos a dezvăluit ce schimbări a pregătit în „Ștefan cel Mare”: „Asta căutăm să aducem aici”

Nuno Campos (51 de ani), noul antrenor al lui Dinamo, a vorbit despre obiectivele sale la formația din „Ștefan cel Mare”.

„Câinii” au disputat astăzi ultimul amical al verii, 1-3 cu Farul.

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Tehnicianul portughez a insistat că își dorește o echipă cu o mentalitate puternică, de nivelul unui club ca Dinamo.

„A fost un meci de pregătire. Am făcut diferit niște lucruri ca să încerc să înțeleg calitățile unor jucători. Am muncit mult în cantonament și mulți dintre jucători erau obosiți, e normal să nu fie la 100% acum. Avem lucruri de îmbunătățit, așa va fi la fiecare meci.

Nu ne dorim un astfel de rezultat niciodată. Noi suntem Dinamo și mentalitatea trebuie să fie să câștigăm fiecare meci. Asta încercăm să pregătim. Asta e mentalitatea pe care trebuie s-o aibă o echipă ca Dinamo.

Nu schimbăm un lucru anume. Căutăm să creăm o identitate și o mentalitate puternică. Multe lucruri sunt noi pentru ei, este normal. Au făcut multe lucruri bune, au făcut și lucruri care trebuie îmbunătățite. Cu timpul vom vedea că lucrurile vor fi diferite.

Cred că am văzut și azi o echipă ofensivă care a făcut multe lucruri bune. Suntem o echipă mare, așa că trebuie să fim ofensivi. Lucrurile se vor lega în timp. Vom ataca mai bine, ne vom apăra mai bine, se vor lega toate piesele și vom avea o identitate puternică”, a explicat Nuno Campos

„Am insistat să avem terenuri bune”

Întrebat de starea gazonului de pe „Arcul de Triumf”, Nuno Campos a mărturisit că își face griji în privința calității terenului:

„Una dintre marile griji pe care le am este legată de teren. Este unealta noastră care ne ajută să jucăm bine, atât la antrenamente, cât și la meciuri.

Dacă nu avem un teren bun, este mult mai greu. Dacă mai greșim pase, lumea nu va ști că este din cauza terenului. Eu am insistat să avem teren bun la antrenament, dar și la meciuri. E ceva foarte important pentru mine”.

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