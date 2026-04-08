Gheorghe Hagi (61 de ani) i-a adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu.

„Il Luce” s-a stins din viață marți, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, după ce în urmă cu 12 zile conducea naționala la Istanbul, împotriva Turciei.

Marele antrenor va fi înmormântat vineri, cu onoruri militare, la Cimitirul Bellu.

Gică Hagi: „Mircea Lucescu a influențat toată traiectoria mea fotbalistică”

Prezent la ceremonia dedicată lui Mircea Lucescu, care a avut loc la Arena Națională, acolo unde este depus trupul neînsuflețit al fostului selecționer, „Regele” a vorbit despre amprenta pe care și-a pus-o „Il Luce” asupra carierei sale.

„Un profesor care ne-a învățat pe toți ce trebuie să facem, un om care întotdeauna ne-a învățat să fim deschiși, să devenim mai buni, să fim puternici, curajoși, pentru că el a avut curaj.

Și, nu în ultimul rând, pasiunea: să iubești ceva, să ajungi la pasiune, așa cum el și-a iubit meseria și tot ce a făcut pentru fotbal, până în ultimul moment.

Un exemplu pentru noi, mai ales pentru mine. De mic a avut încredere în mine, mi-a dat această încredere și îi mulțumesc.

M-a crescut, m-a educat. Tot ce am făcut în viață am făcut datorită celor doi antrenori, profesori pe care i-am avut: nea Ioji (n.r.Iosif Bukossy), la 12 ani, care nici el nu mai trăiește, și nea Mircea, care m-a luat la 17 ani și a avut curajul să mă promoveze de la juniori direct la echipa mare, fără să trec pe la U21.

N-am avut nicio prezență, nicio selecție! El a influențat toată traiectoria mea fotbalistică.

Asta înseamnă dedicație: până în ultima zi să fii acolo, să faci lucrul pe care îl iubești. Ce am văzut eu? Un om care a luptat până în ultima clipă și a făcut-o cu curaj. A fost un profesor!

Am vorbit cu el în urmă cu două zile, când era bine la spital, când se simțea bine. Îl așteptam să iasă, iar apoi s-a întâmplat ce s-a întâmplat.”, a declarat Gică Hagi.

Gică Hagi: „Cred că este cel mai mare din toate timpurile”

Întrebat ce ar trebui să ia tânăra generație de la ce a însemnat Mircea Lucescu, Hagi a replicat:

„Fiecare sportiv trebuie să aibă încredere multă în el și să încerce să devină câștigător. Numai cel care câștigă aduce fericire, când pierzi sau se întâmplă ceva de genul acesta, e tristețe.

Dar trebuie să dureze puțin, să o iei de la capăt și să devii câștigător, așa cum el a fost un câștigător, atât ca fotbalist, cât și ca antrenor.

Cred că este cel mai mare din toate timpurile; să ajungi al treilea în lume… cred că acest număr spune ceva extraordinar e greu și să te gândești că ajungi acolo”.

Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României

Palmaresul lui Lucescu este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.

De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu

Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)

Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)

Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)

Beșiktaș - 1 titlu (2003)

Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)

Zenit - 1 Supercupă (2016)

Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).

Il Luce este singurul tehnician din istorie care a câștigat trofee cu 7 formații diferite. Îl urmează alte 3 nume mari din fotbal: Bela Guttmann, Carlo Ancelotti, Ernst Happel și Jose Mourinho, care au ridicat trofee cu câte 6 echipe. Ancelotti l-ar putea egala în această vară, dacă va reuși să conducă Brazilia către a șasea Cupă Mondială.

