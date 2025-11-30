Mihăilă a trezit naționala Selecționerul României, despre parcursul „tricolorelor” sub conducerea sa: „N-au mai vrut să rămână în anonimat”

Ovidiu Mihăilă (52 de ani), selecționerul echipei naționale de handbal feminin a României, a vorbit despre rezultatele obținute de sportivele sale.

De la numirea sa pe banca naționalei, România are un bilanț pozitiv, cu 6 victorii obținute în 7 meciuri.

În ultima partidă jucată de România, sportivele pregătite de Ovidiu Mihăilă s-au impus în fața Japoniei, scor 31-27, în grupa A de la Campionatul Mondial. Și și-au asigurat prezența în grupele principale ale turneului final.

Ovidiu Mihăilă, despre rezultatele României: „Jucătoarele și-au dorit să își confirme valoarea”

Ovidiu Mihăilă a fost numit selecționerul României la sfârșitul lunii septembrie, iar de atunci, naționala a câștigat 6 din cele 7 meciuri disputate.

Tehnicianul a vorbit despre bilanțul pozitiv al echipei sale, în ciuda faptului că la început nu foarte multă lume credea în forțele „tricolorelor”.

„Ne așteaptă un drum lung și sper să-l facem din ce în ce mai frumos chiar dacă, poate la prima vedere, atunci când am venit aici, nu credea foarte multă lume într-o poveste frumoasă.

Aceste fete, în primul rând, și-au dorit să își confirme valoarea, multe dintre ele au început să joace în campionatul României, ceea ce contează foarte mult. Este un aspect care le-a adus o încredere și mai mare în potențialul lor.

Această poveste, care este a lor, trebuie să o facă din ce în ce mai frumoasă. Ele și-au dorit să își schimbe gândirea și dorința de a nu mai rămâne într-un anonimat.

Mă certau colegii că nu rămân la podium după meci. Eu doresc ca bucuria aceea să o trăiască fetele, pentru că ele pot să facă lumea să fie fericită. Ele sunt acolo în teren.

Noi trebuie doar să le sprijinim cu tot ceea ce au nevoie pentru a fi în fiecare zi mai bune ca ieri. Și sper ca ele să prindă această încredere că pot ajunge și mai sus la acest Campionat Mondial”, a declarat Ovidiu Mihăilă la Digi Sport Matinal.

„Vreau să ne luăm în piept cu Danemarca”

Selecționerul României a lansat un mesaj războinic înainte de meciul cu Danemarca, ultimul din Grupa A.

„Cred că va fi o atmosferă fantastică cu Danemarca. Obiectivul meu acum este jocul de mâine, am demonstrat în ultima vreme că putem face jocuri bune și cu echipe mai bine cotate.

Mâine vreau să ne luăm în piept cu Danemarca. Azi mergem să vizităm Muzeul Păcii, după care programul normal. Trebuie să păstrăm fetele calme, echilibrate, pentru jocul cu Danemarca”, a mai spus Mihăilă.

Danemarca - România va avea loc luni, de la ora 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Eu mi-am luat haine cu mine, sper să terminăm Campionatul Mondial în ultima zi. Important este să credem. Ovidiu Mihăilă, selecționerul naționalei României de handbal feminin

Rezultatele României sub conducerea lui Ovidiu Mihăilă:

Norvegia - România 29-27, la EHF Euro Cup

- România 29-27, la EHF Euro Cup România - Polonia 34-29, la EHF Euro Cup

- Polonia 34-29, la EHF Euro Cup România - Portugalia 40-28, la Trofeul Carpați

- Portugalia 40-28, la Trofeul Carpați România - Cehia 37-30, la Trofeul Carpați

- Cehia 37-30, la Trofeul Carpați România - Austria 37-28, la Trofeul Carpați

- Austria 37-28, la Trofeul Carpați România - Croația 33-24, în grupa A de la Campionatul Mondial

- Croația 33-24, în grupa A de la Campionatul Mondial România - Japonia 31-27, în grupa A de la Campionatul Mondial

România, prezentă în grupele principale ale CM

După victoria obținută în fața Japoniei, scor 31 la 27, „tricolorele” pregătite de Ovidiu Mihăilă și-au asigurat prezența în grupele principale ale Campionatului Mondial.

În prima etapă a grupei A, România a învins categoric Croația cu scorul de 33 la 24.

Clasamentul Grupei A:

Loc/Echipă Golaveraj Puncte (Meciuri) 1. Danemarca 71-43 4 (2) 2. România 64-51 4 (2) 3. Croația 48-68 0 (2) 4. Japonia 46-67 0 (2)

Primele trei clasate merg în grupele principale, unde vor începe cu punctele acumulate în meciurile cu celelalte echipe calificate.

Lotul convocat de Ovidiu Mihăilă pentru Campionatul Mondial

Portari: Yuliya Dumanska (CS Minaur Baia Mare), Bianca Curmenț (Corona Brașov), Elena Șerban (Dunărea Brăila);

Yuliya Dumanska (CS Minaur Baia Mare), Bianca Curmenț (Corona Brașov), Elena Șerban (Dunărea Brăila); Extreme dreapta: Sonia Seraficeanu (CS Gloria Bistrița), Mihaela Mihai (CSM București);

Sonia Seraficeanu (CS Gloria Bistrița), Mihaela Mihai (CSM București); Extreme stânga: Gabriela Dumitrașcu (Corona Brașov), Eva Kerekes (Gloria Bistrița);

Gabriela Dumitrașcu (Corona Brașov), Eva Kerekes (Gloria Bistrița); Interi: Sorina Grozav (Corona Brașov), Maria Skrobic (CS Rapid București), Alicia Gogîrlă (SCM Craiova);

Sorina Grozav (Corona Brașov), Maria Skrobic (CS Rapid București), Alicia Gogîrlă (SCM Craiova); Coordonatori: Rebeca Necula (SCM Râmnicu Vâlcea), Alisa Boiciuc (Corona Brașov), Andreea Cristina Popa (Dunărea Brăila), Elena Roșu (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Gloria Bistrița);

Rebeca Necula (SCM Râmnicu Vâlcea), Alisa Boiciuc (Corona Brașov), Andreea Cristina Popa (Dunărea Brăila), Elena Roșu (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Gloria Bistrița); Pivoți: Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Sonia Vasiliu (CSM Slatina), Asma Elghaoui (SCM Râmnicu Vâlcea).

