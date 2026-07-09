Pierluigi Collina (66 de ani), șeful arbitrilor FIFA, a venit cu explicații ample în privința deciziilor luate în partida Argentina - Epigt 3-2, din optimile CM 2026.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Fostul arbitru italian a explicat cum au decurs partidele disputate până acum, din perspectiva oficialilor de joc, cu accent pe fazele controversate din repriza secundă: golul anulat al Egiptului și faultul cerut de africani la Mohamed Salah, înaintea golului victoriei, marcat de Fernandez.

Pierluigi Collina: „Nimeni nu poate pune la îndoială integritatea arbitrilor”

Collina a început cu o declarație prin care și-a apărat oficialii, susținând ferm că nu există influențe din exterior asupra deciziilor luate în teren.

„Să începem prin a spune că am disputat până acum cu 50% mai multe meciuri decât la Cupa Mondială din Qatar, în 2022, iar acum mai sunt încă opt meciuri importante de jucat.

Per ansamblu, suntem mulțumiți. Cu toate acestea, având în vedere numărul atât de mare de meciuri disputate într-o perioadă relativ scurtă de timp, este normal ca unele lucruri să nu decurgă conform așteptărilor.

Când se întâmplă acest lucru, arbitrii sunt pregătiți să muncească și mai mult pentru a se asigura că sunt pe deplin pregătiți pentru următorul meci.

Desigur, discuțiile constructive despre decizii vor face întotdeauna parte din fotbal, dar acuzațiile nefondate nu au ce căuta în sportul nostru. Nimeni nu poate pune la îndoială integritatea arbitrilor de la Cupa Mondială FIFA. Atunci când se întâmplă acest lucru, pot apărea reacții care duc la amenințări la adresa lor și a familiilor lor. Acest lucru nu este corect.

La fel, nimeni nu poate susține că departamentul de arbitraj al FIFA poate fi influențat de cineva, nici măcar de președintele FIFA. Acesta și-a arătat întotdeauna sprijinul deplin față de Prima echipă FIFA, având în același timp încredere că lucrăm cu independență deplină.

Arbitrii iau decizii corecte și, la fel ca jucătorii și antrenorii, încearcă întotdeauna să dea tot ce au mai bun”, a transmis Collina, potrivit fifa.com.

Pierluigi Collina: „Marwan Attia a călcat în mod evident pe piciorul lui Lisandro Martinez”

Întrebat apoi dacă are vreun aspect în vedere, asupra căruia să ofere detalii, Collina a vorbit despre golul anulat al naționalei africane, care ar fi putut majora diferența pe tabelă:

„De obicei, în timpul unei competiții, preferăm să nu ne concentrăm asupra unor incidente specifice.

Cu toate acestea, întrucât am clarificat recent ce anume vor urmări arbitrii atunci când jucătorii atacanți încearcă să împiedice portarul advers să se miște și să-și apere poarta, am dorit să clarificăm și un alt subiect care a generat dezbateri.

După fiecare gol marcat, VAR-ul verifică faza cu momentul de posesie a atacanților. Dacă se identifică un fault în faza de construcție a atacului și se consideră că aceasta a avut un impact asupra golului, VAR-ul va recomanda o revizuire pe teren.

Nu există o limită definită nici în ceea ce privește distanța față de poartă, nici durata de timp dintre incident și gol.

Un exemplu în acest sens a avut loc în meciul dintre Argentina și Egipt, unde jucătorul egiptean cu numărul 19, Marwan Attia, a călcat în mod evident pe piciorul jucătorului argentinian cu numărul 6, Lisandro Martínez.

Considerăm că un fault este un fault. Indiferent dacă faultul pare «evident», dacă arbitrul nu l-a văzut pe teren, VAR-ul poate interveni.

În mod similar, dacă nu se identifică niciun fault în faza de construcție a unui gol, VAR-ul va informa arbitrul în consecință.

Călcarea pe piciorul unui adversar constituie un fault, în timp ce un fundaș care atinge mai întâi mingea și apoi realizează un contact normal de joc nu a comis un fault”, a mai spus șeful arbitrilor.

Pierluigi Collina: „Contact normal între Salah și Alvarez”

În final, fostul arbitru italian a lămurit și faza din finalul jocului, când arbitrul nu a acordat penalty la duelul din careu, dintre Salah și Alvarez.

„Din nou, un exemplu în acest sens a avut loc la finalul aceluiași meci. Arbitrul și cei din camera VAR au considerat că a fost un contact normal de joc între jucătorul cu numărul 10 al Egiptului, Mohamed Salah, și jucătorul cu numărul 9 al Argentinei, Julian Alvarez.

Desigur, va exista întotdeauna un element de subiectivitate în unele decizii, dar suntem mulțumiți de modul în care acest principiu a fost aplicat pe parcursul întregului turneu”, a încheiat Collina.

Programul sferturilor de finală de la CM 2026

Franța - Maroc, 9 iulie ora 23:00

Spania - Belgia, 10 iulie ora 22:00

Norvegia - Anglia, 12 iulie ora 00:00

Argentina - Elveția, 12 iulie, ora 04:00

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport