Caz șocant la Cluj Doi suporteri de la U, reținuți după ce au atacat doi fani CFR și le-au furat fularele. Una dintre victime a fost lovită în cap
alt-text Publicat: 08.05.2026, ora 11:35
alt-text Actualizat: 08.05.2026, ora 11:36
  • Doi suporteri ai celor de la U Cluj au ajuns în arestul Poliției, după un atac asupra a doi fani ai rivalei CFR Cluj.

Acțiunea s-a petrecut în local din Cluj-Napoca, cele două victime fiind atacate în timp ce se aflau la masă, iar una dintre ele ar fi primit inclusiv o lovitură în zona capului.

Doi suporteri ai U Cluj, arestați după un atac mascat

Joi, polițiștii au dispus reținerea a doi tineri, de 24 și 25 de ani, pentru 24 de ore. Aceștia urmează să fie prezentați procurorilor, în vederea unor posibile măsuri preventive, fiind cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie calificată și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Incidentul s-a petrecut într-un local aflat în Piața Unirii din Cluj, în noaptea de 26 aprilie, în jurul orei 00:20.

Atacatorii au intrat cu fețele acoperite, în timp ce purtau haine cu însemne sportive și au mers direct către masa unde se aflau alți doi tineri, de 24 și 28 de ani, fani ai rivalei CFR Cluj, informează stiridecluj.ro.

Cei doi ar fi reușit să sustragă două fulare cu însemnele echipei, iar atunci când una dintre victime a încercat să se opună furtului, ar fi fost îmbrâncită și lovită în zona capului.

Personale suspecte au fost identificate și conduse la audieri, în urma acțiunilor Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, mai susține sursa citată.

Incidentul a avut loc în seara în care CFR a învins Universitatea Cluj, scor 1-0, într-un meci din etapa a șasea a play-off-ului Ligii 1.

