Revine Alcaraz! Turneul la care s-a înscris spaniolul după ce a ratat Roland Garros și Wimbledon

Carlos Alcaraz (23 de ani) va reveni în circuitul ATP, după o accidentare care l-a făcut să absenteze de la două turnee de Grand Slam.

Competiția la care s-a înscris spaniolul, mai jos.

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Alcaraz s-a accidentat la încheietura mâinii drepte pe 14 aprilie, în timpul meciului cu Otto Virtanen din primul tur al turneului de la Barcelona.

A câștigat în două seturi, însă a abandonat înainte de partida cu Tomas Machac din optimile de finală.

Carlos Alcaraz revine! Unde va juca spaniolul

Sezonul 2026 începuse excelent pentru Alcaraz. A câștigat 22 din 25 de meciuri disputate, triumfând la Australian Open și Doha. O accidentare gravă l-a făcut să renunțe la restul sezonului pe zgură.

Spaniolul nu și-a putut apăra titlul de la Roland Garros și nu a participat nici la turneele pe iarbă, permițându-i lui Jannik Sinner să se desprindă în fruntea clasamentului ATP, după succesul de la Wimbledon.

5.290 de puncte are Jannik Sinner, liderul ATP, peste Carlos Alcaraz. Spaniolul a fost depășit și de Alexander Zverev, campionul de la Roland Garros

Alcaraz nu s-a grăbit să revină pe teren. Prioritatea sa a fost recuperarea completă, pentru a nu-și pune cariera în pericol prin-o recidivă care ar putea agrava o leziune într-o zonă atât de delicată precum încheietura mâinii.

Carlos a început să se antreneze cu racheta în urmă cu câteva zile. A constatat că examenele medicale și performanțele sale pe teren sunt satisfăcătoare și s-a înscris la turneul Masters 1.000 de la Cincinnati , scrie mundodeportivo.com.

Competiția programată în perioada 13-23 august va reprezenta un test înainte de US Open (30 august-13 septembrie). Jucătorul din Murcia a câștigat ambele turnee în 2025.

Recent, presa din Spania a anunțat că Alcaraz ar putea face pereche cu Serena Williams (44 de ani) în proba de dublu mixt al turneului de la Flushing Meadows.

Până la turneul de la Cincinnati, Alcaraz ar putea fi prezent și pe tabloul principal de la Montreal (2-13 august).

Deși nu s-a înscris, organizatorii i-ar putea oferi un wildcard în cazul în care acesta s-ar hotărî în ultimul moment că dorește să joace în Canada. Tragerea la sorți va avea loc pe 31 iulie.

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