Radu Constantea, președintele celor de la U Cluj, a vorbit după remiza cu Dinamo Kiev, scor 0-0, din prima manșă a turului 1 preliminar al Europa League.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Oficialul ardelenilor a vorbit și despre situația lui Jovo Lukic (27 de ani), atacantul pe care clubul încearcă să-l păstreze, deși există interes pentru transferul său, după sezonul bun și participarea la Campionatul Mondial.

Radu Constantea a vorbit despre viitorul lui Jovo Lukic: „Sunt șanse mai mari să rămână”

Lukic nu a fost pe teren în Polonia, iar absența lui s-a simțit. Atacantul a fost la Campionatul Mondial cu Bosnia, iar U Cluj îl așteaptă să revină după perioada de vacanță.

„Sunt discuții, au fost și oferte, dar pe care nu le-am luat în considerare. Principalul nostru obiectiv este să reușim să-l ținem în continuare la noi.

Sigur, dacă vine o ofertă foarte bună, atât pentru jucător, cât și pentru club, putem discuta. La ora actuală, sunt șanse mai mari să rămână la Cluj decât să plece”, a spus Radu Constantea, la Prima Sport.

Constantea a evitat să vorbească despre ce sumă ar accepta U Cluj pentru bosniac, dar a transmis că oferta ar trebui să fie foarte mare.

Suntem un club care n-a aruncat niciodată cu sume, nu discutăm despre sume, dar suntem stabili financiar. Din perspectiva asta, trebuie să fie o sumă pe care să n-o putem refuza. Înțelegem și nevoia jucătorului dacă va primi o ofertă bună pentru el. Radu Constantea, președinte U Cluj

Întrebat dacă Lukic ar putea fi folosit în returul cu Dinamo Kiev, Radu Constantea a fost categoric: „Nu, nu e pe listă”.

„Suntem în discuții cu el și vedem câte zile mai are nevoie. N-am stabilit o dată exactă, dar sperăm undeva pe finalul săptămânii viitoare să revină în Cluj.

Urmează meciuri foarte grele și avem nevoie de el aici. Dacă astăzi ar fi fost pe teren, ar fi fost un plus mare pentru noi, dar, în același timp, și pentru el e important să aibă un număr de zile de relaxare, de concediu”, a mai spus Constantea.

20 de goluri a marcat Jovo Lukic în cele 39 de meciuri jucate pentru Universitatea Cluj. La Campionatul Mondial 2026, atacantul bosniac a înscris în remiza cu Canada, scor 1-1

Radu Constantea, după remiza lui U Cluj cu Dinamo Kiev: „Am fost o echipă compactă”

Radu Constantea a vorbit și despre meciul de la Lublin, unde U Cluj a rezistat în fața unui adversar cu mai multă experiență în cupele europene.

„E o echipă extrem de puternică, cu experiență în tot ce înseamnă competițiile europene. Noi încă nu avem această experiență, pe care doar de anul trecut am început să o acumulăm.

Cred că am reușit să închidem spațiile foarte bine, am fost o echipă compactă. Am avut și noi ocazii foarte mari în prima repriză, cred că este un rezultat bun pentru noi.”

Oficialul ardelenilor a explicat și de ce Bergodi a început cu Macalou în zona centrală, nu cu Aliev.

Am avut anumite probleme medicale în cantonament și cumva doar de luni am revenit în antrenamente. A prins 2-3-4 zile de antrenament. Nu cred că era pregătit să intre de la început. Ne-a lipsit și principalul marcator, Jovo Lukic. Radu Constantea, președinte U Cluj

U Cluj are un program încărcat în această perioadă. După meciul cu Dinamo Kiev, ardelenii se pregătesc pentru Supercupa României, cu Universitatea Craiova.

„Vom vedea cum vom aborda meciul cu U Craiova, din Supercupă. Clar ne încurcă această programare. Mâine plecăm la Craiova.

Imediat după meci, tot cu un charter, vom zbura de la Craiova înapoi la Cluj. Deci niște costuri pe care ni le-am asumat”, a mai spus Constantea.

FOTO. Golul marcat de Jovo Lukic în meciul Canada - Bosnia, scor 1-1, de la CM 2026

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport