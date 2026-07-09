Anglia pierde o variantă importantă pentru flancul drept al apărării înaintea sfertului de finală cu Norvegia.

Jarell Quansah (23 de ani) a fost suspendat două meciuri de FIFA, după cartonașul roșu primit în victoria cu Mexic, scor 3-2, din optimile Campionatului Mondial.

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Fundașul lui Bayer Leverkusen a fost eliminat în minutul 54, după o intrare dură asupra lui Jesus Gallardo. Faza a fost analizată la VAR, iar FIFA a decis să adauge încă un meci de suspendare peste sancțiunea automată.

Probleme mari pentru Tuchel! Anglia pierde un fundaș înaintea duelului cu Norvegia

Quansah va rata sfertul de finală cu Norvegia, programat pe 12 iulie, de la ora 00:00.

Dacă Anglia se califică, fundașul va lipsi și din semifinala cu Argentina sau Elveția.

Ar putea reveni doar în cazul în care naționala lui Thomas Tuchel ajunge în finala de pe 19 iulie, conform bbc.com.

Decizia în cazul Quansah vine la câteva zile după controversa legată de Folarin Balogun, atacantul Statelor Unite.

Balogun fusese eliminat în meciul cu Bosnia-Herțegovina, iar suspendarea automată a fost ulterior suspendată de FIFA, astfel că jucătorul a putut evolua în optimile cu Belgia.

Jarell Quansah receives a 𝐓𝐖𝐎 match ban for his sending off against Mexico 🟥😳



Reminder that Folarin Balogun served no ban for his sending off against Bosnia 🤷‍♂️ pic.twitter.com/Pv8CBF8YDg — GiveMeSport (@GiveMeSport) July 9, 2026

Donald Trump, președintele SUA, l-a sunat pe Gianni Infantino, președintele FIFA, pentru a cere reanalizarea cartonașului roșu primit de Balogun.

În urmă cu două zile, Noah Law, membru al Camerei Comunelor din partea Partidului Laburist, ceruse ca FIFA să repete modelul Folarin Balogun și în cazul apărătorului insular Jarell Quansah.

Law, care a postat pe social media scrisoarea trimisă către Gianni Infantino, acceptă că jucătorul lui Thomas Tuchel merita cartonașul roșu, dar punctează:

„Integritatea oricărui turneu internațional major depinde nu doar de respectarea regulilor de către jucători și arbitri, ci și de aplicarea în mod egal a acestor reguli fiecărei țări participante”.

Argumentul său: „Ar fi nejustificat ca un jucător să beneficieze de o suspendare amânată, iar altul nu, în circumstanțe identice”.

Suspendarea lui Quansah schimbă calculele Angliei

Suspendarea lui Quansah complică planurile Angliei într-o zonă în care Tuchel avea deja probleme. Reece James a ratat ultimele meciuri din cauza unei accidentări la coapsă, iar Djed Spence a fost folosit cu grijă după o problemă medicală.

O altă variantă este Ezri Konsa, care a terminat meciul cu Mexic pe postul de fundaș dreapta, după eliminarea lui Quansah.

Totuși, Tuchel ar prefera să nu rupă cuplul de fundași centrali Konsa - Marc Guehi, mai ales înaintea unui duel cu Erling Haaland.

Norvegienii vin cu moralul ridicat, după eliminarea Braziliei, scor 2-1.

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