FIFA cedează doar în fața lui Trump Probleme mari pentru Tuchel! » Anglia pierde un fundaș important înaintea duelului cu Norvegia +8 foto
Jarell Quansah. Foto: Imago
Campionatul Mondial

FIFA cedează doar în fața lui Trump Probleme mari pentru Tuchel! » Anglia pierde un fundaș important înaintea duelului cu Norvegia

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 09.07.2026, ora 22:54
alt-text Actualizat: 09.07.2026, ora 22:58
  • Anglia pierde o variantă importantă pentru flancul drept al apărării înaintea sfertului de finală cu Norvegia.
  • Jarell Quansah (23 de ani) a fost suspendat două meciuri de FIFA, după cartonașul roșu primit în victoria cu Mexic, scor 3-2, din optimile Campionatului Mondial.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Fundașul lui Bayer Leverkusen a fost eliminat în minutul 54, după o intrare dură asupra lui Jesus Gallardo. Faza a fost analizată la VAR, iar FIFA a decis să adauge încă un meci de suspendare peste sancțiunea automată.

U Cluj, rezultat mare în Europa League Dinamo Kiev a avut 26 de șuturi, dar n-a reușit să înscrie împotriva vicecampioanei României
Citește și
U Cluj, rezultat mare în Europa League Dinamo Kiev a avut 26 de șuturi, dar n-a reușit să înscrie împotriva vicecampioanei României
Citește mai mult
U Cluj, rezultat mare în Europa League Dinamo Kiev a avut 26 de șuturi, dar n-a reușit să înscrie împotriva vicecampioanei României

Probleme mari pentru Tuchel! Anglia pierde un fundaș înaintea duelului cu Norvegia

Quansah va rata sfertul de finală cu Norvegia, programat pe 12 iulie, de la ora 00:00.

Dacă Anglia se califică, fundașul va lipsi și din semifinala cu Argentina sau Elveția.

Ar putea reveni doar în cazul în care naționala lui Thomas Tuchel ajunge în finala de pe 19 iulie, conform bbc.com.

Atacul de eliminare al lui Quansah la Anglia - Mexic 3-2
Atacul de eliminare al lui Quansah la Anglia - Mexic 3-2

Galerie foto (8 imagini)

Atacul de eliminare al lui Quansah la Anglia - Mexic 3-2. Fotografii: capturi video+Imago Atacul de eliminare al lui Quansah la Anglia - Mexic 3-2 Atacul de eliminare al lui Quansah la Anglia - Mexic 3-2 Atacul de eliminare al lui Quansah la Anglia - Mexic 3-2 Penaltyul obținut de Gordon la Anglia - Mexic 3-2
+8 Foto
labels.photo-gallery

Decizia în cazul Quansah vine la câteva zile după controversa legată de Folarin Balogun, atacantul Statelor Unite.

Balogun fusese eliminat în meciul cu Bosnia-Herțegovina, iar suspendarea automată a fost ulterior suspendată de FIFA, astfel că jucătorul a putut evolua în optimile cu Belgia.

Donald Trump, președintele SUA, l-a sunat pe Gianni Infantino, președintele FIFA, pentru a cere reanalizarea cartonașului roșu primit de Balogun.

În urmă cu două zile, Noah Law, membru al Camerei Comunelor din partea Partidului Laburist, ceruse ca FIFA să repete modelul Folarin Balogun și în cazul apărătorului insular Jarell Quansah.

Law, care a postat pe social media scrisoarea trimisă către Gianni Infantino, acceptă că jucătorul lui Thomas Tuchel merita cartonașul roșu, dar punctează:

„Integritatea oricărui turneu internațional major depinde nu doar de respectarea regulilor de către jucători și arbitri, ci și de aplicarea în mod egal a acestor reguli fiecărei țări participante”.

Argumentul său: „Ar fi nejustificat ca un jucător să beneficieze de o suspendare amânată, iar altul nu, în circumstanțe identice”.

Suspendarea lui Quansah schimbă calculele Angliei

Suspendarea lui Quansah complică planurile Angliei într-o zonă în care Tuchel avea deja probleme. Reece James a ratat ultimele meciuri din cauza unei accidentări la coapsă, iar Djed Spence a fost folosit cu grijă după o problemă medicală.

O altă variantă este Ezri Konsa, care a terminat meciul cu Mexic pe postul de fundaș dreapta, după eliminarea lui Quansah.

Totuși, Tuchel ar prefera să nu rupă cuplul de fundași centrali Konsa - Marc Guehi, mai ales înaintea unui duel cu Erling Haaland.

Norvegienii vin cu moralul ridicat, după eliminarea Braziliei, scor 2-1.

Citește și

Rapid, învinsă în ultimul amical FOTO. Giuleștenii au încercat să revină în meci după un autogol caraghios al cehilor de la Slovan Liberec
Superliga
22:14
Rapid, învinsă în ultimul amical FOTO. Giuleștenii au încercat să revină în meci după un autogol caraghios al cehilor de la Slovan Liberec
Citește mai mult
Rapid, învinsă în ultimul amical FOTO. Giuleștenii au încercat să revină în meci după un autogol caraghios al cehilor de la Slovan Liberec
A picat nocturna! FOTO. Probleme la meciul Dinamo Kiev - U Cluj. Partida a fost întreruptă în minutul 84
Europa League
22:00
A picat nocturna! FOTO. Probleme la meciul Dinamo Kiev - U Cluj. Partida a fost întreruptă în minutul 84
Citește mai mult
A picat nocturna! FOTO. Probleme la meciul Dinamo Kiev - U Cluj. Partida a fost întreruptă în minutul 84

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Vladimir Putin a luat decizia capitală privind războiul din Ucraina. „S-a încăpățânat”, afirmă sursele apropiate de Kremlin
Vladimir Putin a luat decizia capitală privind războiul din Ucraina. „S-a încăpățânat”, afirmă sursele apropiate de Kremlin
Vladimir Putin a luat decizia capitală privind războiul din Ucraina. „S-a încăpățânat”, afirmă sursele apropiate de Kremlin
anglia norvegia Campionatul Mondial mexic cm 2026 jarell quansah
Știrile zilei din sport
Kovacs nu e primul sub embargo!  Istvan e în situația în care s-au aflat și alte nume grele la Mondiale, inclusiv adjunctul lui Collina. Ce șanse are la semifinale sau finală
Campionatul Mondial
15:11
Kovacs nu e primul sub embargo! Istvan e în situația în care s-au aflat și alte nume grele la Mondiale, inclusiv adjunctul lui Collina. Ce șanse are la semifinale sau finală
Citește mai mult
Kovacs nu e primul sub embargo!  Istvan e în situația în care s-au aflat și alte nume grele la Mondiale, inclusiv adjunctul lui Collina. Ce șanse are la semifinale sau finală
Popovici „înțeapă” din nou administrația Paralelă între bazinele Dinamo și Lia Manoliu, după antrenamentul cu Pan Zhanle: „Acolo nu va mai fi încântat”
Înot
13:22
Popovici „înțeapă” din nou administrația Paralelă între bazinele Dinamo și Lia Manoliu, după antrenamentul cu Pan Zhanle: „Acolo nu va mai fi încântat”
Citește mai mult
Popovici „înțeapă” din nou administrația Paralelă între bazinele Dinamo și Lia Manoliu, după antrenamentul cu Pan Zhanle: „Acolo nu va mai fi încântat”
LPF și-a recunoscut gafa! Schimbare în etapa #2 din Liga 1: FCSB și Dinamo au făcut rocadă, CFR mutată luni: când se va juca derby-ul rundei
Superliga
13:01
LPF și-a recunoscut gafa! Schimbare în etapa #2 din Liga 1: FCSB și Dinamo au făcut rocadă, CFR mutată luni: când se va juca derby-ul rundei
Citește mai mult
LPF și-a recunoscut gafa! Schimbare în etapa #2 din Liga 1: FCSB și Dinamo au făcut rocadă, CFR mutată luni: când se va juca derby-ul rundei
Popovici și Zhanle, ca Messi și Ronaldo VIDEO+FOTO Campionul mondial dezvăluie ce a învățat după antrenamentul comun: „Aici e foarte bun” + Fotbal între sesiuni
Înot
11:36
Popovici și Zhanle, ca Messi și Ronaldo VIDEO+FOTO Campionul mondial dezvăluie ce a învățat după antrenamentul comun: „Aici e foarte bun” + Fotbal între sesiuni
Citește mai mult
Popovici și Zhanle, ca Messi și Ronaldo VIDEO+FOTO Campionul mondial dezvăluie ce a învățat după antrenamentul comun: „Aici e foarte bun” + Fotbal între sesiuni
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:13
A pulverizat Turul Franței Pogacar are al 5-lea titlu după 6 etape. Două recorduri majore, în fața lui. Moment amuzant cu Macron
A pulverizat Turul Franței Pogacar are al 5-lea titlu după 6 etape. Două recorduri majore, în fața lui. Moment amuzant cu Macron
15:11
Kovacs nu e primul sub embargo! Istvan e în situația în care s-au aflat și alte nume grele la Mondiale, inclusiv adjunctul lui Collina. Ce șanse are la semifinale sau finală
Kovacs nu e primul sub embargo!  Istvan e în situația în care s-au aflat și alte nume grele la Mondiale, inclusiv adjunctul lui Collina. Ce șanse are la semifinale sau finală
15:29
Marius Baciu surprinde din nou Tehnicianul de la FCSB, despre planurile pentru transferuri: „Mbappe! Căutăm un profil care să ne poată ajuta”
Marius Baciu surprinde din nou Tehnicianul de la FCSB, despre planurile pentru transferuri: „Mbappe! Căutăm un profil care să ne poată ajuta”
15:30
De ce l-a prezentat ASA de două ori pe Tamaș Ex-fundașul va fi manager executiv: „Unii spuneau că e doar invitat la emisiuni”
De ce l-a prezentat ASA de două ori pe Tamaș Ex-fundașul va fi manager executiv: „Unii spuneau că e doar invitat la emisiuni”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României
Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi
Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day
Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea
Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun
Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului <span>Trump-Infantino</span>
A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”
Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă
Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?
Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!
Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea
O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare
Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție
Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez
Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul
Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news
Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, <span>stand-up</span> comedy
Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii
46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?
VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: <span>VAR-ul</span> e bun, tot oamenii sunt problema!
Top stiri
Mesajul lui Mourinho Primele imagini din al doilea mandat: ce jucători are luni la pregătire + gluma virală cu Mbappe
Campionate
14:44
Mesajul lui Mourinho Primele imagini din al doilea mandat: ce jucători are luni la pregătire + gluma virală cu Mbappe
Citește mai mult
Mesajul lui Mourinho Primele imagini din al doilea mandat: ce jucători are luni la pregătire + gluma virală cu Mbappe
Mbappe a dat alarma Căpitanul Franței a cerut înlocuire la 2-0 cu Maroc: ce a spus și ce a făcut la sfârșit
Campionatul Mondial
11:20
Mbappe a dat alarma Căpitanul Franței a cerut înlocuire la 2-0 cu Maroc: ce a spus și ce a făcut la sfârșit
Citește mai mult
Mbappe a dat alarma Căpitanul Franței a cerut înlocuire la 2-0 cu Maroc: ce a spus și ce a făcut la sfârșit
„M-a dat peste cap” Mbappe nu a înțeles așteptarea îndelungată de la penalty-ul ratat cu Maroc: „De-asta am ratat” » Francezul, apărat de Haaland
Campionatul Mondial
09:11
„M-a dat peste cap” Mbappe nu a înțeles așteptarea îndelungată de la penalty-ul ratat cu Maroc: „De-asta am ratat” » Francezul, apărat de Haaland
Citește mai mult
„M-a dat peste cap” Mbappe nu a înțeles așteptarea îndelungată de la penalty-ul ratat cu Maroc: „De-asta am ratat” » Francezul, apărat de Haaland
Vremea devine și mai călduroasă în București, în weekend, dar duminică se anunță ploaie și grindină. Prognoza ANM în perioada 10-12 iulie
B365
08:14
Vremea devine și mai călduroasă în București, în weekend, dar duminică se anunță ploaie și grindină. Prognoza ANM în perioada 10-12 iulie
Citește mai mult
Vremea devine și mai călduroasă în București, în weekend, dar duminică se anunță ploaie și grindină. Prognoza ANM în perioada 10-12 iulie

Echipe/Competiții

fcsb 29 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 13 rapid 8 Universitatea Craiova 19 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share