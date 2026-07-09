Rapid, învinsă în ultimul amical FOTO. Giuleștenii au încercat să revină în meci după un autogol caraghios al cehilor de la Slovan Liberec

Rapid a încheiat cantonamentul din Austria cu o înfrângere, 1-2 cu Slovan Liberec, într-un meci amical disputat joi seară, pe Raiffeisen Arena din Rohrbach-Berg.

Echipa lui Daniel Pancu a fost condusă cu 2-0 la pauză, dar a reintrat în joc la scurt timp după reluare, după un autogol caraghios.

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Pentru Rapid, acesta a fost ultimul test al verii din Austria. În celelalte meciuri de pregătire, giuleștenii au învins-o pe Dinamo Kiev, scor 3-1, au remizat cu Rapid Viena, 0-0, și au terminat la egalitate cu FC Kosice, 1-1.

Rapid - Slovan Liberec 1-2 . Elevii lui Daniel Pancu au încheiat cantonamentul cu un eșec

Slovan Liberec a început mai bine partida și a deschis scorul în minutul 8, prin Lukas Masek, care a marcat cu capul.

Cehii au făcut 2-0 înainte de pauză, prin Fallou Faye, tot cu o lovitură de cap, după o fază fixă executată bine.

Rapid a revenit în meci după o fază nefericită pentru Slovan Liberec.

În minutul 56, Alexandr Buzek a pasat spre propriul portar, dar mingea a trecut pe sub piciorul goalkeeperului și s-a dus în plasă.

Golul le-a dat speranțe giuleștenilor, care au fost mai hotărâți în atac, dar nu au reușit să-și transforme ocaziile în goluri. Slovan Liberec și-a păstrat avantajul până la final și s-a impus cu 2-1.

Giuleștenii vor reveni în țară pentru startul noului sezon din Superliga. Rapid va debuta pe 20 iulie, pe teren propriu, cu Sepsi OSK.

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