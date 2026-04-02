De ce a refuzat Naum pariurile VIDEO. Motivul ferm oferit de jurnalist: „Asta e valabil pentru mine"
Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Diverse

alt-text George Neagu
Publicat: 02.04.2026, ora 12:24
Actualizat: 02.04.2026, ora 12:26
  • Radu Naum (58 de ani) a explicat la podcastul TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii GOLAZO.ro Cătălin Țepelin și Dan Udrea, de ce a refuzat să promoveze casele de pariuri.

Atât cluburile, cât și principalele competiții de fotbal din România sunt sponsorizate de case de pariuri, acestea fiind adesea printre principalele surse de venit, deși CNA a încercat să diminueze promovarea prin interzicerea apariției vedetelor în reclame pentru pariuri sportive.

Nicolescu a confirmat negocierile Dinamo a pus ochii pe Bogdan Mara: „Sunt multe detalii de discutat” » Motivul pentru care „câinii” vor să-l „transfere”
Citește și
Nicolescu a confirmat negocierile Dinamo a pus ochii pe Bogdan Mara: „Sunt multe detalii de discutat” » Motivul pentru care „câinii” vor să-l „transfere”
Citește mai mult
Nicolescu a confirmat negocierile Dinamo a pus ochii pe Bogdan Mara: „Sunt multe detalii de discutat” » Motivul pentru care „câinii” vor să-l „transfere”

Radu Naum: „Nu mă vedeam eu în situația asta”

Foarte mulți jurnaliști din presa de sport au primit oferte și le-au dat curs pentru a promova casele de pariuri. Prima întrebare e: ai primit o asemenea ofertă?

Da.

Ai primit. Bănuiesc că ai refuzat. De ce? Care a fost argumentul?

Păi, cred că eu nu ar trebui să promovez lucrurile astea. Dar asta e valabil pentru mine. Am stat un pic, am gândit, nu mult, dar am stat un pic și m-am gândit și sigur că le mulțumesc celor care mi-au făcut oferta asta, realmente, inclusiv celui care a intermediat această apropiere. Nu mă vedeam eu în situația asta, pur și simplu, nu.

Așa cum mă știu pe mine, în funcție de tot ce am mai zis, am mai scris, am mai făcut, bine sau rău, nu cred că se potrivea în niciun fel chestiunea asta. În niciun fel. Dar nu e prima oară. Am mai refuzat niște chestiuni de genul ăsta, care nu mi s-a părut că sunt bune de promovat de către mine.

Nu neapărat din zona pariurilor?

Nu, n-au fost multe. Dar au existat un caz sau două în care am zis nu.

În momentul în care ai refuzat, te-ai gândit și la următorul lucru…

Și am mai refuzat lucruri care erau incompatibile cu meseria mea de jurnalist. Care interferau cu spațiul despre care discutam.

Conflict de interese?

Da, da.

În direcția asta e întrebarea. Te puteai gândi la faptul că uite, dau curs, fac, să spunem, reclamă, caselor de pariuri și la un moment dat am în emisiune de discutat despre chestiunea asta…

Nu, nu m-am gândit. Nu m-am gândit deloc.

Pentru că te-ai fi simțit liber să discuți, chiar dacă ai fi avut lucruri cu ei.

Eu cred că da. Era evident.

Dar știi, definiția conflictului de interese asta este. Nu trebuie să se întâmple. Simpla posibilitate de a exista un conflict de interese este…

Și asta e adevărat. Oricum era… Cred că cei care au asemenea înțelegeri, contracte pot discuta în mod obiectiv. (…) Din cei pe care îi știu de la Digi, sunt oameni care indiferent de contracte, din ce am văzut eu în toată perioada asta, nu sunt dintre cei care să facă frumos.

VIDEO. Radu Naum, la TOP LEVEL episodul 6: podcast spectaculos despre Trump, Becali, CNA, presă și dopaj

Citește și

Nicolescu a confirmat negocierile Dinamo a pus ochii pe Bogdan Mara: „Sunt multe detalii de discutat” » Motivul pentru care „câinii” vor să-l „transfere”
Superliga
11:30
Nicolescu a confirmat negocierile Dinamo a pus ochii pe Bogdan Mara: „Sunt multe detalii de discutat” » Motivul pentru care „câinii” vor să-l „transfere”
Citește mai mult
Nicolescu a confirmat negocierile Dinamo a pus ochii pe Bogdan Mara: „Sunt multe detalii de discutat” » Motivul pentru care „câinii” vor să-l „transfere”
Continuă scandalul pariurilor  Noi audieri în „Dosarul Păulești”, după trucarea unui meci. Încă cinci persoane au fost puse sub control judiciar
Liga 3
10:53
Continuă scandalul pariurilor Noi audieri în „Dosarul Păulești”, după trucarea unui meci. Încă cinci persoane au fost puse sub control judiciar
Citește mai mult
Continuă scandalul pariurilor  Noi audieri în „Dosarul Păulești”, după trucarea unui meci. Încă cinci persoane au fost puse sub control judiciar

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
pariuri sportive Radu Naum podcast top level
Știrile zilei din sport
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Diverse
05.04
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Citește mai mult
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Nationala
05.04
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Citește mai mult
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Superliga
05.04
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Citește mai mult
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Diverse
05.04
Răzvan, aplaudat pe Toumba După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Citește mai mult
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:38
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
02:17
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
23:56
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
23:34
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
Top stiri
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Stranieri
00:08
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Citește mai mult
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Superliga
05.04
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Citește mai mult
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Nationala
05.04
„Este în stare critică” Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Citește mai mult
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
B365
03.04
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
Citește mai mult
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel

Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 23 rapid 15 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
06.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share