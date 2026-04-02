Radu Naum (58 de ani) a explicat la podcastul TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii GOLAZO.ro Cătălin Țepelin și Dan Udrea, de ce a refuzat să promoveze casele de pariuri.

Atât cluburile, cât și principalele competiții de fotbal din România sunt sponsorizate de case de pariuri, acestea fiind adesea printre principalele surse de venit, deși CNA a încercat să diminueze promovarea prin interzicerea apariției vedetelor în reclame pentru pariuri sportive.

Radu Naum: „Nu mă vedeam eu în situația asta”

Foarte mulți jurnaliști din presa de sport au primit oferte și le-au dat curs pentru a promova casele de pariuri. Prima întrebare e: ai primit o asemenea ofertă?

Da.

Ai primit. Bănuiesc că ai refuzat. De ce? Care a fost argumentul?

Păi, cred că eu nu ar trebui să promovez lucrurile astea. Dar asta e valabil pentru mine. Am stat un pic, am gândit, nu mult, dar am stat un pic și m-am gândit și sigur că le mulțumesc celor care mi-au făcut oferta asta, realmente, inclusiv celui care a intermediat această apropiere. Nu mă vedeam eu în situația asta, pur și simplu, nu.



Așa cum mă știu pe mine, în funcție de tot ce am mai zis, am mai scris, am mai făcut, bine sau rău, nu cred că se potrivea în niciun fel chestiunea asta. În niciun fel. Dar nu e prima oară. Am mai refuzat niște chestiuni de genul ăsta, care nu mi s-a părut că sunt bune de promovat de către mine.

Nu neapărat din zona pariurilor?

Nu, n-au fost multe. Dar au existat un caz sau două în care am zis nu.

În momentul în care ai refuzat, te-ai gândit și la următorul lucru…

Și am mai refuzat lucruri care erau incompatibile cu meseria mea de jurnalist. Care interferau cu spațiul despre care discutam.

Conflict de interese?

Da, da.

În direcția asta e întrebarea. Te puteai gândi la faptul că uite, dau curs, fac, să spunem, reclamă, caselor de pariuri și la un moment dat am în emisiune de discutat despre chestiunea asta…

Nu, nu m-am gândit. Nu m-am gândit deloc.

Pentru că te-ai fi simțit liber să discuți, chiar dacă ai fi avut lucruri cu ei.

Eu cred că da. Era evident.

Dar știi, definiția conflictului de interese asta este. Nu trebuie să se întâmple. Simpla posibilitate de a exista un conflict de interese este…

Și asta e adevărat. Oricum era… Cred că cei care au asemenea înțelegeri, contracte pot discuta în mod obiectiv. (…) Din cei pe care îi știu de la Digi, sunt oameni care indiferent de contracte, din ce am văzut eu în toată perioada asta, nu sunt dintre cei care să facă frumos.

VIDEO. Radu Naum, la TOP LEVEL episodul 6: podcast spectaculos despre Trump, Becali, CNA, presă și dopaj

