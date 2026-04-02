Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a vorbit despre posibilitatea ca Bogdan Mara (48 de ani), directorul sportiv de la CFR Cluj, să ajungă în „Ștefan cel Mare”.

Aflat în conducerea „feroviarilor” din august 2021, Mara ar urma să o părăsească pe CFR Cluj în această vară.

Andrei Nicolescu: „Au fost nişte discuţii”

Fostul mijlocaș este curtat de Rapid și de Dinamo, iar Andrei Nicolescu a dezvăluit că au existat deja primele discuții, dar lucrurile nu s-au concretizat încă.

„Au fost nişte discuţii, dar nu s-a concretizat nimic. Nişte discuţii dacă am putea colabora.

Nu am ajuns la o finalitate, sunt multe detalii acolo de discutat. În general Dinamo caută toţi oamenii care pot să ajute clubul pe diverse paliere ale activităţii”, a declarat Bogdan Mara, citat de primasport.ro.

Conform informațiilor GOLAZO.ro, Dinamo îl dorește pe Bogdan Mara pentru că Andrei Nicolescu nu își mai dorește ca, din sezonul viitor, să reprezinte conducerea în fața presei, această responsabilitate urmând să-i revină lui Mara.

Ioan Varga: „Vrăjeli”

Ioan Varga a vorbit și el despre posibilitatea plecării lui Bogdan Mara.

„Toţi vorbesc doar ca să se bage în seamă! Deocamdată lucrează la CFR, dar nimeni nu e de neschimbat. Când va fi cazul să-i schimb, o să-i schimb. Nu discutăm că vrea să se laude Şucu, că vrea cineva să pună presiune pe cineva.

Nu mă interesează poveştile, sunt numai umflături. Când o să fie ceva concret, vă anunţ eu, dar noi nu stăm într-un jucător, nu stăm într-un antrenor, nu stăm într-un angajat.

Clubul CFR este un club cu personalitate, cu putere şi cu istorie. Deocamdată nu pleacă nici pasărea cerului! Sunt numai vrăjeli”, a declarat Ioan Varga pentru sursa citată.

Cine este Bogdan Mara

Actualul director sportiv de la CFR Cluj se află în conducerea „feroviarilor” din vara anului 2021. El mai ocupase aceeași funcție în cadrul clubului, în perioada 2017-2020.

În anul în care nu s-a aflat în conducerea CFR-ului, el a fost director sportiv la Astra Giurgiu și, anterior, mai ocupase funcția de președinte la ASA Târgu Mureș.

Bogdan Mara , câștigător al Supercupei României cu ASA Târgu Mureș, în anul 2015 FOTO: Sport Pictures

Din postura de conducător al CFR-ului, Bogdan Mara a câștigat nu mai puțin de patru titluri de campion al României.

Ca jucător, Mara a îmbrăcat tricourile celor de la Șoimii Sibiu, Inter Sibiu, Dinamo, Farul, FC Argeș, Alaves, Tianjin Teda, Poli Ejido, Rapid, Stal Alchevsk, Unirea Urziceni, CFR Cluj, Iraklis și Skoda Xanthi și UTA Arad.

