Rapid - U Cluj 1-2. Claudiu Petrila (25 de ani) a încercat să găsească o explicație pentru eșecul de duminică, dar și pentru forma slabă a giuleștenilor.

Petrila a analizat situația echipei și a comentat și incidentele de la finalul derby-ului din Giulești, când echipa a fost înjurată și huiduită, iar un jucător al Rapidului a fost lovit cu bățul de la tobă de unul dintre suporteri.

Claudiu Petrila: „Parcă dăm în gol când trebuie să facem un pas important”

Ajuns la 100 de meciuri în tricoul vișiniu, atacantul a făcut o radiografie a ultimelor sezoane, când Rapid s-a încurcat atunci când era cel mai important: în play-off.

„100 de meciuri cu bune și cu rele. Momente foarte frumoase. Aproape 3 ani, parcă au zburat. Vreau să mă bucur de fiecare moment la Rapid. În fiecare an ne-am propus titlul. Parcă am un deja-vu acum, în ultimii doi ani am ajuns în play-off și parcă dăm în gol când trebuie să facem un pas important.

Explicația? E greu să o găsești în momentele astea. Adică frica de performanță, cel puțin, nu cred că este, pentru că suntem, în vestiar, jucători care am câștigat trofee, am luat campionate. Dar nu știu. Poate un pic și presiunea mare și poate din prea multă dorință din partea noastră, uneori clacăm!”, a spus Petrila, potrivit fanatik.ro.

Cât despre conflictul de la finalul meciului, Petrila a transmis:

„Reacția este cumva normală, până în momentul când lovești un jucător. Adică, OK, pot să ne înjure, că am meritat din plin aseară, total, sunt de acord cu ei. Am meritat 100%, dar până la înjurături de copii, de familie, până să lovești… deja e prea mult.

Nu știu exact cum a fost faza, am văzut doar că acel băț l-a lovit pe Iliev, portarul de rezervă. Nu știu dacă a vrut sau n-a vrut sau a dat doar așa, de nervi, dar cum am spus… este un gest un pic deplasat. Să dai într-un jucător cu un băț sau cu orice altceva mi se pare puțin deplasat!”, a comentat Petrila.

Claudiu Petrila: „Vom crede până la capăt!”

În plus, Petrila nu renunță la visul de a cuceri un trofeu alături de Rapid.

„N-am să vin să spun că banii nu sunt importanți. Dar în momentul când ești cu trofeul în mână și îl ridici deasupra capului, uiți de absolut orice, de contracte, de bani, de… este un sentiment pe care nu poți să-l exprimi în cuvinte și da, în momentul ăla uiți de absolut orice!

Personal pot să zic că sunt mulțumit de evoluția mea la Rapid. Colectivul însă este un gol imens, pentru că încă nu am reușit să luăm un trofeu. Mai sunt șanse și vom crede până la capăt, atâta timp cât matematic se poate. Vom crede până la capăt și atunci pot să spun că sunt împăcat!”, a mai spus Claudiu Petrila.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport