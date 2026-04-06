„Deja e prea mult” Petrila intervine după incidentul cu ultrașii de la Rapid - U Cluj: „Un gest deplasat. Să dai într-un jucător...” +76 foto
Claudiu Petrila. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Superliga

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 06.04.2026, ora 19:14
alt-text Actualizat: 06.04.2026, ora 19:17
  • Rapid - U Cluj 1-2. Claudiu Petrila (25 de ani) a încercat să găsească o explicație pentru eșecul de duminică, dar și pentru forma slabă a giuleștenilor.

Petrila a analizat situația echipei și a comentat și incidentele de la finalul derby-ului din Giulești, când echipa a fost înjurată și huiduită, iar un jucător al Rapidului a fost lovit cu bățul de la tobă de unul dintre suporteri.

Citește și
Citește mai mult
Claudiu Petrila: „Parcă dăm în gol când trebuie să facem un pas important”

Ajuns la 100 de meciuri în tricoul vișiniu, atacantul a făcut o radiografie a ultimelor sezoane, când Rapid s-a încurcat atunci când era cel mai important: în play-off.

„100 de meciuri cu bune și cu rele. Momente foarte frumoase. Aproape 3 ani, parcă au zburat. Vreau să mă bucur de fiecare moment la Rapid. În fiecare an ne-am propus titlul. Parcă am un deja-vu acum, în ultimii doi ani am ajuns în play-off și parcă dăm în gol când trebuie să facem un pas important.

Explicația? E greu să o găsești în momentele astea. Adică frica de performanță, cel puțin, nu cred că este, pentru că suntem, în vestiar, jucători care am câștigat trofee, am luat campionate. Dar nu știu. Poate un pic și presiunea mare și poate din prea multă dorință din partea noastră, uneori clacăm!”, a spus Petrila, potrivit fanatik.ro.

Rapid - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (8).jpg
Galerie foto (76 imagini)

Rapid - U Cluj, meci FOTO Iosif Popescu GOLAZO.ro Rapid - U Cluj, meci FOTO Vlad Nedelea GOLAZO.ro Rapid - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Rapid - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Rapid - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro
+76 Foto
Cât despre conflictul de la finalul meciului, Petrila a transmis:

„Reacția este cumva normală, până în momentul când lovești un jucător. Adică, OK, pot să ne înjure, că am meritat din plin aseară, total, sunt de acord cu ei. Am meritat 100%, dar până la înjurături de copii, de familie, până să lovești… deja e prea mult.

Nu știu exact cum a fost faza, am văzut doar că acel băț l-a lovit pe Iliev, portarul de rezervă. Nu știu dacă a vrut sau n-a vrut sau a dat doar așa, de nervi, dar cum am spus… este un gest un pic deplasat. Să dai într-un jucător cu un băț sau cu orice altceva mi se pare puțin deplasat!”, a comentat Petrila.

Claudiu Petrila: „Vom crede până la capăt!”

În plus, Petrila nu renunță la visul de a cuceri un trofeu alături de Rapid.

„N-am să vin să spun că banii nu sunt importanți. Dar în momentul când ești cu trofeul în mână și îl ridici deasupra capului, uiți de absolut orice, de contracte, de bani, de… este un sentiment pe care nu poți să-l exprimi în cuvinte și da, în momentul ăla uiți de absolut orice!

Personal pot să zic că sunt mulțumit de evoluția mea la Rapid. Colectivul însă este un gol imens, pentru că încă nu am reușit să luăm un trofeu. Mai sunt șanse și vom crede până la capăt, atâta timp cât matematic se poate. Vom crede până la capăt și atunci pot să spun că sunt împăcat!”, a mai spus Claudiu Petrila.

Citește și

Campionate
18:53
Citește mai mult
Diverse
16:37
Citește mai mult
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

rapid bucuresti Universitatea Cluj liga 1 Claudiu Petrila play-off
Știrile zilei din sport
Nationala
16:59
Citește mai mult
Nationala
15:54
Citește mai mult
Diverse
12:41
Citește mai mult
Superliga
10:00
Citește mai mult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:51
16:59
18:26
18:18
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Top stiri
Nationala
16:11
Citește mai mult
Campionate
10:21
Citește mai mult
Diverse
10:15
Citește mai mult
B365
06.04
Citește mai mult
Echipe/Competiții

fcsb 35 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 24 rapid 26 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
07.04

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share