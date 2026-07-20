Așteptare mai lungă decât la Mondial Ce întârziere a avut Rapid - Sepsi din cauza show-ului pregătit de fani + Nici repriza secundă nu a început la timp

- Rapid - Sepsi 1-0. Partida care a închis prima etapă a Ligii 1 a început cu o întârziere considerabilă, mai mare decât cea de la finala CM 2026 de duminică.
Giuleștenii au debutat în noul sezon chiar pe teren propriu, unde noul antrenor Daniel Pancu a avut parte de o primire călduroasă din partea fanilor rapidiști.
Rapid - Sepsi 1-0. Startul partidei a întârziat cu 7 minute
Suporterii au pregătit o scenografie spectaculoasă pentru noul tehnician, pusă în scenă la începutul partidei.
Întârzierea fluierului de start a continuat după ce Andrei Borza a fost premiat de club pentru meciul cu numărul 100 în tricoul Rapidului.
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Ulterior a fost ținut și un moment de reculegere pentru Gabi Mureșan și Mircea Ionescu, fapt care a dus la o întrâziere a partidei cu 7 minute și 4 secunde.
Întârzierea a fost mai mare decât la finala CM 2026, unde show-ul muzical a făcut ca meciul să înceapă cu 5 minute și 58 de secunde mai târziu decât ora stabilită.
Repriza secundă din Giulești a început și ea mai târziu, după 15 minute și 47 de secunde de pauză. Nu se compară însă cu ce s-a întâmplat la New Jersey, unde jocul s-a reluat după 27 de minute și 24 secunde, în urma unui alt show muzical și mai complex.