„A fost ofsaid la Nsimba, dar...” Reacție furibundă după golul care a decis meciul U Craiova - Dinamo: „Discuție incorectă din start” +7 foto
Steven Nsimba/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

„A fost ofsaid la Nsimba, dar...” Reacție furibundă după golul care a decis meciul U Craiova - Dinamo: „Discuție incorectă din start”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 04.05.2026, ora 20:07
alt-text Actualizat: 04.05.2026, ora 20:07
  • Pavel Badea, președintele Clubului Sportiv Universitatea Craiova, a vorbit despre faza golului controversat care a decis duelul cu Dinamo, 2-1.

Steven Nsimba a adus toate cele 3 puncte oltenilor, însă în construcția fazei care a decis derby-ul din Bănie, atacantul francez se afla într-o poziție evidentă de ofsaid.

Asistentul Adrian Vornicu nu a ridicat fanionul, iar, din camera VAR, Cătălin Popa și Lucian Rusandu nu au semnalat nimic neregulamentar.

Vassaras a desecretizat dialogul dintre arbitri VIDEO. CCA a explicat motivul pentru care  golul lui Nsimba n-a fost anulat la Craiova - Dinamo
Citește și
Vassaras a desecretizat dialogul dintre arbitri VIDEO. CCA a explicat motivul pentru care golul lui Nsimba n-a fost anulat la Craiova - Dinamo
Citește mai mult
Vassaras a desecretizat dialogul dintre arbitri VIDEO. CCA a explicat motivul pentru care  golul lui Nsimba n-a fost anulat la Craiova - Dinamo

U CRAIOVA - DINAMO 2-1. Pavel Badea: „A fost ofsaid la Nsimba, dar este o discuție incorectă din start”

Întrebat cum cataloghează faza care a decis meciul din Bănie, Pavel Badea a recunoscut poziția inițială de ofsaid în care se afla Nsimba și a explicat motivul pentru care reușita a fost validată.

„Ce să cataloghez?! Din punctul meu de vedere, a fost poziție de ofsaid la jucătorul nostru, la acea fază, dar golul a fost marcat după alte 30 și ceva de secunde.

Au fost 16 sau nu știu câte pase până la gol. Cei de la Dinamo au atins mingea de 2-3 ori.

Mi s-ar părea incorect să anulezi un gol în condițiile în care a trecut atât de mult timp și atâtea faze. Am construit de două ori acțiunea respectivă din care s-a marcat al doilea gol.

Este părerea mea, în rest, refuz să comentez pe ce ar fi fost, pe dacă ar fi fost și alte supoziții. Decizia arbitrului este suficientă, ne-a dat posibilitatea să avem un meci spectaculos.

Repet, dincolo de subiectivismul meu inerent într-o astfel de situație”, a spus Pavel Badea, citat de gsp.ro.

Golul lui Nsimba din meciul U Craiova - Dinamo, venit după o poziție de ofsaid în constructia fazei Foto Prima Sport (1).jpg
Golul lui Nsimba din meciul U Craiova - Dinamo, venit după o poziție de ofsaid în constructia fazei Foto Prima Sport (1).jpg

Galerie foto (7 imagini)

Golul lui Nsimba din meciul U Craiova - Dinamo, venit după o poziție de ofsaid în constructia fazei Foto Prima Sport (1).jpg Golul lui Nsimba din meciul U Craiova - Dinamo, venit după o poziție de ofsaid în constructia fazei Foto Prima Sport (2).jpg Golul lui Nsimba din meciul U Craiova - Dinamo, venit după o poziție de ofsaid în constructia fazei Foto Prima Sport (3).jpg Golul lui Nsimba din meciul U Craiova - Dinamo, venit după o poziție de ofsaid în constructia fazei Foto Prima Sport (4).jpg Golul lui Nsimba din meciul U Craiova - Dinamo, venit după o poziție de ofsaid în constructia fazei Foto Prima Sport (5).jpg
+7 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO. Dialogul dintre arbitrii la golul lui Nsimba

Citește și

Experții din Spania dau verdictul! Un arbitru cu cinci El Clasico și expertul Marca analizează, pentru GOLAZO.ro, faza de la U Craiova - Dinamo: „Mai rar am văzut așa ceva”
Special
16:19
Experții din Spania dau verdictul! Un arbitru cu cinci El Clasico și expertul Marca analizează, pentru GOLAZO.ro, faza de la U Craiova - Dinamo: „Mai rar am văzut așa ceva”
Citește mai mult
Experții din Spania dau verdictul! Un arbitru cu cinci El Clasico și expertul Marca analizează, pentru GOLAZO.ro, faza de la U Craiova - Dinamo: „Mai rar am văzut așa ceva”
„Lasă jucătorii să se concentreze!” Aurel Țicleanu l-a criticat pe patronul U Craiova pentru gestul făcut înainte de meci: „Mă supăr când văd asta”
Superliga
14:13
„Lasă jucătorii să se concentreze!” Aurel Țicleanu l-a criticat pe patronul U Craiova pentru gestul făcut înainte de meci: „Mă supăr când văd asta”
Citește mai mult
„Lasă jucătorii să se concentreze!” Aurel Țicleanu l-a criticat pe patronul U Craiova pentru gestul făcut înainte de meci: „Mă supăr când văd asta”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

LIVE Ziua judecății pentru Guvernul Bolojan în Parlament. Ultimele scenarii și calcule înainte de votul pe moțiunea de cenzură PSD-AUR din această dimineață
LIVE Ziua judecății pentru Guvernul Bolojan în Parlament. Ultimele scenarii și calcule înainte de votul pe moțiunea de cenzură PSD-AUR din această dimineață
LIVE Ziua judecății pentru Guvernul Bolojan în Parlament. Ultimele scenarii și calcule înainte de votul pe moțiunea de cenzură PSD-AUR din această dimineață
dinamo Pavel Badea u craiova steven nsimba
Știrile zilei din sport
Pleacă Gâlcă de la Rapid? Fanii i-au cerut demisia: „Ei strigă multe lucruri, vom vedea”
Superliga
04.05
Pleacă Gâlcă de la Rapid? Fanii i-au cerut demisia: „Ei strigă multe lucruri, vom vedea”
Citește mai mult
Pleacă Gâlcă de la Rapid? Fanii i-au cerut demisia: „Ei strigă multe lucruri, vom vedea”
Tensiuni la Dinamo FOTO. PCH, atac la Nicolescu! Suporterii protestează după ce au văzut noua siglă: „Fostul președinte!”
Superliga
04.05
Tensiuni la Dinamo FOTO. PCH, atac la Nicolescu! Suporterii protestează după ce au văzut noua siglă: „Fostul președinte!”
Citește mai mult
Tensiuni la Dinamo FOTO. PCH, atac la Nicolescu! Suporterii protestează după ce au văzut noua siglă: „Fostul președinte!”
„Dacă ei asta cred...” Huiduit și făcut blatist, Aioani a rupt tăcerea: „Dacă știam ce se întâmplă, poate aș fi făcut altceva”
Superliga
04.05
„Dacă ei asta cred...” Huiduit și făcut blatist, Aioani a rupt tăcerea: „Dacă știam ce se întâmplă, poate aș fi făcut altceva”
Citește mai mult
„Dacă ei asta cred...” Huiduit și făcut blatist, Aioani a rupt tăcerea: „Dacă știam ce se întâmplă, poate aș fi făcut altceva”
Chivu, decorat de Nicușor Dan?  Președintele României, după ce Chivu a devenit campion în Italia: „Remarcabil! Un model, îl apreciez mult”
Stranieri
04.05
Chivu, decorat de Nicușor Dan? Președintele României, după ce Chivu a devenit campion în Italia: „Remarcabil! Un model, îl apreciez mult”
Citește mai mult
Chivu, decorat de Nicușor Dan?  Președintele României, după ce Chivu a devenit campion în Italia: „Remarcabil! Un model, îl apreciez mult”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:28
Vinovatul lui Vassaras Singurul avertizat de șeful CCA după scandalul de U Craiova - Dinamo: „Din păcate”
Vinovatul lui Vassaras Singurul avertizat de șeful CCA după scandalul de U Craiova - Dinamo: „Din păcate”
23:10
Pleacă Gâlcă de la Rapid? Fanii i-au cerut demisia: „Ei strigă multe lucruri, vom vedea”
Pleacă Gâlcă de la Rapid? Fanii i-au cerut demisia: „Ei strigă multe lucruri, vom vedea”
23:35
„Dacă ei asta cred...” Huiduit și făcut blatist, Aioani a rupt tăcerea: „Dacă știam ce se întâmplă, poate aș fi făcut altceva”
„Dacă ei asta cred...” Huiduit și făcut blatist, Aioani a rupt tăcerea: „Dacă știam ce se întâmplă, poate aș fi făcut altceva”
22:51
Calificări spectaculoase în optimi România face senzație la Mondialele de tenis de masă
Calificări spectaculoase în optimi România face senzație la Mondialele de tenis de masă
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Top stiri
Experții din Spania dau verdictul! Un arbitru cu cinci El Clasico și expertul Marca analizează, pentru GOLAZO.ro, faza de la U Craiova - Dinamo: „Mai rar am văzut așa ceva”
Special
04.05
Experții din Spania dau verdictul! Un arbitru cu cinci El Clasico și expertul Marca analizează, pentru GOLAZO.ro, faza de la U Craiova - Dinamo: „Mai rar am văzut așa ceva”
Citește mai mult
Experții din Spania dau verdictul! Un arbitru cu cinci El Clasico și expertul Marca analizează, pentru GOLAZO.ro, faza de la U Craiova - Dinamo: „Mai rar am văzut așa ceva”
Hagi începe selecția cu o surpriză mare! Gică va convoca un fotbalist care joacă de 5 ani în străinătate și care a criticat dur, în trecut, alegerile lui Edi Iordănescu
Nationala
04.05
Hagi începe selecția cu o surpriză mare! Gică va convoca un fotbalist care joacă de 5 ani în străinătate și care a criticat dur, în trecut, alegerile lui Edi Iordănescu
Citește mai mult
Hagi începe selecția cu o surpriză mare! Gică va convoca un fotbalist care joacă de 5 ani în străinătate și care a criticat dur, în trecut, alegerile lui Edi Iordănescu
Scandal la Santos Neymar l-ar fi pălmuit pe fiul lui Robinho » Starul brazilian s-a enervat că juniorul l-a driblat
Campionate
04.05
Scandal la Santos Neymar l-ar fi pălmuit pe fiul lui Robinho » Starul brazilian s-a enervat că juniorul l-a driblat
Citește mai mult
Scandal la Santos Neymar l-ar fi pălmuit pe fiul lui Robinho » Starul brazilian s-a enervat că juniorul l-a driblat
Ministerul Apărării și Primăria Sectorului 6 joacă în atac, cetățenii rămân în defensivă. Despre fotbal, bani publici și cum sponsorizăm Steaua, fără să vrem
B365
02.05
Ministerul Apărării și Primăria Sectorului 6 joacă în atac, cetățenii rămân în defensivă. Despre fotbal, bani publici și cum sponsorizăm Steaua, fără să vrem
Citește mai mult
Ministerul Apărării și Primăria Sectorului 6 joacă în atac, cetățenii rămân în defensivă. Despre fotbal, bani publici și cum sponsorizăm Steaua, fără să vrem

Echipe/Competiții

fcsb 44 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 33 rapid 21 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
05.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share