Pavel Badea, președintele Clubului Sportiv Universitatea Craiova, a vorbit despre faza golului controversat care a decis duelul cu Dinamo, 2-1.

Steven Nsimba a adus toate cele 3 puncte oltenilor, însă în construcția fazei care a decis derby-ul din Bănie, atacantul francez se afla într-o poziție evidentă de ofsaid.

Asistentul Adrian Vornicu nu a ridicat fanionul, iar, din camera VAR, Cătălin Popa și Lucian Rusandu nu au semnalat nimic neregulamentar.

U CRAIOVA - DINAMO 2-1 . Pavel Badea: „A fost ofsaid la Nsimba, dar este o discuție incorectă din start”

Întrebat cum cataloghează faza care a decis meciul din Bănie, Pavel Badea a recunoscut poziția inițială de ofsaid în care se afla Nsimba și a explicat motivul pentru care reușita a fost validată.

„Ce să cataloghez?! Din punctul meu de vedere, a fost poziție de ofsaid la jucătorul nostru, la acea fază, dar golul a fost marcat după alte 30 și ceva de secunde.

Au fost 16 sau nu știu câte pase până la gol. Cei de la Dinamo au atins mingea de 2-3 ori.

Mi s-ar părea incorect să anulezi un gol în condițiile în care a trecut atât de mult timp și atâtea faze. Am construit de două ori acțiunea respectivă din care s-a marcat al doilea gol.

Este părerea mea, în rest, refuz să comentez pe ce ar fi fost, pe dacă ar fi fost și alte supoziții. Decizia arbitrului este suficientă, ne-a dat posibilitatea să avem un meci spectaculos.

Repet, dincolo de subiectivismul meu inerent într-o astfel de situație”, a spus Pavel Badea, citat de gsp.ro.

VIDEO. Dialogul dintre arbitrii la golul lui Nsimba

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport