Florin Manea, agentul lui Radu Drăgușin (24 de ani), a vorbit despre revenirea fundașului român în Italia, după perioada petrecută la Tottenham.

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Drăgușin a ajuns la Fiorentina sub formă de împrumut pentru sezonul 2026-2027, iar mutarea include și o obligație de cumpărare, dacă sunt îndeplinite anumite criterii de performanță.

Florin Manea explică de ce Drăgușin a ales revenirea în Italia: „Fotbalul italian e tot ceea ce știe”

Radu Drăgușin a trecut printr-o perioadă complicată la Tottenham. În ianuarie 2025, fundașul s-a accidentat grav la genunchi în meciul cu Elfsborg din Europa League. A revenit pe teren abia pe 28 decembrie 2025.

„El acolo a crescut, acolo a dat cu ochii de fotbal. Fotbalul italian este tot ceea ce știe. Am vorbit că o să mergem acolo unde suntem doriți cel mai mult.

Radu are nevoie de încredere, are nevoie să revină la forma la care a fost. Din punctul meu de vedere, este mult mai bine fizic decât a fost înainte de accidentare. Un pic mental…

E foarte greu să stai un an, mai ales la o echipă de top, și să te impui imediat. Suntem fericiți, eu cred că a fost alegerea bună. Nu există o foarte mare presiune, cum ar fi să câștige campionatul”, a spus Manea, la Digi Sport.

48 de meciuri a jucat Radu Drăgușin la Tottenham în doi ani și jumătate în toate competițiile (35 de partide în Premier): 3.185 de minute, 5 cartonașe galbene

Manea, despre perioada dificilă a lui Drăgușin la Tottenham: „ I-a lăsat un gust amar”

Manea a recunoscut că perioada de la Tottenham l-a dezamăgit pe fundașul echipei naționale:

„O să mă certe că zic asta, normal că e un pic de gust amar. El n-a fost niciodată pus în situația asta, să nu îi iasă, să nu reușească.

Eu cred că, dacă nu era accidentarea, la un moment dat se impunea. Era pe un drum bun, jucase meci de meci. Intervenind accidentarea, îți dai seama că a dat înapoi.

A fost dorința lui să joace în Premier League, a văzut cum e. Eu zic că a fost bine, a câștigat Europa League, are câteva momente. Nu trebuie să demonstreze nimic.

Nu ne-am făcut un plan. Se concentrează la Fiorentina și vedem. I-a fost dor de Italia, chiar vorbeam cu el: «Mamă, ce mâncare, ce cafea», râdeam amândoi”, a mai spus acesta.

Drăgușin avea contract până în 2030 la Tottenham. Foto: Imago

Un rol important în transfer l-a avut directorul sportiv Fabio Paratici, omul care îl știe pe Drăgușin din perioada Juventus.

„Și antrenorul l-a dorit, că nu făcea Fabio Paratici fără să îl știe antrenorul. Dar Fabio îl știe de copil, l-a luat la Juventus la 16 ani, i-a prelungit contractul la 19 ani și a fost unul dintre factorii determinanți la transferul la Tottenham. Așa că știe pe ce a mizat”, a explicat Manea.

Florin Manea: „Pe Drăgușin nu îl interesează banii, îl interesează cariera”

Agentul a negat și informațiile potrivit cărora Drăgușin ar fi acceptat o reducere salarială pentru a merge la Fiorentina.

„Nu este adevărat. Vă spun 100% sincer că nu este adevărat. Nu-l interesează banii. Dacă vedeți ce oferte a refuzat... Pe el îl interesează cariera.

Pe mine mă interesează ca el să nu piardă niciun ban, așa îmi arăt valoarea de agent”, a mai spus acesta.

25 de milioane de euro era cota lui Radu Drăgușin în martie 2024 (în creștere de la 20 de milioane, cu patru luni înainte). Astăzi, valorează 16 milioane, potrivit Transfermarkt

Întrebat dacă, în anul de împrumut, salariul lui Drăgușin este plătit integral de Fiorentina, Manea a răspuns scurt: „Da”.

Drăgușin s-a format în fotbalul italian, unde a debutat pentru Juventus, iar apoi a evoluat pentru Sampdoria, Salernitana și Genoa.

Un rol de titular nu ți-l asigură nimeni din lume. Nu poate să-ți garanteze nimeni asta. Dar normal că l-au luat ca să joace. O să fie un transfer mare pentru Italia, dacă i se activează obligativitatea de cumpărare. O să vedeți într-un an de zile din nou la top, unde a fost, și din nou se va vorbi de echipe super mari, super puternice. Eu sunt 100% sigur de treaba asta. Florin Manea, agentul lui Radu Drăgușin

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