„I-a rămas un gust amar” Agentul lui Drăgușin a dezvăluit cum se simte fundașul după plecarea de la Tottenham: „O să mă certe că zic asta”
Radu Dragușin/ Foto: IMAGO
Stranieri

„I-a rămas un gust amar” Agentul lui Drăgușin a dezvăluit cum se simte fundașul după plecarea de la Tottenham: „O să mă certe că zic asta”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 09.07.2026, ora 20:39
alt-text Actualizat: 09.07.2026, ora 20:39
  • Florin Manea, agentul lui Radu Drăgușin (24 de ani), a vorbit despre revenirea fundașului român în Italia, după perioada petrecută la Tottenham.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Drăgușin a ajuns la Fiorentina sub formă de împrumut pentru sezonul 2026-2027, iar mutarea include și o obligație de cumpărare, dacă sunt îndeplinite anumite criterii de performanță.

Româncele cad pe capete Încă o lovitură grea pentru turneul de la Iași. După Sorana Cîrstea, s-a retras și campioana en-titre
Citește și
Româncele cad pe capete Încă o lovitură grea pentru turneul de la Iași. După Sorana Cîrstea, s-a retras și campioana en-titre
Citește mai mult
Româncele cad pe capete Încă o lovitură grea pentru turneul de la Iași. După Sorana Cîrstea, s-a retras și campioana en-titre

Florin Manea explică de ce Drăgușin a ales revenirea în Italia: „Fotbalul italian e tot ceea ce știe”

Radu Drăgușin a trecut printr-o perioadă complicată la Tottenham. În ianuarie 2025, fundașul s-a accidentat grav la genunchi în meciul cu Elfsborg din Europa League. A revenit pe teren abia pe 28 decembrie 2025.

„El acolo a crescut, acolo a dat cu ochii de fotbal. Fotbalul italian este tot ceea ce știe. Am vorbit că o să mergem acolo unde suntem doriți cel mai mult.

Radu are nevoie de încredere, are nevoie să revină la forma la care a fost. Din punctul meu de vedere, este mult mai bine fizic decât a fost înainte de accidentare. Un pic mental…

E foarte greu să stai un an, mai ales la o echipă de top, și să te impui imediat. Suntem fericiți, eu cred că a fost alegerea bună. Nu există o foarte mare presiune, cum ar fi să câștige campionatul”, a spus Manea, la Digi Sport.

48 de meciuri
a jucat Radu Drăgușin la Tottenham în doi ani și jumătate în toate competițiile (35 de partide în Premier): 3.185 de minute, 5 cartonașe galbene

Manea, despre perioada dificilă a lui Drăgușin la Tottenham: „I-a lăsat un gust amar”

Manea a recunoscut că perioada de la Tottenham l-a dezamăgit pe fundașul echipei naționale:

„O să mă certe că zic asta, normal că e un pic de gust amar. El n-a fost niciodată pus în situația asta, să nu îi iasă, să nu reușească.

Eu cred că, dacă nu era accidentarea, la un moment dat se impunea. Era pe un drum bun, jucase meci de meci. Intervenind accidentarea, îți dai seama că a dat înapoi.

A fost dorința lui să joace în Premier League, a văzut cum e. Eu zic că a fost bine, a câștigat Europa League, are câteva momente. Nu trebuie să demonstreze nimic.

Nu ne-am făcut un plan. Se concentrează la Fiorentina și vedem. I-a fost dor de Italia, chiar vorbeam cu el: «Mamă, ce mâncare, ce cafea», râdeam amândoi”, a mai spus acesta.

Drăgușin avea contract până în 2030 la Tottenham. Foto: Imago Drăgușin avea contract până în 2030 la Tottenham. Foto: Imago
Drăgușin avea contract până în 2030 la Tottenham. Foto: Imago

Un rol important în transfer l-a avut directorul sportiv Fabio Paratici, omul care îl știe pe Drăgușin din perioada Juventus.

„Și antrenorul l-a dorit, că nu făcea Fabio Paratici fără să îl știe antrenorul. Dar Fabio îl știe de copil, l-a luat la Juventus la 16 ani, i-a prelungit contractul la 19 ani și a fost unul dintre factorii determinanți la transferul la Tottenham. Așa că știe pe ce a mizat”, a explicat Manea.

Florin Manea: „Pe Drăgușin nu îl interesează banii, îl interesează cariera”

Agentul a negat și informațiile potrivit cărora Drăgușin ar fi acceptat o reducere salarială pentru a merge la Fiorentina.

„Nu este adevărat. Vă spun 100% sincer că nu este adevărat. Nu-l interesează banii. Dacă vedeți ce oferte a refuzat... Pe el îl interesează cariera.

Pe mine mă interesează ca el să nu piardă niciun ban, așa îmi arăt valoarea de agent”, a mai spus acesta.

25 de milioane de euro
era cota lui Radu Drăgușin în martie 2024 (în creștere de la 20 de milioane, cu patru luni înainte). Astăzi, valorează 16 milioane, potrivit Transfermarkt

Întrebat dacă, în anul de împrumut, salariul lui Drăgușin este plătit integral de Fiorentina, Manea a răspuns scurt: „Da”.

Drăgușin s-a format în fotbalul italian, unde a debutat pentru Juventus, iar apoi a evoluat pentru Sampdoria, Salernitana și Genoa.

Un rol de titular nu ți-l asigură nimeni din lume. Nu poate să-ți garanteze nimeni asta. Dar normal că l-au luat ca să joace. O să fie un transfer mare pentru Italia, dacă i se activează obligativitatea de cumpărare. O să vedeți într-un an de zile din nou la top, unde a fost, și din nou se va vorbi de echipe super mari, super puternice. Eu sunt 100% sigur de treaba asta. Florin Manea, agentul lui Radu Drăgușin

Citește și

CFR, presată de datorii Ioan Varga trebuie să plătească urgent două milioane de euro. Clujenii riscă o sancțiune severă
Superliga
19:26
CFR, presată de datorii Ioan Varga trebuie să plătească urgent două milioane de euro. Clujenii riscă o sancțiune severă
Citește mai mult
CFR, presată de datorii Ioan Varga trebuie să plătească urgent două milioane de euro. Clujenii riscă o sancțiune severă
„Mi-am fracturat bărbia și ciobit dinții” FOTO. Fostă jucătoare din Top 10 WTA, experiență înfricoșătoare la Wimbledon
Tenis
18:43
„Mi-am fracturat bărbia și ciobit dinții” FOTO. Fostă jucătoare din Top 10 WTA, experiență înfricoșătoare la Wimbledon
Citește mai mult
„Mi-am fracturat bărbia și ciobit dinții” FOTO. Fostă jucătoare din Top 10 WTA, experiență înfricoșătoare la Wimbledon

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Vladimir Putin a luat decizia capitală privind războiul din Ucraina. „S-a încăpățânat”, afirmă sursele apropiate de Kremlin
Vladimir Putin a luat decizia capitală privind războiul din Ucraina. „S-a încăpățânat”, afirmă sursele apropiate de Kremlin
Vladimir Putin a luat decizia capitală privind războiul din Ucraina. „S-a încăpățânat”, afirmă sursele apropiate de Kremlin
fiorentina tottenham Florin Manea radu dragusin
Știrile zilei din sport
Kovacs nu e primul sub embargo!  Istvan e în situația în care s-au aflat și alte nume grele la Mondiale, inclusiv adjunctul lui Collina. Ce șanse are la semifinale sau finală
Campionatul Mondial
15:11
Kovacs nu e primul sub embargo! Istvan e în situația în care s-au aflat și alte nume grele la Mondiale, inclusiv adjunctul lui Collina. Ce șanse are la semifinale sau finală
Citește mai mult
Kovacs nu e primul sub embargo!  Istvan e în situația în care s-au aflat și alte nume grele la Mondiale, inclusiv adjunctul lui Collina. Ce șanse are la semifinale sau finală
Popovici „înțeapă” din nou administrația Paralelă între bazinele Dinamo și Lia Manoliu, după antrenamentul cu Pan Zhanle: „Acolo nu va mai fi încântat”
Înot
13:22
Popovici „înțeapă” din nou administrația Paralelă între bazinele Dinamo și Lia Manoliu, după antrenamentul cu Pan Zhanle: „Acolo nu va mai fi încântat”
Citește mai mult
Popovici „înțeapă” din nou administrația Paralelă între bazinele Dinamo și Lia Manoliu, după antrenamentul cu Pan Zhanle: „Acolo nu va mai fi încântat”
LPF și-a recunoscut gafa! Schimbare în etapa #2 din Liga 1: FCSB și Dinamo au făcut rocadă, CFR mutată luni: când se va juca derby-ul rundei
Superliga
13:01
LPF și-a recunoscut gafa! Schimbare în etapa #2 din Liga 1: FCSB și Dinamo au făcut rocadă, CFR mutată luni: când se va juca derby-ul rundei
Citește mai mult
LPF și-a recunoscut gafa! Schimbare în etapa #2 din Liga 1: FCSB și Dinamo au făcut rocadă, CFR mutată luni: când se va juca derby-ul rundei
Popovici și Zhanle, ca Messi și Ronaldo VIDEO+FOTO Campionul mondial dezvăluie ce a învățat după antrenamentul comun: „Aici e foarte bun” + Fotbal între sesiuni
Înot
11:36
Popovici și Zhanle, ca Messi și Ronaldo VIDEO+FOTO Campionul mondial dezvăluie ce a învățat după antrenamentul comun: „Aici e foarte bun” + Fotbal între sesiuni
Citește mai mult
Popovici și Zhanle, ca Messi și Ronaldo VIDEO+FOTO Campionul mondial dezvăluie ce a învățat după antrenamentul comun: „Aici e foarte bun” + Fotbal între sesiuni
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:13
A pulverizat Turul Franței Pogacar are al 5-lea titlu după 6 etape. Două recorduri majore, în fața lui. Moment amuzant cu Macron
A pulverizat Turul Franței Pogacar are al 5-lea titlu după 6 etape. Două recorduri majore, în fața lui. Moment amuzant cu Macron
15:11
Kovacs nu e primul sub embargo! Istvan e în situația în care s-au aflat și alte nume grele la Mondiale, inclusiv adjunctul lui Collina. Ce șanse are la semifinale sau finală
Kovacs nu e primul sub embargo!  Istvan e în situația în care s-au aflat și alte nume grele la Mondiale, inclusiv adjunctul lui Collina. Ce șanse are la semifinale sau finală
15:58
Agresorul și-a aflat pedeapsa FRF l-a suspendat pe oficialul clubului care și-a bruscat propriul jucător după ratarea promovării
Agresorul și-a aflat pedeapsa FRF l-a suspendat pe oficialul clubului care și-a bruscat propriul jucător după ratarea promovării
15:29
Marius Baciu surprinde din nou Tehnicianul de la FCSB, despre planurile pentru transferuri: „Mbappe! Căutăm un profil care să ne poată ajuta”
Marius Baciu surprinde din nou Tehnicianul de la FCSB, despre planurile pentru transferuri: „Mbappe! Căutăm un profil care să ne poată ajuta”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României
Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi
Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day
Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea
Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun
Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului <span>Trump-Infantino</span>
A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”
Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă
Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?
Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!
Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea
O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare
Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție
Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez
Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul
Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news
Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, <span>stand-up</span> comedy
Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii
46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?
VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: <span>VAR-ul</span> e bun, tot oamenii sunt problema!
Top stiri
Mesajul lui Mourinho Primele imagini din al doilea mandat: ce jucători are luni la pregătire + gluma virală cu Mbappe
Campionate
14:44
Mesajul lui Mourinho Primele imagini din al doilea mandat: ce jucători are luni la pregătire + gluma virală cu Mbappe
Citește mai mult
Mesajul lui Mourinho Primele imagini din al doilea mandat: ce jucători are luni la pregătire + gluma virală cu Mbappe
Mbappe a dat alarma Căpitanul Franței a cerut înlocuire la 2-0 cu Maroc: ce a spus și ce a făcut la sfârșit
Campionatul Mondial
11:20
Mbappe a dat alarma Căpitanul Franței a cerut înlocuire la 2-0 cu Maroc: ce a spus și ce a făcut la sfârșit
Citește mai mult
Mbappe a dat alarma Căpitanul Franței a cerut înlocuire la 2-0 cu Maroc: ce a spus și ce a făcut la sfârșit
„M-a dat peste cap” Mbappe nu a înțeles așteptarea îndelungată de la penalty-ul ratat cu Maroc: „De-asta am ratat” » Francezul, apărat de Haaland
Campionatul Mondial
09:11
„M-a dat peste cap” Mbappe nu a înțeles așteptarea îndelungată de la penalty-ul ratat cu Maroc: „De-asta am ratat” » Francezul, apărat de Haaland
Citește mai mult
„M-a dat peste cap” Mbappe nu a înțeles așteptarea îndelungată de la penalty-ul ratat cu Maroc: „De-asta am ratat” » Francezul, apărat de Haaland
Vremea devine și mai călduroasă în București, în weekend, dar duminică se anunță ploaie și grindină. Prognoza ANM în perioada 10-12 iulie
B365
08:14
Vremea devine și mai călduroasă în București, în weekend, dar duminică se anunță ploaie și grindină. Prognoza ANM în perioada 10-12 iulie
Citește mai mult
Vremea devine și mai călduroasă în București, în weekend, dar duminică se anunță ploaie și grindină. Prognoza ANM în perioada 10-12 iulie

Echipe/Competiții

fcsb 29 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 13 rapid 8 Universitatea Craiova 19 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share