FIFA a anunțat ultimele delegări la meciurile din sferturile CM 2026. Arbitrul român Istvan Kovacs (41 de ani) nu a prins vreun meci nici din această fază eliminatorie, la fel cum s-a întâmplat și în optimile de finală.

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„Centralul” originar din Carei a debutat la acest Campionat Mondial la duelul dintre Tunisia și Japonia (0-4), din etapa a doua a grupei F. A fost meciul 1.000 din istoria turneului final.

Istvan Kovacs nu va arbitra în sferturile CM 2026

Ulterior, Istvan Kovacs a arbitrat partida dintre Iordania și Argentina, scor 1-3, din ultima etapă a grupei J.

A fost o partidă fără miză, în condițiile în care sud-americanii erau deja calificați în fazele eliminatorii de pe primul loc, iar Iordania era eliminată de la Mondial.

Românul nu a fost delegat la niciun meci din șaisprezecimile și optimile turneului final, iar FIFA a luat aceeași decizie și pentru duelurile din sferturi.

Cine va conduce meciurile din sferturile CM 2026:

Franța - Maroc (astăzi, ora 23:00) - Facundo Tello (Argentina)

Spania - Belgia (vineri, ora 22:00) - Michael Oliver (Anglia)

Norvegia - Anglia (duminică, ora 00:00) - Clement Turpin (Franța)

Argentina - Elveția (duminică, ora 04:00) - João Pedro da Silva Pinheiro (Portugalia)

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