Rapid încasează din nou Rrahmani, prezentat oficial în Serie A! Câți bani vor primi giuleștenii de pe urma transferului
Superliga

Rapid încasează din nou Rrahmani, prezentat oficial în Serie A! Câți bani vor primi giuleștenii de pe urma transferului

alt-text Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 09.07.2026, ora 15:33
alt-text Actualizat: 09.07.2026, ora 15:33
  • Sparta Praga l-a vândut pe Albion Rrahmani (25 de ani) la Venezia, în Serie A, transfer de care va profita și Rapid, deși s-a despărțit de kosovar în urmă cu doi ani.
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Venezia a revenit în Serie A în acest sezon și își propune să construiască un lot capabil să evite lupta pentru salvarea de la retrogradare.

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Rrahmani, prezentat oficial în Serie A! Câți bani va primi Rapid de pe urma transferului

În acest context, formația italiană a realizat un transfer important în compartimentul ofensiv. E cea mai mare sumă plătită de Venezia pentru un jucător în această vară.

„Leii înaripați” l-au transferat pe Albion Rrahmani, fostul atacant al Rapidului, de la Sparta Praga. Italienii au plătit 7,5 milioane de euro pentru internaționalul kosovar, care va evolua în premieră într-un campionat de top.

Înainte de Rrahmani, italienii plătiseră 7 milioane de euro pentru stoperul Armel Bella Kotchap de la Hellas Verona.

Rapid încasează o nouă sumă importantă

Mutarea reprezintă și o veste excelentă pentru Rapid. La momentul vânzării lui Rrahmani către Sparta, giuleștenii au păstrat un procent de 15% din profitul obținut de clubul ceh la un viitor transfer.

Cum Sparta îl cumpărase cu 5 milioane de euro și îl cedează acum pentru 7,5 milioane de euro, profitul este de 2,5 milioane de euro. Astfel că Rapid va încasa 375.000 de euro în urma acestei tranzacții.

Albion Rrahmani a evoluat în tricoul Rapidului în 29 de partide, perioadă în care a înscris 18 goluri și a oferit șase pase decisive. Clubul din Giulești îl transferase de la Ballkani pentru 1,35 milioane de euro.

În total afacerea Rrahmani s-a dovedit extrem de profitabilă pentru Rapid. Luând în calcul suma obținută la transferul către Sparta, dar și bonusul de 375.000 de euro încasat acum, clubul bucureștean a realizat un profit de aproximativ 4 milioane de euro de pe urma atacantului kosovar.

După despărțirea de Rapid Rrahmani a evoluat pentru Sparta Praga în 83 de meciuri, reușind să înscrie 26 de goluri și să ofere 6 pase decisive.

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