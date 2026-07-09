E Argentina favorizată la Mondial? Cifrele care arată că arbitrii sunt foarte indulgenți cu naționala lui Messi la CM 2026 » Anglia e cea mai pedepsită

Argentina se află în centrul unui scandal imens la Campionatul Mondial, fiind acuzată că este favorizată de FIFA în drumul spre un nou trofeu.

Statisticile arată că naționala lui Lionel Messi (39 de ani) beneficiază de un arbitraj mult mai indulgent în meciurile de la CM 2026.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Datele au fost analizate după ce Federația Egipteană a depus o plângere oficială împotriva arbitrului Francois Letexier.

Deși conducea cu 2-0 în minutul 78, Egipt a pierdut duelul cu Argentina din optimile CM 2026, scor 2-3.

Arbitrii, mult mai indulgenți cu Argentina la Mondial. Anglia, la polul opus

Nervii au fost întinși la limită la meciul Argentina - Egipt, scor 3-2. Mostafa Zico a trecut cu greu peste anularea golului marcat la 1-0, pentru un fault în faza premergătoare. Fotbalistul a venit ulterior cu acuzații grave, susținând că turneul ar fi „trucat” în favoarea Argentinei.

După această partidă tensionată, The Sun a căutat să afle dacă argentinienii sunt protejați de arbitri și au analizat raportul dintre faulturi și cartonașe ale echipelor de la Mondial.

Potrivit datelor, fotbaliștii argentinieni sunt depășiți doar de Norvegia la acest capitol! Sud-americanii primesc un cartonaș la fiecare 19,6 faulturi, în timp ce nordicii sunt avertizați la fiecare 24.

Statistica privind cartonașele galbene acordate la CM 2026. Foto: The Sun

În schimb, Anglia este cea mai sancționată echipă dintre sfertfinaliste. Selecționata lui Tuchel s-a ales deja cu 7 cartonașe. Unul la 6,75 faulturi!

Meciurile jucate până acum de Argentina la Mondial:

3-0 cu Algeria

2-0 cu Austria

3-1 cu Iordania

3-2 cu Capul Verde, după prelungiri

3-2 cu Egipt

Programul sferturilor de finală de la CM 2026

Franța - Maroc, 9 iulie ora 23:00

Spania - Belgia, 10 iulie ora 22:00

Norvegia - Anglia, 12 iulie ora 00:00

Argentina - Elveția, 12 iulie, ora 04:00

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport