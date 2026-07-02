Jucătorul dat afară de FCSB a semnat Rapid l-a prezentat în ziua primului amical. Ce salariu va avea + Fanii sunt furioși: „Iar luați tot ce aruncă Becali”

Daniel Graovac (32 de ani), fostul fundaș central al celor de la FCSB, a fost prezentat oficial de Rapid.

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Stoperul bosniac a semnat un contract valabil până la finalul sezonului, cu opțiune de prelungire.

Daniel Graovac, prezentat oficial de Rapid! Ce salariu ar urma să încaseze

Bosniacul ar urma să încaseze un salariu lunar de 10.000 de euro, potrivit fanatik.ro.

„Daniel Graovac este oficial jucătorul Rapidului!

Bosniacul cu peste 300 de meciuri la nivel profesionist a semnat pe un sezon, cu opțiune de prelungire, și vine să întărească defensiva alb-vișinie.

Bine ai venit în Giulești, Daniel!

De azi, luptăm împreună!”, a anunțat Rapid pe rețelele de socializare.

Mesajul postat de club pe Facebook nu a fost bine primit de fanii Rapidului. Aceștia au criticat campania de transferuri a giuleștenilor:

„Urmează Pantea si Lixandru și ne batem cu succes la locul 10. Nu învățăm nimic din greșelile din trecut. Încep sa cred ca performanța este o utopie la rapid. Devenim de pluton, asta e transfer pe care îl făcea Oțelul acum 10 ani”

„Vedeți ca si Chiricheș e liber de contract, poate-i faceți si lui o ofertă.”

„Dominarea Europei de Est este din ce in ce mai aproape cu aceste transferuri. Europa de Vest… venim și peste voi!”

„Ce rușine…”

„Iar luați tot ce aruncă Becali. Când vă lecuiți?”

„Unii spun de ce tot comentăm noi de așa zisele transferuri!!! Păi dacă în fiecare an se repetă aceleași greșeli, se aduc ba liberi de contracte, ba care au fost accidentați și vin să se recupereze la noi, ba ce aruncă alții… e normal să comentăm pentru că suntem mințiți în fiecare an de conducere!! Până nu dispare Angelescu de la noi tot așa va fi!”

„Bine ai venit la Satelitul FCSB&CFR. Locul în care joacă cei care n-au loc la FCSB si CFR”

„Transfer excelent! Pentru play out și salvarea de la retrogradare!”

Graovac este al patrulea transfer realizat de giuleșteni în această vară, după Mohammed Kamara (28 de ani), Vladan Bubanja (27 de ani) și Jason Kodor (20 de ani).

Bosniacul se va lupta cu Alexandru Pașcanu, Lars Kramer, Denis Ciobotariu și Cristian Ignat pentru un post de titular în centrul defensivei giuleștenilor.

De-a lungul carierei sale, Graovac a mai jucat în România la Astra Giurgiu și CFR Cluj. El a mai evoluat la Zrinjski Mostar (Bosnia), Mouscron (Belgia), Zeljeznicar, Vojvodina, Kasimpașa și Manisa FK.

350.000 de euro este cota lui Daniel Graovac, potrivit tranfermarkt.ro

Rapid se pregătește de primul amical al verii

Aflată în cantonamentul din Bad Leonfelden (Austria), formația antrenată de Daniel Pancu este gata să dea piept cu Dinamo Kiev (Ucraina), în primul test din această vară.

Partida este programată cu începere de la ora locală 17:00 (18:00, ora României). Va putea fi urmărită gratis pe contul oficial de Youtube al giuleștenilor.

Pentru ucraineni duelul cu Rapid înseamnă unul din ultimele amicale disputate înaintea „dublei” cu U Cluj din turul 1 preliminar al Europa League.

Primul meci este programat joi, 9 iulie, la Lublin (Polonia), cu începere de la ora 20:00, în timp ce returul se joacă o săptămână mai târziu.

În schimb, pe giuleșteni îi mai așteaptă alte trei partide de pregătire până la startul noului sezon.

Program Rapid, în cantonametul din Austria

2 iulie: Rapid - Dinamo Kiev (Ucraina)

5 iulie: Rapid - Rapid Viena (Austria)

8 iulie: Rapid - FC Kosice (Slovacia)

9 iulie: Rapid - Slovan Liberec (Cehia)

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