Finala Champions League la București?  Răzvan Burleanu, anunț important: „Asta ne dorim în 8-10 ani”
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Finala Champions League la București? Răzvan Burleanu, anunț important: „Asta ne dorim în 8-10 ani”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 14.06.2026, ora 10:46
alt-text Actualizat: 14.06.2026, ora 10:46
  • Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele Federației Române de Fotbal, a vorbit despre posibilitatea ca România să organizeze o finală de Liga Campionilor și a făcut un anunț important.
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România a mai găzduit o singură finală europeană. Este vorba de ultimul act al Europa League, în sezonul 2011/2012.

În plus, în țara noastră s-au mai jucat și partide din cadrul EURO 2020, competiție disputată un an mai târziu, în 2021, din cauza pandemiei.

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Răzvan Burleanu: „Vrem să organizam finala Ligii Campionilor la fotbal feminin”

Întrebat dacă România ar putea organiza o finală în cea mai importantă competiție masculină intercluburi, Răzvan Burleanu a exclus această variantă, însă a venit cu o altă variantă.

Președintele FRF își dorește ca România să organizeze o finală de Liga Campionilor la fotbal feminin.

„Nu trebuie să sperăm. Nu trebuie să te lași dus de speranță și de așteptări și trebuie să vezi permanent pe ce te bazezi.

Ca să poți să organizezi o finală de UEFA Champions League, ai nevoie de un stadion de peste 70.000 de locuri, deci prin urmare, așteptările noastre sunt la nivel de finală de Europa League.

Pot să vă mai lansez o așteptare și o speranță. Ne-am dori ca într-un orizont de timp de 8-10 ani de zile, România să poată organiza o finală de Champions League în fotbalul feminin și să avem posibilitatea să umplem un stadion de 55.000 de locuri”, a declarat Răzvan Burleanu, potrivit sport.ro.

FRF și-a depus candidatura pentru finala Europa League

Federația Română de Fotbal a transmis oficial dosarul de candidatură pentru ca Arena Națională să găzduiască finala UEFA Europa League din 2028 sau 2029.

Urmează etapa de analiză din partea UEFA. Forul european va evalua candidaturile depuse, iar decizia pentru orașele gazdă ale finalelor Europa League din 2028 și 2029 va fi anunțată în luna septembrie.

Pentru finala din 2028, UEFA a anunțat în 2025 că și-au exprimat interesul Franța, cu Parc Olympique Lyonnais din Lyon-Decines sau Parc des Princes din Paris, Italia, cu Juventus Stadium din Torino, și Serbia, cu Stadionul Național din Belgrad.

Pentru 2029, pe listă se află aceleași variante, plus Turcia, cu Ankara 19 Mayis Stadium.

FRF și-a mai depus candidatura cu Arena Națională pentru finala Europa League din 2026 sau 2027, însă UEFA a desemnat Istanbul drept gazdă în 2026 și Frankfurt în 2027.

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