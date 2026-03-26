„Turcia a fost mai bună” Mesajul lui Răzvan Burleanu după o nouă calificare ratată + Anunț important despre Mircea Lucescu

TURCIA - ROMÂNIA 1-0. Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele Federației Române de Fotbal, a vorbit despre înfrângerea suferită de „tricolori” la Istanbul.

România a ratat calificarea în finala barajului pentru Campionatul Mondial din această vară după un gol marcat de Ferdi Kadioglu, în minutul 53 al partidei.

TURCIA - ROMÂNIA. Răzvan Burleanu: „Lucescu rămâne și la următorul meci”

Întrebat despre ce va urma pentru echipa națională, președintele Federației a anunțat că Mircea Lucescu va rămâne pe bancă și la următoarea partidă. Burleanu a refuzat să vorbească despre un nou selecționer.

„Nu a fost nicio ședință la vestiar, am vorbit și cu domnul Lucescu, dar și cu jucătorii. Cu siguranță domnul Lucescu va rămâne și pentru următorul joc. (n.r. - Încep căutările pentru noul selecționer?) Nu discutăm despre acest subiect în seara asta.

E o părere de rău din partea tuturor. Am fost în joc, chiar dacă trebuie să recunoaștem că Turcia a fost echipa mai bună în această seară, dar echipa noastră a arătat că poate să se ridice la acest nivel. Inclusiv rezultatul final arată acest lucru.

Am avut neșansă, dacă ar fi intrat șutul lui Stanciu acum am fi fost în altă situație. Calificarea era un vis al nostru, al tuturor. În primul rând al domnului Lucescu, pentru că de asta a venit, a jucătorilor care își doreau să continue performanța reușită în 2024, dar și a suporterilor.

Am vrut să fiu alături de ei, să-i îmbărbătez, pentru că sunt momente dificile pentru un jucător. Noi vrem să îi sprijinim în momentele grele, pentru că în momentele bune au destui prieteni care să-i încurajeze”, a declarat Răzvan Burleanu la finalul meciului.

