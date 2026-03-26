„Pe ei nu s-a supărat?!” Reacția lui Mircea Lucescu l-a scos din sărite pe Gică Craioveanu: „A stat o oră la îmbrățișări!”

TURCIA - ROMÂNIA 1-0. Gică Craioveanu (58 de ani), fostul atacant de la echipa națională, l-a criticat pe Mircea Lucescu (80 de ani), după înfrângerea de la Istanbul.

Craioveanu a fost deranjat de atitudinea selecționerului față de reporterii aflați la stadion.

TURCIA - ROMÂNIA. Gică Craioveanu: „Pe ei nu s-a supărat? A stat o oră la îmbrățișări”

Deranjat de atitudinea lui Lucescu de la interviul de după meci, Craioveanu a declarat:

„Foarte educat reporterul, a pus întrebări pertinente. Nu știu de ce s-a supărat nea Mircea. Pe ei (n.r. pe turci) nu s-a supărat? A stat o oră la îmbrățișări. Se supără pe un jurnalist care își face treaba?”, a declarat Gică Craioveanu la Digi Sport.

Selecționerul nu a vorbit foarte mult la flash-interviu și a încercat să plece chiar în timp ce reporterul îi adresa întrebări.

În momentul în care a fost întrebat cum se simte după acest meci, Lucescu a declarat: „Sunt așa cum sunt, pa!”.

