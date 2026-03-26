„Nu ți-e rușine, porcovane?” Adrian Porumboiu l-a distrus pe Burleanu după meciul cu Turcia: „Dacă «Burlică» rămâne... Mai bine stăm acasă”

TURCIA - ROMÂNIA 1-0. Fostul mare arbitru Adrian Porumboiu (75 de ani) a vorbit despre înfrângerea „tricolorilor” cu Turcia și l-a criticat dur pe Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele FRF.

Naționala României a ratat calificarea în finala barajului pentru Campionatul Mondial din această vară după un gol marcat de Ferdi Kadioglu, în minutul 53 al partidei.

TURCIA - ROMÂNIA: Adrian Porumboiu: „Păcat, ne încearcă neputința”

Fostul arbitru crede că România ar fi putut câștiga dacă ar fi reușit să pună mai multe probleme pe plan ofensiv.

„Păcat, păcat. Turcia nu a fost o forță, cu toată valoarea ei de piață de sute de milioane. Nu a fost să fie. Poate cu puțină șansă... Turcii au tras de timp, cu o posesie negativă. Păcat. Nu ne-am prezentat în așa fel încât să le punem mari probleme. Am avut ocazii, am avut acea bară. Ne încearcă neputința. Așa a fost să fie.

Când te duci, ca Federație, cu o conducere aleasă fraudulos, nu ai ce să faci. Ăsta e fotbalul, asta e țara. Cei care conduc destinele fotbalului românesc nu au niciun fel de respect.

E păcat de speranțele atâtor români. Dar nu poți cu împăiații ăia care s-au pus singuri acolo. Vrem să batem Turcia, care e mai organizată decât noi? Nu e nimic nedrept!”, a declarat Adrian Porumboiu, conform gsp.ro.

Adrian Porumboiu, atac la adresa FRF: „Dacă «Burlică» rămâne...”

Porumboiu s-a dezlănțuit după meci și l-a criticat dur pe Răzvan Burleanu, președintele Federației:

„Dacă «Burlică» rămâne mai departe și își ia mandatele când vrea... Parcă e un magazin cu autoservire. Face ce vrea. Dă voie cui vrea să vorbească. Noi vrem să mergem la Mondial?

Mai bine stăm dracului acasă. O să meargă înaintea noastră și Papua Noua Guinee. Nimeni nu spune nimic, nimeni nu face nimic. Pune, mă, 10 mandate!

Adunarea Generală e tot Burleanu. Le dă ălora o masă și o minge și aia e. Trebuie să ai etichetă... E păcat. Era o șansă. Nu am prins Turcia în cea mai bună zi. Să nu uităm că echipa asta a luat 6 de la Spania. Noi am avut un portar foarte bun. De departe e remarcatul meciului. Am avut o speranță.

Acum mergem mai departe. Ne mai duce Burleanu cu o păcăleală. Auzi, «Dacă vrea Adunarea Generală...». Nu ți-e rușine, porcovane? Nu tu ești acolo? Mă rog... Nu puteam să nu vorbim și de Burleanu după acest meci”, a mai spus Porumboiu.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport