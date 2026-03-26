„Poate că a fost ultima șansă...” Răzvan Marin pare că-și ia adio de la un CM: „Sunt de 10 ani la națională. E a treia calificare ratată”

TURCIA - ROMÂNIA 1-0. Răzvan Marin (29 de ani), mijlocașul naționalei, a vorbit despre ratarea calificării în finala barajului de Mondial.

Naționala României a ratat calificarea în finala barajului pentru Campionatul Mondial din această vară după un gol marcat de Ferdi Kadioglu, în minutul 53 al partidei.

TURCIA - ROMÂNIA. Răzvan Marin: „Suntem dezamăgiți”

„Din păcate în această seară atât s-a putut. Suntem dezamăgiți, supărați, dar nu avem ce să facem. Trebuie să mergem înainte, important e să fim sănătoși, atât s-a putut azi...

În vestiar a vorbit domnul selecționer puțin cu noi. Cred că va rămâne și la următorul meci, nu ne-a zis nimic despre plecare. Ne doare ce s-a întâmplat, nu e ușor.

Eu fac 10 ani la națională în toamna asta și e a treia calificare de Mondial ratată. Nu e ușor, dar nu am ce să fac, trebuie să merg înainte, să fiu sănătos. Pentru mine poate a fost ultima șansă pentru un Mondial, următorul va fi când voi avea 34 de ani”, a declarat Răzvan Marin.

Întrebat despre discuția care a avut loc în vestiar, Marin a declarat: „Nu s-au spus multe. Am încercat să ne motivăm, să mergem înainte. Nu cred că e momentul acum să ne reproșăm lucruri, cu siguranță fiecare știe ce și unde a greșit”.

Marin a fost întrebat și despre Gheorghe Hagi, cel care ar urma să preia naționala:

„Știți dumneavoastră că va fi Hagi? Vom vedea, momentan nu știm nimic. Mi-ar plăcea să lucrez din nou cu el, am crescut acolo, la academia lui și știu exact conceptul lui. Vom vedea dacă el va fi noul selecționer”.

Citește și

