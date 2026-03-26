„Poate că a fost ultima șansă..." Răzvan Marin pare că-și ia adio de la un CM: „Sunt de 10 ani la națională. E a treia calificare ratată"
„Poate că a fost ultima șansă..." Răzvan Marin pare că-și ia adio de la un CM: „Sunt de 10 ani la națională. E a treia calificare ratată"

alt-text Publicat: 26.03.2026, ora 23:24
alt-text Actualizat: 27.03.2026, ora 01:00
  • TURCIA - ROMÂNIA 1-0. Răzvan Marin (29 de ani), mijlocașul naționalei, a vorbit despre ratarea calificării în finala barajului de Mondial.

Naționala României a ratat calificarea în finala barajului pentru Campionatul Mondial din această vară după un gol marcat de Ferdi Kadioglu, în minutul 53 al partidei.

„Nu poți să mergi la CM jucând doar cu Kosovo”  Gică Popescu i-a criticat pe „tricolori”: „Am făcut prea puțin pentru a avea pretenții”
TURCIA - ROMÂNIA. Răzvan Marin: „Suntem dezamăgiți”

„Din păcate în această seară atât s-a putut. Suntem dezamăgiți, supărați, dar nu avem ce să facem. Trebuie să mergem înainte, important e să fim sănătoși, atât s-a putut azi...

În vestiar a vorbit domnul selecționer puțin cu noi. Cred că va rămâne și la următorul meci, nu ne-a zis nimic despre plecare. Ne doare ce s-a întâmplat, nu e ușor.

Eu fac 10 ani la națională în toamna asta și e a treia calificare de Mondial ratată. Nu e ușor, dar nu am ce să fac, trebuie să merg înainte, să fiu sănătos. Pentru mine poate a fost ultima șansă pentru un Mondial, următorul va fi când voi avea 34 de ani”, a declarat Răzvan Marin.

Întrebat despre discuția care a avut loc în vestiar, Marin a declarat: „Nu s-au spus multe. Am încercat să ne motivăm, să mergem înainte. Nu cred că e momentul acum să ne reproșăm lucruri, cu siguranță fiecare știe ce și unde a greșit”.

Marin a fost întrebat și despre Gheorghe Hagi, cel care ar urma să preia naționala:

„Știți dumneavoastră că va fi Hagi? Vom vedea, momentan nu știm nimic. Mi-ar plăcea să lucrez din nou cu el, am crescut acolo, la academia lui și știu exact conceptul lui. Vom vedea dacă el va fi noul selecționer”.

Scandal cu Montella VIDEO. Întrebarea unui român l-a enervat la conferință pe selecționerul Turciei:  „Sunteți provocator!”
„Pe ei nu s-a supărat?!” Reacția lui Mircea Lucescu  l-a scos din sărite pe Gică Craioveanu: „A stat o oră la îmbrățișări!”
Cum au motivat judecătorii blocarea reformei premierului Bolojan la instituția de stat unde salariul mediu este de 13.000 de lei
Kosovo U21 - România U21 0-1  FOTO. Victorie crucială a selecționatei antrenate de Costin Curelea, în  preliminariile EURO 2027! Tensiune pe final de meci
MVP surpriză pentru România Cine a fost cel mai bun „tricolor” în Turcia » Cifre surprinzătoare: și-a anihilat rivalul
Ponta, polemică la Turcia - România Fostul prim-ministru, derapaj la adresa contestatarilor: „Ai, ai, ai, ai, greu!”
„El e principalul responsabil” FOTO. O legendă a analizat golul Turciei: „Era bulevard!”  + reproșuri pentru Andrei Rațiu
Tiger Woods, implicat într-un nou accident Legenda golfului s-a răsturnat cu mașina în Florida
Kosovo U21 - România U21 0-1 FOTO. Victorie crucială a selecționatei antrenate de Costin Curelea, în preliminariile EURO 2027! Tensiune pe final de meci
Fonduri pentru noul stadion Consiliul Local a alocat 41 de milioane de lei, dar suma este insuficientă!
Andrei Vlad, transfer în Europa Fostul goalkeeper de la FCSB merge la o echipă cu alți 3 portari în lot: „Ne așteaptă opt finale”
Suntem așa cum suntem, pa!

Nimic nou sub soare

Demisia, Mircea Sandu!

Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Hai la lupta cea mică!

Coșmarul Lojilor A și B

Mulțumim, Mircea Lucescu!

Burleanu și burlescul

De ce nu Târnovanu?

Explicația declarației lui Tarbă

O rușine de meci!

Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Copiii iubesc măscăricii

Setea de putere a lui Burleanu

Utopia onoarei

Moralitatea dinastiei Burleanu

Meci bun, arbitraj de județeană

Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Ce caută Mirel aici?

Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Mutare importantă pregătită de FCSB Anunțul făcut de  Mihai Stoica:  „Un mare transfer pentru noi”
„Avem o datorie uriașă”  Mesajul naționalei României după ratarea celui mai important obiectiv: „Lupta continuă!”
Turcii, contraziși de FRF Forul condus de Burleanu, despre informațiile legate de Florin Tănase: „O invenție totală!”
VIDEO | Drăgălășenii în cuplul Nicușor Dan - Mirabela Grădinaru: Domnul președinte mi-a trimis un mesaj după intervenția din SUA, a reiterat faptul că-s curajoasă
