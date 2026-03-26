- TURCIA - ROMÂNIA 1-0. Vincenzo Montella, selecționerul Turciei, i-a răspuns cu o altă întrebare unui român care susținea că e jurnalist: „Dacă faceți o greșeală într-un articol, vă dați demisia?”.
Spre sfârșitul conferinței lui Vincenzo Montella, după victoria cu 1-0 în fața României, selecționerul Turciei și-a pierdut calmul.
Întrebarea care l-a enervat pe Montella
Antrenorul italian, 51 de ani, din 2023 la naționala Semilunii, tocmai vorbise despre îmbrățișarea la despărțirea de Mircea Lucescu.
Un român care susținea că e jurnalist l-a întrebat pe Montella dacă îi va cere sfaturi lui Lucescu la finala barajului și dacă își dă demisia în cazul în care pierde ultimul act al play-off-ului și nu califică Turcia la Mondial.
Montella: „Și dacă ar fi să pierdem finala, nu înseamnă că munca ta e pusă la îndoială”
Nici nu se gândește să-l întrebe ceva pe Lucescu: „Fiecare antrenor are ideile lui de joc, nimeni nu cere sfaturi de la celălalt”.
A continuat pe cealaltă parte a întrebării. „Azi a fost un meci echilibrat. Am învins. Și dacă ar fi să pierdem finala, nu înseamnă că munca ta de doi ani și jumătate e pusă la îndoială”.
Peninsularul i-a zis: „Sunteți provocator”. Și l-a întrebat el pe român:
„Sunteți jurnalist, dacă faceți o eroare, ați greșit un articol, vă dați demisia?”.
Ofițerul de presă al federației turce a intervenit aspru, spunând:
„Sunteți provocator. Discuiția e încheiată”.